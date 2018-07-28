 德语媒体：“中国人会掐断我们的电网？” | 媒体看中国 | DW | 30.07.2018

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德语媒体：“中国人会掐断我们的电网？”

本周一德国媒体继续聚焦中国公司在德收购被柏林政府阻拦的事件。其中时间上同欧盟与特朗普达成协议、德国汽车暂时逃过一劫的巧合，以及对德国是否正走上贸易保护主义道路的怀疑，是报纸关注的重点。

Stromleitungen in Wolmirstedt (picture-alliance/P.Gercke)

为阻止中企并购，德国政府间接入股50Hertz

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本周五，德国联邦政府动用国资收购电网运营商50Hertz的20%股份，从而阻止了中国国家电网集团的收购。这一做法在德国报界既引发了担忧，也获得了不少的赞扬。 (28.07.2018)

中国国家电网有意收购德国电网运营商50赫兹的二成股份，这一消息得到了德方企业的确认。该企业属德国相关行业巨头之一，中资的这一最新投资计划可能会再次引发有关中国对欧洲施加影响力的争议。 (09.02.2018)

（德国之声中文网）德国电网的所有权掌握在外国人手里的例子并不是中国人发明的。以50Hertz为例，迄今，它的80%的股份掌握在一家比利时公司，目前出售的这部分则是属于澳大利亚一个投资商，欧盟境外。那么，中国公司收购为什么阻力会这么大呢？《法兰克福汇报》认为，对此的解释之一可以是，来自中国的投资者是一家国有基金，且中国的国家体制不是自由的民主制度，最晚在发生冲突的情况下，中国会在这里追求政治利益。

这篇题为“中国人会掐断我们的电网？的”文章指出，但德国在这里问题上并非遵循原则，表里如一，而是见机行事，灵活多变：

"冬季取暖，德国很大程度上依赖俄罗斯提供天然气。到目前为止，俄方的供货很顺畅，当然这也是因为莫斯科政府急需资金。然而一旦发生紧急情况，关闭天然气管道的闸口，按说是举手之劳的事情，比让一个电网瘫痪要容易得多。电网毕竟建在德国国内。更何况这里争执的不过是50Hertz20%股份。德国有法律明文规定，只有在股份超过25%的收购行为，政府才有权对此说'不'，而这样的规定是经过深思熟虑的。于是经过复兴信贷银行，绕了一圈。"

《法兰克福汇报》发现，上周五欧委会主席容克同美国总统特朗普就贸易问题达成一致，由此德国汽车躲过被强征关税的一劫，而几乎在同一时刻，德国联邦经济部长与财政部长一道宣布了复兴信贷银行暂时接手50Hertz20%的股份，从而阻止中企入股。他们宣布的理由是"出于安全政策的考量"。文章问道，"德国是要走上保护主义的道路？可它不是正要规劝美国离开保护主义吗？"

Symbolbild Gasherd (picture-alliance/dpa/K.-H. Hildenbrand)

德国并未担心俄罗斯会关闭天然气闸

"50Hertz是一电网经营公司，一个垄断者，为柏林、汉堡以及德国东部5个联邦州提供电网。在这个区域里，它没有竞争者。但它的确是一个私有公司，接受国家的制约。现在国有银行复兴信贷银行入股，虽然是暂时的，但却是一次涉及整个系统的根本性改变。"

50Hertz是个案，下不为例

《商报》认为政府拦下这笔生意是一件好事，因为电网涉及到国家安全，比如，外国投资者可以轻易地关闭电网，可以追踪电力消耗的数据，进而得出电力用户活动与行为的模式。

"但问题是联邦政府使用的方式。政府指示国有的复兴银行买下50Hertz20%的股份以阻止中资收购，因为这一份额还不足以启动政府审核机制，不过这种解释实在站不住脚。它显示，政府在关键时刻怎样抵御收购还未能经受住新的考验。

"50Hertz一案下不为例。外国公司在什么情况下可以收购，限制在哪里，必须有明确的规定。不可以在紧急情况下搬来救兵。

"联邦经济部长应该尽快为非欧盟国家的投资者制定规定。下一轮进攻即将到来。中国企业钱袋充足，目标明确，清楚投资的目标在哪里。专家有证据足以显示，中国在进行有目标的收购并将它们织成一个国际网络。

"让规定做到滴水不漏、同时又不打击外国投资者的积极性，不是一件易事。假如人们产生了由国家决定谁可以投资而谁不能的印象，后果将不堪设想。因此，最重要的戒律应该是：禁止收购将永远作为例外手段。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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