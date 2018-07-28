德语媒体：“中国人会掐断我们的电网？”

（德国之声中文网）德国电网的所有权掌握在外国人手里的例子并不是中国人发明的。以50Hertz为例，迄今，它的80%的股份掌握在一家比利时公司，目前出售的这部分则是属于澳大利亚一个投资商，欧盟境外。那么，中国公司收购为什么阻力会这么大呢？《法兰克福汇报》认为，对此的解释之一可以是，来自中国的投资者是一家国有基金，且中国的国家体制不是自由的民主制度，最晚在发生冲突的情况下，中国会在这里追求政治利益。

这篇题为“中国人会掐断我们的电网？的”文章指出，但德国在这里问题上并非遵循原则，表里如一，而是见机行事，灵活多变：

"冬季取暖，德国很大程度上依赖俄罗斯提供天然气。到目前为止，俄方的供货很顺畅，当然这也是因为莫斯科政府急需资金。然而一旦发生紧急情况，关闭天然气管道的闸口，按说是举手之劳的事情，比让一个电网瘫痪要容易得多。电网毕竟建在德国国内。更何况这里争执的不过是50Hertz20%股份。德国有法律明文规定，只有在股份超过25%的收购行为，政府才有权对此说'不'，而这样的规定是经过深思熟虑的。于是经过复兴信贷银行，绕了一圈。"

《法兰克福汇报》发现，上周五欧委会主席容克同美国总统特朗普就贸易问题达成一致，由此德国汽车躲过被强征关税的一劫，而几乎在同一时刻，德国联邦经济部长与财政部长一道宣布了复兴信贷银行暂时接手50Hertz20%的股份，从而阻止中企入股。他们宣布的理由是"出于安全政策的考量"。文章问道，"德国是要走上保护主义的道路？可它不是正要规劝美国离开保护主义吗？"

德国并未担心俄罗斯会关闭天然气闸

"50Hertz是一电网经营公司，一个垄断者，为柏林、汉堡以及德国东部5个联邦州提供电网。在这个区域里，它没有竞争者。但它的确是一个私有公司，接受国家的制约。现在国有银行复兴信贷银行入股，虽然是暂时的，但却是一次涉及整个系统的根本性改变。"

50Hertz是个案，下不为例

《商报》认为政府拦下这笔生意是一件好事，因为电网涉及到国家安全，比如，外国投资者可以轻易地关闭电网，可以追踪电力消耗的数据，进而得出电力用户活动与行为的模式。

"但问题是联邦政府使用的方式。政府指示国有的复兴银行买下50Hertz20%的股份以阻止中资收购，因为这一份额还不足以启动政府审核机制，不过这种解释实在站不住脚。它显示，政府在关键时刻怎样抵御收购还未能经受住新的考验。

"50Hertz一案下不为例。外国公司在什么情况下可以收购，限制在哪里，必须有明确的规定。不可以在紧急情况下搬来救兵。

"联邦经济部长应该尽快为非欧盟国家的投资者制定规定。下一轮进攻即将到来。中国企业钱袋充足，目标明确，清楚投资的目标在哪里。专家有证据足以显示，中国在进行有目标的收购并将它们织成一个国际网络。

"让规定做到滴水不漏、同时又不打击外国投资者的积极性，不是一件易事。假如人们产生了由国家决定谁可以投资而谁不能的印象，后果将不堪设想。因此，最重要的戒律应该是：禁止收购将永远作为例外手段。"

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