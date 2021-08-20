 德语媒体：中国严防死堵的防疫战略 | 媒体看中国 | DW | 23.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：中国严防死堵的防疫战略

境内发现德尔塔变异病毒后，中国又加强了防疫力度。一旦发现病例，整个小区、甚至整个港口都被严密封锁。

China Nanjing | Tests nach Coronavirusausbruch

（德国之声中文网）尽管同世界其他国家相比，中国的新冠病例数量几乎微不足道，但中国政府仍采取了极其严厉的防疫措施。《南德意志报》发自北京的报道称，目前中国又开始了武汉封城以来最为严厉的防疫措施。这篇题为《‘与世隔绝’的中国》的报道写道：

“中国也曾出现结束零感染策略、要求与病毒共存的防疫建议。但这类建议并没有引起共鸣。过去一年半以来，宣传机器一直在向中国人灌输这样的观念：面对凶险的病毒，唯有中华人民共和国可以提供安全。而要保持安全，就必须关闭边境。从2020年春季以来，中国同外国之间的往来几乎陷入停顿。每天只有寥寥几个航班在中国降落。而机上的乘客必须要接受至少两周的酒店定点隔离，只有在远离北京的地方接受三个星期的隔离后，才可以前往北京。

对于在中国运营的国际企业来说，中国的封锁政策带来的问题已经越来越多。派驻中国的经理一旦来欧洲出差或休假后，都需要在中国接受数周的隔离。而对许多中国人来说，旅行限制带来的问题则更为严重。有关当局基本停止了新护照的发放。毕竟人们不能出国，也就不会从境外带回病毒。

零感染战略一直是、也仍将是中国官方的最高防疫目标。北京发出的号令是，一定要战胜新冠病毒。地方官员们谨小慎微，生怕自己的辖区内出现疫情。因为无论多小规模的疫情，都足以断送自己的仕途。一个新增病例，就会导致一所学校或幼儿园被勒令关闭，数百万居民会被要求接受检测。包括体育场在内的公共场所会被临时改成检测点。实验室里一次会对十个试剂进行检测，以加快速度，一旦发现阳性病例，相关人员就会被要求再次接受检测。”

Symbolbild | Corona-Rezession in Italien und Frankreich

中国严格的防疫措施，也使全球物流受到影响。

文章写道，中国“闭关锁国”的防疫措施已经对德国经济产生了负面影响。最新的一次民调显示，83%的德国企业都遇到了供货不足和原材料涨价等问题。相比之下，封锁边境对中国经济的影响似乎并不明显。文章写道：

“世界银行最新发布的评估报告认为，中国经济2021年度会实现8.5%的增长。中国政府则相对谨慎，总理李克强在今年三月的人大会议上表示，今年的增长目标是‘超过6%’。
无论是8.5%，还是6%，中国领导层已经为其统计数据预留了充分的缓冲空间，以便使关闭码头或封锁城市的措施成为可能。总而言之，闭关锁国的政策目前还看不到尽头。”

上周五，中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。《明镜》周刊就此写道：

“中国政府现在推行的宽松政策，明显背离了1980年至2016年对中国绝大多数民众所推行的一胎化严厉政策。当时，违反一胎化政策者，会被课以高额罚款，甚至会被强制堕胎。此外，一胎化政策还导致了严重的、同性别有关的堕胎，以至于十岁至二十岁年龄段的中国人中，女性和男性的比例严重失衡，男女比例大约为120比100。
一般认为，本次计划生育政策的改革主要动力来自经济：社会老龄化将遏制中国经济的发展。美国威斯康辛大学人口问题专家易富贤表示，如果中国劳动力人数出现递减趋势，就将意味着国民经济的滑坡。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究
 

DW.COM

德语媒体：中国的财富再分配可能是招险棋

四十多年前，中国领导人邓小平一句“让一部分人先富起来”的号召，令中国经济得以迅猛发展，但也造成了严重的贫富悬殊，官方新近发出的“财富再分配”倡议，能达到共同富裕的目标吗？  

德语媒体：北京为何要为塔利班铺红毯？

《世界报》指出，虽然中俄对于美国在阿富汗的失败幸灾乐祸，但在阿富汗问题上美俄中的态度相去不远，中国人虽喜谈经济项目，但当下聚焦的是边境安全的不确定性。《巴登日报》认为，为预防阿富汗成为新疆独立势力的助力，北京很早就为塔利班铺上外交红毯。  

德语媒体：中国经济为何能持续增长?

《商报》认为，中国监管部门近期频频对私营企业进行干预，让全球投资者都感到不安，担心中国失去全球经济稳定器的作用。《每日镜报》则批评说，北京大力干预私营经济，将导致投资者不敢投资中国企业，导致中国经济缺乏足够的创新资金。  

相关内容

An Hui's and Ye Jianbin's sons, An Zhizhong, An Zhifei and An Zhiya, walk to kindergarten in Shenzhen, Guangdong province, China September 18, 2018. An and Ye are fathers of triplets who were conceived with the help of a German egg donor. REUTERS/Jason Lee SEARCH LGBT TRIPLETS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

中国修法：可生三胎 超生不罚  20.08.2021

中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。 

Virus attack in city.

“与病毒共存”vs.“你死我活” 09.08.2021

中国抗疫措施是否继续以社区封闭为手段、感染清零为目标？中国新一轮疫情引发“如何对待这一病毒”的讨论。

SHANGHAI, CHINA - MAY 1, 2021 - A large number of tourists play in the Yu Garden shopping mall, Shanghai, China, in May 1, 2021.

中国经济增长受疫情和洪灾影响而放缓 16.08.2021

中国国家统计局公布的今年7月中国国民经济数据显示，中国工业生产和零售业增速放缓，新冠疫情的反弹对市场需求造成影响，同时多地出现的洪涝灾情也影响了企业的正常生产和运营。