德语媒体：中国严防死堵的防疫战略

（德国之声中文网）尽管同世界其他国家相比，中国的新冠病例数量几乎微不足道，但中国政府仍采取了极其严厉的防疫措施。《南德意志报》发自北京的报道称，目前中国又开始了武汉封城以来最为严厉的防疫措施。这篇题为《‘与世隔绝’的中国》的报道写道：

“中国也曾出现结束零感染策略、要求与病毒共存的防疫建议。但这类建议并没有引起共鸣。过去一年半以来，宣传机器一直在向中国人灌输这样的观念：面对凶险的病毒，唯有中华人民共和国可以提供安全。而要保持安全，就必须关闭边境。从2020年春季以来，中国同外国之间的往来几乎陷入停顿。每天只有寥寥几个航班在中国降落。而机上的乘客必须要接受至少两周的酒店定点隔离，只有在远离北京的地方接受三个星期的隔离后，才可以前往北京。

对于在中国运营的国际企业来说，中国的封锁政策带来的问题已经越来越多。派驻中国的经理一旦来欧洲出差或休假后，都需要在中国接受数周的隔离。而对许多中国人来说，旅行限制带来的问题则更为严重。有关当局基本停止了新护照的发放。毕竟人们不能出国，也就不会从境外带回病毒。

零感染战略一直是、也仍将是中国官方的最高防疫目标。北京发出的号令是，一定要战胜新冠病毒。地方官员们谨小慎微，生怕自己的辖区内出现疫情。因为无论多小规模的疫情，都足以断送自己的仕途。一个新增病例，就会导致一所学校或幼儿园被勒令关闭，数百万居民会被要求接受检测。包括体育场在内的公共场所会被临时改成检测点。实验室里一次会对十个试剂进行检测，以加快速度，一旦发现阳性病例，相关人员就会被要求再次接受检测。”

文章写道，中国“闭关锁国”的防疫措施已经对德国经济产生了负面影响。最新的一次民调显示，83%的德国企业都遇到了供货不足和原材料涨价等问题。相比之下，封锁边境对中国经济的影响似乎并不明显。文章写道：

“世界银行最新发布的评估报告认为，中国经济2021年度会实现8.5%的增长。中国政府则相对谨慎，总理李克强在今年三月的人大会议上表示，今年的增长目标是‘超过6%’。

无论是8.5%，还是6%，中国领导层已经为其统计数据预留了充分的缓冲空间，以便使关闭码头或封锁城市的措施成为可能。总而言之，闭关锁国的政策目前还看不到尽头。”

上周五，中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。《明镜》周刊就此写道：

“中国政府现在推行的宽松政策，明显背离了1980年至2016年对中国绝大多数民众所推行的一胎化严厉政策。当时，违反一胎化政策者，会被课以高额罚款，甚至会被强制堕胎。此外，一胎化政策还导致了严重的、同性别有关的堕胎，以至于十岁至二十岁年龄段的中国人中，女性和男性的比例严重失衡，男女比例大约为120比100。

一般认为，本次计划生育政策的改革主要动力来自经济：社会老龄化将遏制中国经济的发展。美国威斯康辛大学人口问题专家易富贤表示，如果中国劳动力人数出现递减趋势，就将意味着国民经济的滑坡。”

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