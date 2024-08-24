德语媒体：中国人将变得越来越孤独

《新苏黎世报》刊登客座评论指出，中国的政策规划者低估了一胎化政策的长期影响，中国不仅未富先老，而且由于人口加速萎缩，在与美国争夺全球霸主地位的竞争中败下阵来。《法兰克福汇报》则关注到，中国宣传机构突然觉得“电子游戏很棒”。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》周六刊登了柏林科学与政治基金会（SWP）政治经济学者迪特（Heribert Dieter）的客座评论 指出，中国低估了一胎化政策的长远后果，当局只能眼睁睁看着人口萎缩，束手无策。

该篇题为“中国人将变得越来越孤独”的评论写道：“中国不仅未富先老，而且由于人口加速减少，在与美国争夺全球霸主地位的地缘政治斗争中败下阵来。”

联合国2024年7月发布的预测，中国人口将从目前的约14亿减少到2100年的约6.4亿。作者提问道：“几十年后，北京是否仍有足够的军事人员和经济资源来推行扩张性外交政策？”

文章写道，由于三代人的预测无法将社会结构变化考虑在内，联合国研究者提出了几种不同的预测，最有可能的中间预测方案是中国人口将在2100年下降至6.386亿，减少超过7.8亿人。较不严重的预测则是减少约4.6亿人，到9.568亿。最极端的预测表明，人口将减少超过10亿，仅剩4.129亿人。

中国人口老龄化问题十分严重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

作者指出，中共的规划者低估了“一胎化”政策的长期影响。“在中国，共产党可能失去权力，国家可能解体，也可能对移民开放。”

“这种真实可感的变化在内政和外交方面都具有爆炸性。在独生子女政策的推动下，中国经历了几十年的经济繁荣后，社会正逐渐陷入期望值下降的漩涡。许多人开始对未来失去希望。史上最大的房地产价格泡沫正严重影响着中国消费者的情绪，他们的消费水平远低于经济扩张时期。”

“共产党的规划者们点燃了一场经济焰火，最终却被证明只是昙花一现，同时也彻底摧毁中国的传统。2500 多年来，枝繁叶茂的家庭结构是公民认识世界的核心。”

“在外交上，中国通过其人口控制政策将自己边缘化。一个有地缘政治抱负的国家需要不断增长或至少稳定的人口。”

文章引述联合国预测，到2100年，印度人口预计将达到15.091亿，比中国多8.7亿，成为人口最多的国家。中国的人口届时将仅占印度的40%。另一方面，美国人口主要依靠移民增长，到本世纪末将达到4.213亿。美中两国人口差距将从现在的约11亿缩小到约2亿。

作者认为，中国的人口萎缩可以通过大规模移民缓解。“从纯数学角度看，唯一能提供足够潜在移民的大陆是非洲。然而，鉴于中国政治和社会明显倾向于种族同质化，让数百万非洲人移居中国似乎是不可能的。汉人更喜欢独来独往，并将变得越来越少”

评论总结道：“如果相信目前的预测，印度和美国很可能已经在与中国争夺全球主导地位的竞争中胜出。在外交政策和经济方面，中国将经历缓慢而艰难的衰落。”

中国首款3A电子游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线 图像来源: AFP

中国首款3A电子游戏《黑神话：悟空》本周正式上线并取得巨大成功。《法兰克福汇报》发表文章“党突然认为电子游戏很棒” 写道，“这是中国宣传机器的一种显著政策转变”。

作者指出，不久前，电子游戏还被视为“电子毒品”或“精神鸦片”，如今中国的宣传正大力赞扬《黑神话：悟空》的文化输出，可能正在改变方针。

“由于取得了巨大成功，这款游戏已具有政治色彩。中国官媒对其进行了广泛而积极的报道。共产党喉舌《环球时报》认为它是中国电子游戏产业的 ‘里程碑’和‘突破’，可以成为‘连接中国与世界的文化桥梁’。该游戏的开发商因其 ‘对中国文化的坚定信念’和‘致力于传承中国优秀传统文化’而受到赞扬；报道称，这些都是艺术家们在世界文化舞台上立足的优势。中国正努力改善其国际形象，吸引游客和商人前往。”

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