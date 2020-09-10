德语媒体：中国业务与人民币债券

（德国之声中文网）《商报》的一篇文章介绍了贝塔斯曼基金会有关欧洲企业的中国业务面临何种地缘政治风险的报告，称这份迄今尚未发表的研究为欧洲企业提供了绕过地缘政治风险的一个指南。

文章写道："与中国的贸易关系对欧洲经济来说从未像现在这样重要，中国比其他经济区更快从新冠疫情中恢复，中国市场现在的重要性因此也超过以往。但另一方面，中国业务的风险也越来越大：华盛顿和北京的经济战威胁到供应链和企业伙伴关系。欧洲现在也在讨论，威权中国是否能成为一个值得依赖的伙伴。"

文章介绍说，贝塔斯曼基金会的研究从安全政策的角度列出了一个风险较小行业的"绿色清单"：

"对欧洲企业来说，好消息是，尽管地缘政治动荡，但仍然有许多和中国加强往来的可能性。研究者写道，'欧盟2019年和中国的贸易主要由不敏感的业务组成'。83%出口欧盟的中国商品都在绿色清单上，包括玩具和纺织品，但不包括通讯设备。出口到中国的商品总体来说问题大些，因为中国有针对性地获得技术，为政权服务。只有56%的欧盟出口中国的商品登上了绿色清单。"

文章指出，该研究一个重要的细节就是不把中国的国企和私企分开。"原因是，中国一系列新法律，尤其是有关国家情报、国家安全和网络安全的法律让国企和私企的界限变得模糊。"

研究还指出，美中之间的霸权冲突可能导致去全球化。"几十年里可能形成相互分开的经济区，欧洲不能忽视这一冲突。经济界必须做好准备。"

人民币债券魅力增长

为什么人民币债券吃香? 德国《商报》以这个问题为标题撰文称，通过对股市指数的调整，将会有大量国际资金流入中国发行的国家债券。文章写道:

"2019年4月彭博巴克莱综合债券指数（Bloomberg Barclays）就曾宣布将逐步纳入中国的国家债券。去年10月，发行最重要门槛国家债券的摩根大通（JP Morgan）也做了同样的宣布。"

"乍一看，这样的宣布没有带来任何结果：中国10年期的国家债券的回报率在3,1%，同12个月前没有什么区别。然而，之后美国的利率大幅下降，由此中国的国家债券的回报率超过美国本土债券，且幅度创下新高。对欧洲的投资者而言，中国债券也充满了诱惑力。"

文章说，迄今同中国的债券交易手续繁琐，交易员望而生畏。"但中国正在越来越多地向外国投资者开放。一旦投资者不再有惧怕心里，流向中国的资金也会渐成气候，因为中国主权债券同日本的属于一个级别，都有着A+的评级。"

"中国国家债券3%以上的回报率是以人民币结算的，而人民币相对于美元最近以来一直在升值。因此，没有为汇率波动买保险的外国投资者还会得到额外收益。虽然中国国家债券本身的收益有限，但它仍然是投资者良好的投资选项。"



乐然、李鱼（摘编）

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