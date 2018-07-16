德语媒体：中国不满 欧洲昏睡

中欧峰会的结果显然不能令中方满意。欧洲人非但不看好“中欧联手抗击美国”的选项，而且还明确要求北京将开放市场的承诺落实到行动上。《法兰克福汇报》发自北京的报道说：

“美国总统特朗普挑起的贸易争端有可能会在世界范围内促成一些全新的盟友关系。至少在本次每年一度的中欧峰会上，这曾经是一个要讨论的话题。来自布鲁塞尔的消息称，北京曾希望能同欧盟联手对抗美国，作为回报，欧盟企业将在进入壁垒森严的中国市场方面获得优先待遇。不过，现在这种盟友关系已经无从谈起了。

“尽管特朗普周日曾以宣战似的口吻声称，在贸易领域，欧盟是美国更大的‘敌手’，比实施保护主义的中国有过之而无不及。但一天之后，欧盟委员会主席容克和轮值主席图斯克同中国总理李克强之间的握手言欢显然仍只是礼节性的。布鲁塞尔不会忘记，去年的峰会上，因双方就中国市场经济地位问题出现分歧，中方最后拒绝签署峰会联合声明。”

文章写道，特朗普总统的一系列单方行动，也的确促成了欧盟和中国在许多问题上的共同立场，比如双方都支持巴黎气候保护协定，双方都主张维护全球贸易秩序。中国和欧盟还建立了工作小组，讨论世界贸易组织改革事宜。文章接着写道：

“世贸组织的规则已经老化，根本无法制约中国国家资本主义体制下的大规模补贴以及盗窃知识产权等行为。提出上述批评的，决不仅限于特朗普一人。图斯克也明确对中国领导人表示，中国应当听取对其经济政策的批评。而容克则表示，化工巨头巴斯夫在华投资100亿的项目最近获得批准恰恰说明，只要中国愿意，开放市场是完全可以做到的。

中国总理李克强也认为世贸组织需要改革。但他同时也表示，这一改革过程离不开美国和俄罗斯。观察家认为，这一表述是中方向特朗普发出的和平信号。鉴于中国此前也曾多次作出改革承诺，欧盟再次敦促中国将承诺付诸实施。欧盟委员会主席容克对此表示，中国对自由贸易的认同不应停留在口头上，而应采取实际行动。”

贸易冲突大背景下的中欧美三角关系，也是《南德意志报》一篇文章关注的焦点。作者认为，欧洲的未来非常令人担忧，因为当今世界，一边是一意孤行的特朗普，一边是雄心勃勃的中国，而处在夹缝中的欧洲却仍处在酣睡状态中。这篇题为《酣睡的欧洲》的文章写道：

“当特朗普对欧洲的核心工业发出威胁时，合理的反应本来应当是欧洲也对美国的核心工业发出威胁。无论特朗普怎样认为，美国的核心工业决不在底特律，而是在硅谷和西雅图。

但这对欧洲人来说，并不是一个选项：没有人会相信，欧洲会停止使用来自IBM，微软或者亚马逊的服务，毕竟这些服务已经深入到欧洲的医院、运输系统以及大学等一系列基础设施中。欧洲人当前唯一能够指望的就是，摆脱对美国这些高科技企业的高度依赖性，亦即同中国也作一些相关的生意。

这种现状对欧洲在未来世界经济中心的地位而言，绝不是好兆头。欧洲的工业巨头未来也不会消失，但它们将逐步被来自欧洲之外的资金和技术所掌控。在全球化蓬勃发展的年代，这种发展势头也许是值得称道的，但是基于今天的现实，这样的发展战略就无异于自杀行为了。有鉴于此，欧洲政治家的午间小憩已经越来越像是昏睡了。”