德语媒体：中国与世界的争斗

国在国际舞台上面临着越来越多的挑战，继中美关系之后，中印、中澳以及中英关系，目前都相继出现了严重的裂痕。
（德国之声中文网）在许多人看来，中国前领导人邓小平是一位务实的政治家，他促成了中国的改革开放，在外交方面则推行“韬光养晦”的政策。《商报》撰文指出，中国现任领导人习近平则完全放弃了“韬光养晦”，也因此给中国带来了一系列的国际争端。这篇题为《南海、印度及香港：中国与世界的争斗》的文章写道：
“中美矛盾近来在不断升级：就香港问题的争执中，美国总统特朗普签署了一项针对中国的制裁法令。周二晚间，特朗普在白宫玫瑰园举行的记者会上宣布，中国必须为其打压香港民众的行动承担后果。这项法令得以使美国政府能够对那些‘毁灭香港自由’的人和机构予以有效的制裁。
而就在几天前，美国国务卿彭佩奥发表的讲话，简直无异于对中美紧张关系的‘火上浇油’。他表示，中国对南中国海资源的索求以及对其他亚洲邻国的恐吓‘完全是非法行为’。
长期以来，美国等国家一直在抵制中国对该地区提出的主权索求。中国声称对南中国海的90%区域拥有主权，而越南、台湾和菲律宾也主张对南中国海拥有部分主权。
南中国海主权引发的争执中，美国正式对北京说不，显示矛盾正在升级。此举使中美两国本已非常紧张的双边关系变得更加糟糕。正如中国外交部长王毅上周所说的那样，中美两国正面临着建交以来最严峻的挑战。”
然而，中美关系的恶化并不是北京目前面临的唯一挑战。《商报》文章写道，近一段时间以来，中印边境发生冲突，并造成了人员伤亡，中澳和中日关系也在急剧降温。文章称，即便是五年前刚刚开启了“黄金时代”的中英关系也在因香港问题而出现逆转。文章写道：“中国启用香港国安法后，英国首相约翰逊宣布将向这一前英属殖民地的部分民众提供英国护照。而中国外交官则对此提出公开警告，宣称约翰逊的行为将导致‘后果’。而英国方面禁止华为参与5G网建设的决定也注定会使双边紧张关系进一步升级。
未来局势能否好转，现在谁都无法断言。正如柏林国际政治专家希尔伯特（Hanns Günther Hilpert )所言，‘中国会一如既往地试图强化自身的地位’，但邻国和国际社会的抵制力度也会不断增强。”
德国《每日镜报》就“德国外交部官网上的台湾旗帜消失”发表评论，称德国媒体和反对党纷纷质疑这是政府为讨好北京而采取的行动：“联邦议院中的绿党党团以及记者们都想搞清楚幕后细节。鉴于香港当前的紧张局势，这种行为也就显得更为敏感了。前不久，默克尔总理在谈及香港局势时表示：‘考虑到以前实施的一国两制原则，香港的当前局势非常令人担忧。我们有必要对此提出质疑。’外交部长马斯是不是也应当在台湾问题上学习一下这种批评眼光呢？至少从外交政策连贯性的角度来说，这是值得考虑的。接下来，马斯还应当回答今后如何对待台湾的问题。现在的做法显然是不足取的。“
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