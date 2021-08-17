 德语媒体：中国人幸灾乐祸 | 评论分析 | DW | 17.08.2021

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评论分析

德语媒体：中国人幸灾乐祸

德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。

Afghanistan Kabul | Taliban Kämpfer vor dem Innenministerium

喀布尔内政部前的塔利班战士

《法兰克福汇报》以“中国人幸灾乐祸”为题写道，对于美国人在阿富汗颜面尽失，中国的宣传机构忍不住幸灾乐祸：颇具影响力的官媒《环球时报》总编胡锡进在推特上写道，"中国网民讽刺说，阿富汗政权更迭比美国总统更迭都要平稳。”《环球时报》文章称，”这次失败比越战的失败更清楚展示了美国的无力：它的确很像是一只'纸老虎'”。

《法兰克福汇报》文章认为，美国驻喀布尔大使馆慌忙疏散很符合中国官方”东方升西方落“的叙事：“这些讽刺的评论后也掩藏着这样的希望，即美国在阿富汗军事干预的失败可能动摇美国盟友对其安全保障的信任。《环球时报》在此谈到了台湾，并称台湾现在应该真正感到担心了。”

不过，《法兰克福汇报》文章也指出，塔利班接管权力或并非中国所愿。文章说： “这些极端分子的胜利可能推动该地区的吉哈德主义，也或许吸引更多外国战士。随着 "新丝绸之路 "在巴基斯坦和中亚地区的扩展，中国越来越易受伤害。最近，9名在巴基斯坦一个水坝项目工作的中国人在一起针对巴士的恐怖袭击中丧生。”

《法兰克福汇报》说，中国官媒称，中国并不谋求填补阿富汗的权力真空；欧洲对外关系委员会（ECFR）的安德鲁·斯莫尔（Andrew Small）认为，阿富汗的地缘战略地位和那里可能的矿产资源并不足以成为中国政府大规模介入的理由。在北京看来，视中国为敌的维吾尔族战士是最大的危险。据联合国估计，他们中有几百人在阿富汗活动。

Afghanistan Arbeiter graben nach Bodenschätzen

阿富汗拥有丰富的矿产资源

开采阿富汗资源的机会到来

《商报》以“道路对中国和土耳其畅通无阻”为题分析了这两个国家在阿富汗的经济利益。文章称，阿富汗拥有价值数万亿的原材料。西方国家的撤出让其他国家感到机会来了。文章写道：”当西方国家的军队正竭尽所能从阿富汗撤离其国民时，其他国家的政府看到他们的时机已经到来。中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗和土耳其都希望获得有利可图的合同和开采阿富汗自然资源的机会。

文章说，美国地质调查局（USGS）探明的30%的阿富汗领土上，就有价值3万亿美元的原材料。已探明的铜矿有20亿吨，还有几个金矿和煤矿。阿富汗所有官方出口的价值几乎有一半来自于黄金销售。此外，这里有丰富的稀土矿藏。后者是电动交通时代迫切需要的。在阿富汗70%的未开发土地上被认为蕴藏有16亿桶原油。文章援引Passport Research的专家约翰·保罗·汉普斯特德（John Paul Hampstead）说："美国为推翻塔利班抛洒了鲜血，投入了万亿美元，在一定程度上稳定了这个国家，而像中国这样不那么较真的国家现在正在抢夺自然资源。“

文章还称，对中国来说，阿富汗官方政府倒台时机恰到好处，中国在喀布尔的一个间谍团伙去年12月被曝光后，现在逃跑了的阿富汗总统阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani）的政府想要撤销北京对梅斯艾纳克铜矿的开采许可。这个世界上最大的未经开发的铜矿位于喀布尔东南40公里处，而北京拥有与塔利班沟通的最佳渠道。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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