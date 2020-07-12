德语媒体：中国与世界的争斗

（德国之声中文网）在许多人看来，中国前领导人邓小平是一位务实的政治家，他促成了中国的改革开放，在外交方面则推行“韬光养晦”的政策。《商报》撰文指出，中国现任领导人习近平则完全放弃了“韬光养晦”，也因此给中国带来了一系列的国际争端。这篇题为《南海、印度及香港：中国与世界的争斗》的文章写道：

“中美矛盾近来在不断升级：就香港问题的争执中，美国总统特朗普签署了一项针对中国的制裁法令。周二晚间，特朗普在白宫玫瑰园举行的记者会上宣布，中国必须为其打压香港民众的行动承担后果。这项法令得以使美国政府能够对那些‘毁灭香港自由’的人和机构予以有效的制裁。

而就在几天前，美国国务卿彭佩奥发表的讲话，简直无异于对中美紧张关系的‘火上浇油’。他表示，中国对南中国海资源的索求以及对其他亚洲邻国的恐吓‘完全是非法行为’。

长期以来，美国等国家一直在抵制中国对该地区提出的主权索求。中国声称对南中国海的90%区域拥有主权，而越南、台湾和菲律宾也主张对南中国海拥有部分主权。

南中国海主权引发的争执中，美国正式对北京说不，显示矛盾正在升级。此举使中美两国本已非常紧张的双边关系变得更加糟糕。正如中国外交部长王毅上周所说的那样，中美两国正面临着建交以来最严峻的挑战。”

然而，中美关系的恶化并不是北京目前面临的唯一挑战。《商报》文章写道，近一段时间以来，中印边境发生冲突，并造成了人员伤亡，中澳和中日关系也在急剧降温。文章称，即便是五年前刚刚开启了“黄金时代”的中英关系也在因香港问题而出现逆转。文章写道：“中国启用香港国安法后，英国首相约翰逊宣布将向这一前英属殖民地的部分民众提供英国护照。而中国外交官则对此提出公开警告，宣称约翰逊的行为将导致‘后果’。而英国方面禁止华为参与5G网建设的决定也注定会使双边紧张关系进一步升级。

未来局势能否好转，现在谁都无法断言。正如柏林国际政治专家希尔伯特（Hanns Günther Hilpert )所言，‘中国会一如既往地试图强化自身的地位’，但邻国和国际社会的抵制力度也会不断增强。”

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。



德国《每日镜报》就“德国外交部官网上的台湾旗帜消失”发表评论，称德国媒体和反对党纷纷质疑这是政府为讨好北京而采取的行动：“联邦议院中的绿党党团以及记者们都想搞清楚幕后细节。鉴于香港当前的紧张局势，这种行为也就显得更为敏感了。前不久，默克尔总理在谈及香港局势时表示：‘考虑到以前实施的一国两制原则，香港的当前局势非常令人担忧。我们有必要对此提出质疑。’外交部长马斯是不是也应当在台湾问题上学习一下这种批评眼光呢？至少从外交政策连贯性的角度来说，这是值得考虑的。接下来，马斯还应当回答今后如何对待台湾的问题。现在的做法显然是不足取的。“

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