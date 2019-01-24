德语媒体：中国人民很担心

（德国之声中文网）《新苏黎世报》在题为"中国人民很担心"（Chinas Bürger sorgen sich）的客座评论文章中关注不少中国民众尝试向境外转移财产的现象。作者是德国齐柏林大学（Zeppelin University）的国际政治和经济学教授迪特（Heribert Dieter）。他在文章开头写道："有越来越多的中国人失去了对本国经济发展的信心。如今他们既不爱国，也很实际的选择信任传统发达国家以及它运转有效的机构。他们不再相信自己的国家和政策。在中国，本国民众如今的担忧情绪和金融危机爆发之前的阿根廷或希腊一模一样。中国的中产和高产阶级如今正在尝试通过向境外转移资产来维护自己的富裕生活。"

作者回顾了中国政府当局对资本外流态度上的转变，写道："中国政府令人惊讶的长期做到了一方面维持汇率的稳定，另一方面又逐步开放该国的资本流通。但是，本国国民从一段时间之前就开始给政府出难题：他们不再想在中国购买商品房，而是在世界各地以投资者的身份出现……从2015年开始，情况出现了激烈的转变：从那时开始，中国政府将个人资产转出视为威胁。"

文章随后写道："对于在中国能够放眼全球的上层阶级来说，这样的政策确实是个问题。在北京卖一套几年前用低价买入的三居室就能换来一百多万美金的资本。但这钱怎么花呢？在中国，回报丰厚的投资产品已经非常稀缺。房地产价格严重虚高，股票市场的价值也被高估。手握资本的人只能通过非法手段转移资产。"

芬太尼和无法入眠的中国人

作者随后关注了中国部分民众向海外转移资产的一个办法：向美国人出售芬太尼。写道："从中国向美国出口包括芬太尼在内的合成药物已经成为绕过资本流通管理的一种方式。流程很简单：芬太尼是一种比鸦片效果好100倍的药物。中国人用邮寄的方式将其寄往美国。美国人用美金付账，绕过资本流通限制就成功了。中国经销商不会顾及向美国民众出售这种药品会带来怎样严重的后果。我们几乎可以说这是一种新的'鸦片战争'。19世纪时，是英国的东印度公司向中国卖毒品，让它一度成为世界上最大的毒品贸易商。"

研究国际政治和经济的作者在文章结尾写道："哪怕中国政府未来可以成功的管制向美国出口芬太尼的行为。但核心的问题依然存在：想到该国经济的未来，许多中国人无法安心入眠。"

库卡收购案让德国人吓了一跳

中国买家变挑剔

《法兰克福汇报》刊登题为"中国买家变挑剔了"（Chinas Investoren werden wählerischer）的文章，指出过去一年，中资入股欧洲企业有所下降。

"去年，中资参与的并购和股份收购案数量下降了21%，降至196宗。投资金额下降了46%，降至310亿美元。在德国，中资收购案的数量甚至减少了35%，从54件降到35件。从收购、参股的成功案例数看，去年是2013年以来中资收购最少的一年。2018年共有580家德国企业成为由外资多数控股，其中被中资买走的只有35家，也就是仅占7%。与此相比，美国资本收购的德企占到17%。

中资收购回落的原因是多方面的。'一方面中国政府向抑制资本过度外流，希望投资集中在重要的战略产业。另一方面中国经济增长速度放慢，鉴于负债率很高，导致人们在企业收购领域会三思而行。此外中国投资者不再是到处都受到热情的欢迎了。'企业咨询公司安永（EY）德国、奥地利和瑞士区中国业务负责人孙轶这样说。她这里暗指德国联邦政府计划中的限制中国投资的措施。这样的措施总是被同少数引起轰动的大笔收购联系在一起，比如机器人生产商库卡（Kuka）、工业机械制造商Pfaff或叉车生产商凯傲（Kion）的收购案例。另外引起广泛讨论的还有吉利汽车创办人李书福收购戴姆勒10%股份的举动。这一金额90亿美元的交易是去年中资在欧洲金额最高的股分收购。"

文章说，其实这样的收购只占极少数。2018年中资收购的多是在世界市场上已技术占领先地位中型企业。"这验证了企业咨询家的观察：尽管与几年前相比，中国投资引起的质疑在增加，但德企业主仍希望潜在的买主中有中国人"，因为中国人的出价较高。

"中国人在德国寻找的不仅是高科技。'中国在形成一个购买力和消费欲望强劲的中产阶层，不过中国还缺少中高档的世界知名品牌'，孙轶这样解释家具生产商Rolf Benz的收购案。她认为，中国企业可能会静观一段时间，但从中期看，他们还会对德国企业再度表现出兴趣。"

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