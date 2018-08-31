德语媒体：中国人怎么吃土豆

（德国之声中文网）"中国外长每年的第一次出访目的地都是非洲，这是自1991年以来的传统。"《法兰克福汇报》题为"逆风新年行"（Chinesische Neujahrsreise mit Gegenwind）的背景报道这样介绍。文章接着写道：

"按照以往的经验，双方会互致温暖的话语。但在过去一年里，中国和它的非洲贸易伙伴之间的关系经历了某种变化。北京越来越多地被批评向非洲国家那些缺乏经济效益和透明度的项目提供贷款，让后者陷入高额债务。华盛顿的这一指责声音尤其响，但同样的指责越来越多地来自非洲当地的批评者和反对派政治家。因此国务委员和外交部长王毅在为期4天的非洲之行一开始，就不得不对有关批评做出回应。"

王毅在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴表示，非洲国家的债务既非新问题，责任也不在中国。他强调，中埃关系"牢不可破"。仅在2000到2014年间，中国就向埃塞俄比亚提供了120亿美元贷款。该国过去10年的经济增长速度超过10%，是全球经济发展最快的国家之一。

中国外长王毅

"然而，王毅和埃塞俄比亚外长沃尔吉内都没有提到的是，几个月来，中国国有银行在向埃塞俄比亚的项目发放贷款方面变得明显谨慎了。这也是有关中国高额贷款与基础设施项目争议的一个结果。因为，相关批评不仅可能损害到习近平的一带一路工程在外的声誉，中国领导人在国内也不得不面对有关这一代价高昂的海外投资建设行动的批评性质疑。去年9月在北京举行的非洲峰会上，习近平明确提出，中国不会给非洲的'面子工程'注资。"

土豆营养多

《南德意志报》的一篇报道关注了在"民以食为天"的中国，领导层试图鼓励引导民众改变饮食习惯，多吃马铃薯，目的是为了让一个扶贫项目获得持久成功。

文章介绍说，习近平把扶贫作为其民生政策的一个重要目标，政府投入巨资，改善基础设施，并为企业提供优惠条件。在一些地方，比如四川省大凉山的美姑县，政府投资扶助当地农民种植耐旱高产的马铃薯，帮助他们脱贫。但马铃薯丰收后却愁于没有销售渠道。这也是因为中国人的习惯是把土豆当菜吃，而不是主食。

土豆在中国是一种蔬菜

"一段时间以来，政府就尝试让民众尝到马铃薯的好滋味。北京希望，这不仅能让缺水农村的农民获得稳定的收入，还能为仍在增长的人口解决部分粮食问题。为此，政府牵头开发新的土豆食谱，宣传土豆富含维生素C的好处。但迄今为止，人们似乎并没有为之所动，改变自己的饮食习惯。

现在，北京呼吁国有企业和大学支持农民。有的公司响应号召，强制规定员工购买马铃薯。一些大学的食堂改变了原有的食谱。成都的一所高校连续多次每次购买5吨土豆，并推出土豆美食节。因为中国人一日三餐都吃热的，所以学生们早、中、晚都能吃上煎炒烹炸的各色土豆。在一开始的兴奋（有一款土豆泥尤其可口）过去之后，不少学生对这种块茎植物已经失去了胃口。"

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