德语媒体：中国与全球南方

谈到惩罚性关税，人们首先会想到美国欧盟和中国之间持续不断的贸易争端，然而，事实上，全球南方的贫困国家同中国之间，贸易领域的矛盾也在不断激化。

（德国之声中文网）德国《时代》周报发表评论称，贸易争端早已不再是局限于中国和欧美之间的东西方对抗：中国虽然一向以“全球南方国家”的盟友自居，但事实上，中国强劲的贸易攻势也正在引起越来越多南方国家的不满。这篇题为《意想不到的贸易争端》的评论写道：

“今年上半年，北京不得不应对来自贸易伙伴的64宗反倾销调查：有关国家指控中国以低于生产成本的价格倾销产品，以达到占领对方市场或以国家补贴维护亏损企业的目的。这类对华反倾销调查的数量比去年增加了一倍。其中启动反倾销调查数量最多的国家是墨西哥，以较大差距排名其后的则分别是美国和巴西。为了保护本土的制鞋、制衣以及陶瓷企业，印度尼西亚计划对上述产品引入高达100%至200%的进口关税，矛头直指中国。除此之外，智利、南非以及墨西哥等国也在对一些特定中国产品设置进口障碍。

对于上述措施，中国历来都会做出激进反应：今年六月，土耳其决定对中国汽车征收额外关税后，中国政府对此表示‘强烈不满’。在外交辞令里，‘强烈不满’相当于愤怒地握紧了拳头。2013年，北京当权者习近平推出了中国式的全球化愿景。他要用水泥和金钱铺就新的丝绸之路，即所谓的一带一路倡议。以新兴国家和发展中国家为主的150多个国家加入了这一倡议。很多国家也为此获得了新的港口、公路、铁路以及与之相关的贷款。

根据相关倡议，在中国的实际帮助下，将打造出一个新的全球贸易体制，在这一体制中，条条道路、或者至少是大多数新道路都会通向中国。这为现有贸易体制提供了一个替代方案，现有的全球贸易体制中，西方富裕国家是主导，而很多发展中国家则认为在该体制中得到了不公平对待。中国的计划已经在很大程度上取得了成功。许多贫困国家认为，无论在政治、意识形态，还是在经济领域，中国都比西方更为亲切。”

一带一路倡议框架内，中国在老挝修建的铁路设施。 图像来源: Xinhua/imago images

评论指出，新冠疫情以及房地产危机令中国经济陷入低迷之后，情况正在发生天翻地覆的变化。中国为了刺激经济，发起了大规模的出口攻势，而西方国家则筑起了针对中国的贸易壁垒。在此背景下，全球南方国家完全有理由担心大量中国廉价产品流入，并对本土企业造成冲击。

“这也就意味着贸易外交新时代的开始。发展中国家和新兴工业国家中对中国的批评呼声近来越来越高，但这并不意味着，这些国家都会一股脑地转向西方，毕竟每个国家的情况都不尽相同。大多数情况下，双方都会为自己争取最多的利益：例如签署有市场准入特权的新贸易协定，达成战略性合作伙伴等等。一些亚洲国家，例如泰国就成功地迫使中国将一些企业转移至泰国境内，泰国方面承诺，这样将会更有利于绕过新设立的贸易壁垒。”

一段时间以来，德国联邦政府一直在鼓励企业扩大在东南亚的投资，以减少德国经济对中国的依赖。但几位企业高管对《法兰克福汇报》表示，政局稳定对投资决策至关重要，而东南亚很多国家的政局都充满了不稳定因素。

“今年三月，咨询机构凯投宏观(Capital Economics）表示，越南国家主席武文赏就职一年之后就遭免职，有理由让人对越南作为投资目的地的决策提出质疑。此前，在该地区的低薪国家中，越南曾被认为是政治相对稳定的国家。最高领导人阮富仲是为越南打造制造业体系的重要人物，而今年七月阮富仲的去世，对增强人们对越南市场的信心当然不是件好事。

上周，孟加拉总理哈西娜被推翻之后，该国出现了政治真空。德国从孟加拉进口服装的数量同中国相当。在东南亚最大经济体-印度尼西亚，有人指责即将卸任的佐科总统试图在该国建立家族王朝，这也引起了人们对该国政治前景的担忧。

在马来西亚，政府总理安瓦尔公开承认德国投资者对该国存在种种顾虑。他表示，慕尼黑半导体制造商英飞凌公司的代表不仅向他询问了该国伊斯兰‘极端势力’的情况，还询问了‘政府内部团结’的问题，这些问题对该公司投资 50 亿欧元在马来西亚建厂至关重要。安瓦尔表示，他的回答是他希望真主保佑他继续留任。真主保佑看来实属必要：安瓦尔曾被其政治对手投入监狱达数年之久，而过去五年当中，他已是马来西亚第四任总理。“

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