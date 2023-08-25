德语媒体：中国为首的威权者俱乐部

（德国之声中文网）《柏林报》发表题为“国际秩序在变化”的评论，认为金砖国家规模扩大，是“国际秩序的一个显著变化”。文章写道：

"南非的峰会上做出的决定首先是中国的一个成功：北京是这次扩容的推动者，对此并不情愿的印度最终也作了退让。对于扩容的反应褒贬不一。全球南方对此次峰会大加赞扬，特别是中国和俄罗斯强调，这一联盟将打破美国的主导。在西方，这一决议要么被低调淡化，比如美国国家安全顾问沙利文认为，金砖国家并不是美国的地缘政治对手，因为他们各自的利益相差太大。

挪威出版的《晚邮报》刊登的一篇评论则体现了西方的另一种反应。文章写道，金砖集团现在成了‘以中国和俄罗斯为首的威权和反动领袖的一个全球俱乐部’，该报为两国人民感到惋惜。

现在就对这个即将有11个成员国的集团的意义做出评判还为时过早。但可以肯定的是，在中国的领导下，它将对现有的国际组织构成挑战，首当其冲的是联合国。”

作者谈到了有关联合国安理会改革的讨论和欧盟的内部运作机制。与金砖国家一样，欧盟的任何决议也都要一致通过，每个成员国都有一票否决权。这让该组织的决策过程十分艰难。作者接着写道：

“中国想必在仔细观察这一发展。如果新的金砖集团像欧盟那样运作，那么中国就能在政治、经济、特别是在技术上扮演主导角色。国家主席习近平坦言，要进行技术合作。今天，中国已经不再为美国的制裁和威胁所动。在技术领域，中国已经能够自给自足，并在世界各地安装自己的系统。中国人在这方面不需要再抄袭仿造，他们能够为任何一个技术问题开发自己的解决方案。 印度也通过其成功的探月使命证明，该国具有什么样的能力。西方没有理由高傲自大。”

金砖五国在多极世界中展现实力

唱反调的联盟

《南德意志报》刊登题为“唱反调联盟”（Die Dagegen-Allianz）的评论，指出此次金砖扩容是“一次给人留下深刻你印象的扩充，同时也是一次失去控制的爆炸”。“当烟雾散去，人们会有些不知所措地端详这个产物。”作者指出，老成员中，中国和印度之间就已经有嫌隙，新成员中，沙特和伊朗还曾是宿敌。文章接着写道：

“中国是这个国家集团里截然不同的成员国的首要交集。中国是金主，是专制领导人的庇护者，作为贸易超级大国，中国能为其他10个国家提供的好处多于坏处。因此习近平已不仅仅是新的金砖国家的无冕领袖。这一组织符合他对权力制衡的设想，是他的一个工具。他会利用这一工具为何种目的服务，还没有流露出迹象。迄今为止，金砖国家并不以其行动主义著称，15年来除了一年一度的碰头峰会，这个联盟仿佛已名存实亡。

如果说以美国为首的西方国家对这次奇特的金砖扩大反应淡定，那主要是因为这个组织有太多的差异和矛盾，充满相互竞争的利益和难以掩饰的敌对势态。多少可称得上民主国家的金砖成员不得不面对良心质问。印度、巴西和阿根廷因其新的朋友，必须面对西方世界提出的一些不客气的问题。

‘让我们结成反对美国的同盟！’——中国的这个呼唤也不会得到积极响应。的确，反对西方主导的世界秩序、反对在其看来是干涉内政的美国外交政策是维系金砖国家的粘合剂。不过这里也值得更深入分析一下。美国早已失去了在联合国的主导地位，中国越来越多地充当领衔角色。况且如果美国在中东还占有一席之地，沙特阿拉伯也不会有现在这般自由自在。然而，没有西方，全球的金融体系就无法运转，而能取代美元的另一种全球货币从经济上还难以想象。

于是最根本的问题是：为什么有这么多国家投奔北京？难道只是因为他们厌倦了华盛顿的怀抱？新的金砖国家会发现，他们新的杠杆所能发挥的作用有限，而且有可能被视为独裁者和暴君的俱乐部。至少这样的客观条件是具备的。”

南非金砖峰会首日看点 习近平缺席峰会首秀 8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。

南非金砖峰会首日看点 会晤南非总统 习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。

南非金砖峰会首日看点 获颁勋章 习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。

南非金砖峰会首日看点 普京线上与会 俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。

南非金砖峰会首日看点 抗议声援乌克兰 在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。

南非金砖峰会首日看点 金砖国家与非洲 第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。

南非金砖峰会首日看点 打开大门？ 金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”



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