德语媒体：中国为何不开心？

（德国之声中文网）中国住瑞典使馆对本国公民的安全提示，读起来简直像是对战乱国家的描述："近段时间以来，中国游客在瑞典被盗、被抢呈多发态势，遭受了财产损失和安全威胁。近期还有中国游客遭到瑞方公务人员粗暴对待。...现再次提醒在瑞典的中国公民务必提高安全意识，加强安全防范。"而中国官方的央视官网上更是对瑞典"保障人权，文明执法"的能力提出质疑。《法兰克福汇报》以《中国为何不开心？》为题报道了这起"中国游客遭瑞方粗暴对待"的事件。文章写道：

"事件在中国网络上引起轰动。有人对瑞典提出批评，尤其是曾姓当事人有关他们一家被警方丢弃到郊外坟场的描述，更令很多人出离愤怒。很多网民留言称，警方应当把这一家三口送到中国大使馆，或者送到另外一家酒店。但有人对曾姓男子的描述提出质疑，并认为他们给中国人丢脸。至于这家人当时为什么没有不去其他酒店住宿，目前无从知晓。

面对舆论，瑞典驻华大使馆周日通过微博做出了回应：将就警方行为是否不当展开调查。但瑞典检察官埃里克森（Mats Ericsson）周一曾对《晚报》明确表示，并没有就此事展开调查，因为'根据我们的评估，警方并没有任何违法行为。'他同时指出，把扰乱公共秩序的人送到'乌德兰墓地地铁站'附近是警方的惯常做法。"

中国外交部对瑞典方面的回应当然表示不满，再度要求瑞典方面采取切实措施，"保障中国游客的合法权益和安全"。中国政府的强硬姿态，自然会让民众产生政府非常关注民众权益的印象。不过，《法兰克福汇报》接着写道：

"很明显，中国方面有意要将这一事件升级到外交丑闻的层面，可能还有其他的动机。瑞典政府一名不愿透露姓名的官员对路透社表示，瑞典方面认为，本次事件同香港书商桂民海事件有关。桂民海是瑞典公民，今年一月，中国警方当着瑞典外交官的面逮捕了桂民海。长达几个月的时间里，中方拒绝瑞典向桂民海提供领事援助和医疗救助。桂民海到底被控以什么罪名，至今无人知晓。据称，中方一直再向瑞典施加压力，要求瑞典方面不要再公开讨论桂民海事件。今年六月的中欧峰会上，桂民海的命运曾被作为讨论的话题。这名瑞典官员对路透社表示：'瑞典和欧盟曾多次呼吁释放桂民海，这显然令中国当局很不开心。'"

中美贸易战愈演愈烈，周二美国总统特朗普宣布将对两千亿美元的产品征收惩罚性关税。中方也不甘示弱，表示会采取相应的反制措施。柏林出版的《每日镜报》写道：

"对美国不断出台新的惩罚性关税，做出回应的早已不再局限于中国政府，中国企业也开始行动了。而企业的行动显然不是北京政府希望看到的。来自法新社的消息称，越来越多的中国企业已经开始将生产转移至国外。为了躲避惩罚性关税，他们宁愿将生产地点转移至塞尔维亚、越南或者墨西哥。'中国制造'已经不再是他们的首选。位于中国南部深圳的信隆公司就是一个很好的例子。该公司的产品以自行车把和前叉为主。今年八月该公司又开设了一家新工厂，但厂址不再中国，而是在越南。公司代表说，在越南，他们的产品将可以不受美国惩罚性关税所困扰。除此之外，由他们供货的许多自行车生产企业，已经将生产基地设在越南。

股市的发展更能说明中美贸易战造成的后果：中国最重要的上海股票交易指数已经在本周一跌落至四年来的最低点。

在德国，专家们也同样忧心忡忡。德国工商大会外贸部主任特里尔（Volker Treier）周一表示：'中美贸易之争已经发展到了令人头晕目眩的激烈程度，所涉及到交易额已经高达数千亿美元之多，在这种情况下，德国经济不可能不受到影响。'

特里尔说，很多德国企业都在中美两国有大量投资，中美两大经济体内为德国企业工作的员工人数接近一百万，'很多德国产品一直畅销太平洋两岸，而今后上述产品的销售将面临困境'。特里尔还表示，中美贸易争端还有可能会使来之不易的世界贸易秩序毁于一旦。'最终的结果是，所有的产品都会变贵，而任何人都无法从中获益。'"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点