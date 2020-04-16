德语媒体：中国与世卫 谁是替罪羊？

（德国之声中文网）《明镜在线》发表题为"世卫组织的中国问题"（ Das China-Problem der WHO）的分析文章指出，特朗普对世卫组织的指责在一点上是对的：该组织"与北京之间缺乏必要的距离"。



特朗普的说法，"首先该组织与中国的关系是一个严重的问题：世卫宣传了来自中国的'错误信息'，由此助长了病毒的传播。特朗普说他的政府将在未来两三个月里彻查世卫组织的失误。

"特朗普的出击无疑是一个巧妙的公关战术。在他和他的支持者看来，以其与中国的特殊关系，世卫组织正是一个理想的替罪羊。美国总统得以一箭双雕同时打击两个他最中意的对手--一个是国际组织，另一个是美国的头号地缘政治竞争者。"

在作者看来，特朗普是想转移人们对他国内抗疫政策不力的注意力。

"就在一月份美国发现首例新冠病毒感染病例时，他（特朗普）还淡定地说：'形势完全在我们的掌控之中'。直到3月中，他仍在说类似的话。他多次赞扬中国国家主席习近平，还发推称'中国为控制病毒做出了艰苦的工作'，并以美国人民的名义感谢习近平。

"不过他对世卫组织的批评因此就是没有道理的吗?或许两点都是对的：一方面特朗普想从一场自己难辞其咎的危机中脱身；另一方面，最重要的全球卫生机构也犯下了错误。

"中国在最初的几个星期里试图隐瞒疫情的爆发，对此人们几乎已不再存疑。而世卫组织在多大程度上参与其中，还有待澄清。延误的迹象是有的：美化粉饰性的表述、行动迟疑不决。……例如1月14日，世卫组织在推特上向世界发出一条令人安心的信息：'根据中国有关部门的初步研究，没有明确的证据显示新型冠状病毒可人传人。'而中国人自己的表述都更加谨慎：'不排除有限人传人的可能性'。"



病毒不分国界

《南德意志报》评论版刊登题为"寻找替罪羊"（Suche nach dem Sündenbock）的评论，作者也认为，特朗普对世卫组织的指责并非全无道理。

"抛开特朗普的国内政治动机，对世卫组织在疫情危机中的工作，确实值得提出一些严肃的问题。该组织对来自台湾的警告置之不理，秘书长谭德赛不得不面对的提问是，他在多大程度上屈服于来自北京的巨大压力？为什么在其他国家的专家已在警告全球大流行的风险时，他的组织还在原封不动地沿用、传播一些中共政府的表述？"

作者认为，应由独立专家对世卫的工作展开调查，这样才能提高这一国际组织的行动和应对能力，"因为下一次全球性的传染病何时出现，只是一个时间问题。"评论接着写道：

"新冠危机再次表明，一个全球化的世界需要更多合作。病毒不认国界，尽管特朗普曾希望这样。但国际合作的前提是，各国行事透明，并从国际社会利益出发。尽管特朗普攻击世卫组织有很大的内政方面的动机，但中国对疫情的处理，无论是省一级还是北京中央政府，也是如此。因此西方必须考虑，涉及与中国的关系，应从中得出何种结论。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点