德语媒体：“中国不止一个”

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》周六（11月21日）发表了一篇来自汉学家Claudia Wirz的客座评论，题为"党永远正确、别无选择--我与中国的告别）（Die Partei hat immer recht und ist alternativlos - mein Abschied von China）"。文章的导语写道："用了半生的时间学习中文。研究中国的古老文化令人快乐。但是中共现在想对所有中国事物拥有无上的解释权威（ Deutungshoheit）。我们应该如何应对这种干预？"

作者在文章开头回忆了她在上个世纪八十年代学习中文时付出的心血以及收获的快乐："令人着迷的中国文化、其丰富的文学、优美的文字，就像发现了一个全新的精神和美学世界--因为这一切，在厚重书本和简牍里花费的漫长时间也已得到充分的补偿。那时，对于学术界而言，学习（中文）是纯粹的快乐，无关政治。在当时的苏黎世大学东亚学院，中国共产党远在天边，政治正确和性别主流化尚未出现。"

作者接下来再次提到导语中出现的"解释权威"（ Deutungshoheit） ："中国其实早已获得了对（几乎）一切事物的政治解释主权"，并以"一个中国政策"举例写道："无论台湾再想怎么民主和法治，凡是和中国保持外交关系的国家也不许将台湾视为主权国家。这在政治领域之外也产生了深远的影响。在这一政策下，中共很大程度上决定了什么是中国的以及什么是干涉内政--例如，展示代表台湾的中华民国国旗或者公开表达对香港民主运动的同情。这就模糊了国家和党之间的界限。党就是国家，反之亦然。党永远是正确的，令人别无选择。"

"另有中国"

Claudia Wirz还提到中共无处不在的政治宣传以及对领导人习近平的赞歌。之后她在"另有中国"的小标题下写道："对于当年的东亚研究所，没有什么会比这样的极权主义的中国观更让我们陌生的了。"我们不是学过没有绝对真理的说法吗？"

这位汉学家随后列举了一些研究中文古籍的知名学者和译者，并认为通过这些人士得以接触到类似《春秋左传》的原始资料，这本史书呈现了"一个和现在截然不同的中国。是的，在大陆上也有一个绝对不是社会主义的中国!"

《新苏黎世报》的这名作者还提到新疆问题、孔子学院的政治背景和北京大学中文系教授孔庆东辱骂香港人是狗的事件。她在文章最后写道："当前的复杂局势、中国领导层（不同于80年代）越来越咄咄逼人的姿态，令人几乎看不到短期内出现转机的希望。这让人很想学习粤语，哪怕只是出于对受压迫的少数语言和文化的声援，以及对北京压迫的一种精神反抗象征。不过，曾经和正在学习普通话也没有错。因为对于追求精神自由的人而言，中国不止一个。世上有很多中国。共产党的那个只是其中之一，而且并不是最好的。"

为中国政府辩护的声音

周六的《世界报》将目光聚焦德国议会人权委员会本周举行的一轮有关中国人权现状的听证会，发表文章"左翼党中国问题专家在联邦议会中淡化新疆受到的镇压问题 （China-Expertin der Linkspartei verharmlost Repressionen gegen Uiguren im Bundestag）"。

文章中提到的这名中国问题专家是柏林自由大学汉学研究所名誉所长、孔子学院德方院长罗梅君（Mechthild Leutner）。文章指出："罗梅君将新疆集中营称作'职业培训中心'，她还提到'去极端化中心'。"

《世界报》的作者Maximilian Kalkhof总结道："这场人权委员会的听证会提出了许多问题。作为孔子学院代表的专家罗梅君淡化了维族人受到的人权侵犯，这不仅让人对这位汉学家产生怀疑，也让人对这个文化机构产生怀疑。很可能会再次引发有关孔子学院在德国学术界角色的争论。"

文章继续写道："邀请罗梅君也给左翼党带来了不好的影响，因为该党是邀请的发出者。根据左翼党的纲领，他们自称致力于 '为人权和解放而抗争'。但却请来不愿直接说出新疆人权问题的专家。"

《世界报》的文章最后指出："人权委员会的听证会也表明，中国的 "战狼外交 "已登陆德国。今年早些时候，法国外交部召见中国驻巴黎大使，对其不当言论表示不满。现在人权委员会受到言辞攻击后，联邦议院尚未发表意见。"

文中的"言辞攻击"是指中国驻德国大使馆就此次听证会发表的声明。该声明批评德国联邦议院人权委员会"对中国人权状况、民族宗教政策、香港国安法、非政府组织管理法等妄加评论，严重违背了不干涉内政等国际关系基本准则……充斥对中国的无端指责与抹黑，充分显示了人权委员会的意识形态偏见和'教师爷'心态。"

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