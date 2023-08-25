 德语媒体：中国为首的威权者俱乐部 | 媒体看中国 | DW | 25.08.2023

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德语媒体：中国为首的威权者俱乐部

本周在南非约翰内斯堡闭幕的金砖国家峰会得到了德语媒体的广泛报道和评论。对于该组织的扩大，《柏林报》认为是现有国际秩序的改变；《南德意志报》则指出，无序扩大可能产生“怪胎”。

金砖国家集团成了“威权者俱乐部”？

金砖国家集团成了“威权者俱乐部”？

（德国之声中文网）《柏林报》发表题为“国际秩序在变化”的评论，认为金砖国家规模扩大，是“国际秩序的一个显著变化”。文章写道：

"南非的峰会上做出的决定首先是中国的一个成功：北京是这次扩容的推动者，对此并不情愿的印度最终也作了退让。对于扩容的反应褒贬不一。全球南方对此次峰会大加赞扬，特别是中国和俄罗斯强调，这一联盟将打破美国的主导。在西方，这一决议要么被低调淡化，比如美国国家安全顾问沙利文认为，金砖国家并不是美国的地缘政治对手，因为他们各自的利益相差太大。

挪威出版的《晚邮报》刊登的一篇评论则体现了西方的另一种反应。文章写道，金砖集团现在成了‘以中国和俄罗斯为首的威权和反动领袖的一个全球俱乐部’，该报为两国人民感到惋惜。

现在就对这个即将有11个成员国的集团的意义做出评判还为时过早。但可以肯定的是，在中国的领导下，它将对现有的国际组织构成挑战，首当其冲的是联合国。”

作者谈到了有关联合国安理会改革的讨论和欧盟的内部运作机制。与金砖国家一样，欧盟的任何决议也都要一致通过，每个成员国都有一票否决权。这让该组织的决策过程十分艰难。作者接着写道：

“中国想必在仔细观察这一发展。如果新的金砖集团像欧盟那样运作，那么中国就能在政治、经济、特别是在技术上扮演主导角色。国家主席习近平坦言，要进行技术合作。今天，中国已经不再为美国的制裁和威胁所动。在技术领域，中国已经能够自给自足，并在世界各地安装自己的系统。中国人在这方面不需要再抄袭仿造，他们能够为任何一个技术问题开发自己的解决方案。 印度也通过其成功的探月使命证明，该国具有什么样的能力。西方没有理由高傲自大。”

金砖五国在多极世界中展现实力

唱反调的联盟

《南德意志报》刊登题为“唱反调联盟”（Die Dagegen-Allianz）的评论，指出此次金砖扩容是“一次给人留下深刻你印象的扩充，同时也是一次失去控制的爆炸”。“当烟雾散去，人们会有些不知所措地端详这个产物。”作者指出，老成员中，中国和印度之间就已经有嫌隙，新成员中，沙特和伊朗还曾是宿敌。文章接着写道： 

“中国是这个国家集团里截然不同的成员国的首要交集。中国是金主，是专制领导人的庇护者，作为贸易超级大国，中国能为其他10个国家提供的好处多于坏处。因此习近平已不仅仅是新的金砖国家的无冕领袖。这一组织符合他对权力制衡的设想，是他的一个工具。他会利用这一工具为何种目的服务，还没有流露出迹象。迄今为止，金砖国家并不以其行动主义著称，15年来除了一年一度的碰头峰会，这个联盟仿佛已名存实亡。

如果说以美国为首的西方国家对这次奇特的金砖扩大反应淡定，那主要是因为这个组织有太多的差异和矛盾，充满相互竞争的利益和难以掩饰的敌对势态。多少可称得上民主国家的金砖成员不得不面对良心质问。印度、巴西和阿根廷因其新的朋友，必须面对西方世界提出的一些不客气的问题。

‘让我们结成反对美国的同盟！’——中国的这个呼唤也不会得到积极响应。的确，反对西方主导的世界秩序、反对在其看来是干涉内政的美国外交政策是维系金砖国家的粘合剂。不过这里也值得更深入分析一下。美国早已失去了在联合国的主导地位，中国越来越多地充当领衔角色。况且如果美国在中东还占有一席之地，沙特阿拉伯也不会有现在这般自由自在。然而，没有西方，全球的金融体系就无法运转，而能取代美元的另一种全球货币从经济上还难以想象。

于是最根本的问题是：为什么有这么多国家投奔北京？难道只是因为他们厌倦了华盛顿的怀抱？新的金砖国家会发现，他们新的杠杆所能发挥的作用有限，而且有可能被视为独裁者和暴君的俱乐部。至少这样的客观条件是具备的。”

  • Südafrika BRICS-Gipfel

    南非金砖峰会首日看点

    习近平缺席峰会首秀

    8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。

  • Südafrika BRICS-Gipfel in Johannesburg | Xi Jinping und Cyril Ramaphosa

    南非金砖峰会首日看点

    会晤南非总统

    习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。

  • Südafrika Johannesburg | Xi Jinping besucht Brics-Gipfel

    南非金砖峰会首日看点

    获颁勋章

    习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。

  • Südafrika Johannesburg | Brics-Gipfel | Präsident Vladimir Putin

    南非金砖峰会首日看点

    普京线上与会

    俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。

  • Südafrika Johannesburg | Proteste | Brics-Gipfel

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    抗议声援乌克兰

    在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。

  • 15th BRICS Gipfel in Südafrika

    南非金砖峰会首日看点

    金砖国家与非洲

    第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。

  • Südafrika BRICS-Gipfel in Johannesburg

    南非金砖峰会首日看点

    打开大门？

    金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”


 

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