德语媒体：中国乘机扩权 欧洲袖手旁观

（德国之声中文网）德国《焦点》杂志周五（5月8日）在其网站发表客座评论"中国煽动'没有硝烟的第三次世界大战' 欧洲袖手旁观"。

德国资深记者和媒体经理人加博尔·施泰因加特（Gabor Steingart）在这篇评论的引言中指出："中国在新冠危机中逐渐扩大自己的权力。非洲因为煤矿项目而依赖中国，社交媒体的审查系统被不断完善。欧洲将因其天真行为同时失去两样东西--美国人的友善和中国人的尊重。"

文章开头写道："就在西方国家集中注意力抗击大流行病的同时，中国进一步扩大其权力：不动声色、颇有效率外加厚颜无耻。"

举例说明

作者施泰因加特随后例举了三个例子说明自己的观点。第一个例子：一篇由欧盟及所有成员国驻华大使联署的文章，在中国官媒发表时被中国外交部要求删除与新冠病毒起源有关的部分句子。对此，施泰因加特指出"欧盟外交官友好地点头答应。在维护人民友谊的名义下，西方价值观被出卖：言论自由可以讨价还价。"

作者接下来提到的例子分别是：加拿大多伦多大学网络研究机构"公民实验室"（Citizen Lab）周四发布的一份研究报告指出，腾讯旗下的微信正在监控那些中国大陆以外的微信账号，以完善其针对中国国内用户的审查系统；欧洲因为气候政策逐渐退出煤电市场的同时，中国加大对非洲煤矿项目的投资，由此增加了非洲对中国的依赖。

无声的占领"

文章作者随后提到一本即将在德国上市的新书《无声的占领：中国如何渗透西方民主国家并让世界重新排序》，施泰因加特认为，中国目前的行为似乎为该书起到了宣传推广的作用。在他看来，这本书鲜有地精确描述了中共的目的："基于其强大的经济实力，中国施加外交压力、运用劝说技巧、展开'友好工作'、操控媒体、智库和高校，这些策略纵横贯通、相辅相成。""目的是建立一个以中国为中心的世界，这是习近平在中国领导层中安排的鹰派梦想的世界。他们将以中国为主导的世界秩序视为'中国人民重新崛起'的根本组成部分。"

施泰因加特在文章最后指出，上述新书的作者引用了一名中国外宣高官的措辞"没有硝烟的第三次世界大战"，并分析中共之所以可以轻易实施策略的原因："西方社会对此并不知情，这可能是对其难以评估中共威胁的一种解释。"

奥地利《标准报》周五也聚焦了欧盟外交官员在中国媒体发表文章时接受审查一事，在其网站发表分析文章"中国压力之下 欧盟自我审查" 。

文章写道，面对中国的压力，欧盟代表最后妥协：据欧盟官员表示，他们在"非常不情愿"的情况下，决定发表删改后的文章，以便能传达欧盟的重要讯息。"尤其涉及以下内容的讯息：气候政策、可持续性发展、人权、多边主义和全球应对新冠的方案。"

《标准报》的作者就此评论道："这一表态并不能表明欧盟的骨气，而这正是欧盟在接下来的几个月甚至几年内所需要的，如果欧盟想在中美对峙的情况下找到一个鲜明的立场的话。目前这两个超级大国的冲突正在不断升级。"

文章还提到，"中国自三月初以来就开始加大宣传攻势，传播中国叙事：中国不是病毒的发源地，只是新冠疫情的首个受害者，北京以巨大代价为世界争取了时间。"

文章作者还注意到中国的"战狼式外交"，其中的一个例子就是中国外交部发言人赵立坚在社交媒体上表示，新冠疫情可能是由美军带到武汉。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点