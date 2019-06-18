德语媒体：中国为专制国家开辟道路

(德国之声中文网) 奥地利《新闻报》以"非自由的资本主义是专制政权的模式"为题，刊发了由荷兰汉学家、记者马毅仁(Ian Buruma)撰写的客席评论。文章指出，东欧剧变、苏联解体后，自由民主制度往往被认为是资本主义的双胞胎，但是今天的现实表明，这种认知是错误的。

"中国似乎就是一个特例。撇开古巴、朝鲜这样的小国不谈，似乎只有中国维持了共产党统治。但是，那真的是共产主义的胜利吗？实际上，在对手无寸铁的学生与市民进行了屠杀之后，它就不再是共产主义了，而是邓小平式的威权资本主义。"

文章接着指出，在六四镇压之后，这场政治运动成为了禁忌话题，同时经济却开始迅猛发展，而城市知识分子阶层--当年示威学生是该阶层的代表人物--正是经济腾飞的最主要受益者。

"即便是如今受过良好教育的年轻人，也对30年前的这场政治运动知之甚少。即便是了解那起事件的人，也往往会用强烈的民族主义情绪来回应提及六四的外国人，认为这是反华思维。也许，这种抵触情绪是轻微的负罪感的一种体现：许多中国人都是这场不堪的交易的受益者。"

作者随后以俄罗斯、匈牙利、甚至美国为例，指出这种非自由式的经济模式正在获得越来越多的拥趸，资本主义在这种环境下依然能够实现繁荣。"这种现象，我们当然没能预见到。在美国等大多数西方国家，当年我们太相信于一种假设：自由民主与资本主义是不可分割的。如今，我们意识到，这种假设是错误的。即便在一个一党专政、基本政治自由权利被压制的国家，一个人也能成为一名富有的企业家，或者成为一名普通的中产阶级富足消费者。我们本应该预见到这一切，毕竟，新加坡就是一个威权资本主义的范例。但是我们却忽视了新加坡，也许是因为它太小，或是因为新加坡当权者不厌其烦地强调，'亚洲人'对民主没有兴趣。不过，1989年的中国抗议运动也证明了这种观点是错误的。"

"天安门广场上的学生对民主改革以及言论与集会自由权利的保障有着很大的兴趣。而中国在镇压之后所发生的事情，则揭露了另一个事实：中国并非1989年的特例。从那时起，非自由的资本主义就逐渐成为了对全球专制者具有吸引力的一种模式。即便在那些30年前推翻了共产党统治的国家，也同样如此。中国，不过是第一个而已。"

维也纳出版的《标准报》则注意到，华为创始人任正非向外界承诺，不会将数据转交给中国政府，并且声称，要是这么做的话，早就被发现了。文章以"在数据保护方面，我们以苹果为榜样"为题，写道：

"美国政府一再指责，按照中国法律，企业有义务与国家机关合作，其中包括转交用户数据。而华为公司则一再暗示，其具备某些特权，能够免于承担这些义务。鉴于目前中美贸易争端的不明朗局势，华为因此再次试图让公众注意到其对隐私保护的承诺。"

"华为创始人在接受CNBC采访时表示，在数据保护方面，华为以苹果为榜样。……任正非还说，如果把数据交给中国政府，美国人很早就会发现，这将会导致业务迅速下滑、大量华为员工辞职，让他独自承担后果。"

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