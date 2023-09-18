德语媒体：中国人的忍耐也是有极限的

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，长期以来，中国政治高层同民间一直有一种不成文的默契，即政府准许民众勤劳致富，而民众则放弃政治参与权。然而，在习近平治下，这种默契似乎正在被打破。这篇题为《习近平要小心失去中产阶级的信任》的文章写道：

"中国人习惯于忍辱负重，也很吃苦耐劳。但中国人的耐心也是有极限的。去年十一月，多个城市的年轻人走上街头，表达他们对政府清零政策的不满，就足以说明这一问题。现在政府如果不能采取有效措施重振经济，情况也同样面临失控的风险。

然而，习近平以意识形态为中心的政治路线却很难让人们对未来充满信心。例如，习近平曾呼吁受过良好教育的年轻一代像毛泽东时代那样上山下乡，这样的要求简直极具讽刺意义。事实上，正是习所发起的整治行动，让数以百万计在高科技以及网络教培行业的年轻人失去了高薪工作。

中共党刊《求是》今年八月发表的习近平今年二月的一次讲话，可以帮助人们了解习近平的政治思维。习近平在讲话中警告不要效仿西方的经济增长模式，而是主张加强对 "财富积累机制 "的监管。

习近平在讲话中反对所谓'资本的无序扩张'，并详细解释了 '中国式现代化'不仅只涉及物质富足，还包括 '精神富足和独立自主的思想文化'。简而言之，只有共产党，也就是习近平，才能决定人们可以在多大程度上积累财富，以及应该积累哪类财富。"

评论指出，中国要想进一步提升富裕程度，恰恰需要的是更少而不是更多的国家管控。

"只有政治进一步远离经济，市场的力量才能真正被释放出来。只有这样，中产阶级的不满有朝一日演变成抗议和社会动荡的风险才能被真正降低。

过去的经验显示，正是私营企业的创新精神，创造了大量的就业机会，增加了人们的收入。但共产党越来越多的干预，如要求企业成立党支部等等，已经导致企业的发展活力日渐枯竭。

近来，中国政府不断强调，要对民营企业提供更多支持，但此举反而增加了企业的不安全感。同当初的防疫政策一样，人们现在也不清楚当局到底是想干什么。不仅是普通家庭，企业界也不再信任政治高层。其结果是，民营企业在投资问题上异常审慎，当然也就无法提供更多的就业机会。"

美国和欧洲将艰难协调对华政策

《商报》发表客座评论认为，虽然美国民主和共和两党都一致认为，中国是美国所面临的最大挑战，但两党在如何应对中国挑战的问题上，分歧却在日益加深。而民主共和两党的对立也会影响到欧洲的对华政策。

"对欧盟来说，共和党议员在美国对华政策所扮演的角色越重要，那么拜登政府也就越无暇顾及欧盟成员国的苦衷。尽管欧盟委员会的对华立场已经明显趋于强硬，但欧盟国家的利益却与美国不同，更不愿意像美国那样在经济领域同中国脱钩。

欧盟委员会试图促成所有成员国就对华'去风险'战略的达成共识。而美国对华政策的措辞日趋激化，将使欧盟的这一努力变得更加艰难。中美紧张关系的进一步激化，也将促发欧盟内部、尤其是德国国内有关应在何种程度上在对华政策上同美国保持一致的讨论。2024年的美国大选日益临近，选战对美国对华政策的影响也将更加明显。在此背景下，美国同欧盟的利益协调也将变得更加困难。 "

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