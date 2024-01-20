德语媒体：中国人口减少是好事

（德国之声中文网）根据中国国家统计局最新数据，2023年中国人口总数下降至14亿967万人，比上年末减少208万人。相较中国官方努力催生提振出生率，瑞士《新苏黎世报》刊出的评论则称人口减少是「一件好事」。

作者Katrin Büchenbacher写道：「多年来，中国政府一直试图鼓励妇女生育更多孩子，但都没有成功。」她认为，「事情并没有那么悲观。政治家们认为只有多生孩子才能实现可持续增长，这是错误的想法。」

「试图通过政治手段来提高出生率无论如何都是徒劳的。在富裕社会，随着女性受教育程度和劳动参与度的提高，她们生育的孩子数量也会减少。」

评论指出，出生率下降也会使得下一代潜在父母的数量减少，人们更习惯于小家庭的生活模式，中国过去的独生子女政策也是这种情况的推手。此外，「每一代人都对美好生活有更高的期望，当你首先要为孩子的到来准备一套房和足够的积蓄，那么生娃这件事就得延后」。

作者认为，尽管难以透过政策改善出生率、缓解社会老龄化，但中国政府还有很多可行的对策能够「刺激经济增长和提高人民的生产力」。文章写道：「 例如，在中国退休年龄相对较低，……，延后退休年龄已经在逐步进行中。此外，政府可以加大对教育、培训和人民健康的投入，进一步促进城镇化。借此机会推动迫切需要的结构性改革，使中国再次对私营企业家和外国投资者更具吸引力。」当然，作者也提醒要考虑到这些措施可能带来的社会和政治成本，以及所需资金的分配等。

「人口减少也代表马路和地铁不再如此拥挤，资源浪费和污染也减少了。这种发展并不只发生在中国，欧洲、日本、韩国和新加坡也是如此。人类必须找到方法来改善每个人的生活质量，同时避免人口呈指数级增长，从而消耗更多资源。多子女家庭今后不再是主流了。」

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



瑞士《商报》刊出评论「带有隐患的中国魅力攻势」称，中国希望扩大与瑞士协议固然可喜，但瑞士不应该对中国抱有美好幻想。

「瑞士是继冰岛之后第二个与中国达成自由贸易协定的欧洲国家，商定的关税折扣为钟表珠宝行业以及部分机械行业提供了良好的竞争优势。但过了三、四年后，瑞士出口商注意到，他们的出口只有40%从自由贸易协定中受益。中国海关对原产地证书的定义过于狭隘，并将价值近100亿美元的出口商品排除在自由贸易之外。」

作者Andreas Valda称，瑞士曾向中方提出希望扩大自贸协定，但遭到北京冷落。而在此期间，中国国家主席习近平发起了形同与瑞士在内的西方宣战的政治项目：「一带一路」倡议、「中国优先」战略以及中国政府对其西方分支机构的控制等。自此之后，中瑞双边的氛围不复以往。

在此背景下，本周有消息称「联邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）与中国国务院总理李强同意就扩大自由贸易进行新的谈判」。尽管中国和瑞士都拒绝透露细节，但作者指出，去年10月「中国在圣加仑大学协助下，秘密发布了一份瑞士对华出口的评估报告，其中提到自由贸易协定的利用率在五年内从42%大幅提高到71%。 尽管无法验证推测数据的真实性，但文件还说明了瑞士为何有兴趣扩大自贸规模：目前机械、电气设备和特殊仪器的出口仍在中国海关受到严重阻碍。」

至于瑞士该如何应对中国的魅力攻势？评论称：「与北京并肩而行是有道理的，但在地缘政治背景下，瑞士不应抱有任何幻想：北京的魅力攻势会突然开始，也就有可能会突然结束。」

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