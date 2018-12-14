德语媒体：中国不再安全

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"中国扣押经理人作人质 德企领导也应警惕"为题，刊发评论指出，北京拘捕两名加拿大公民的行为，开启了一个危险的先例。

"美中两国之间的较量达到了新高度。先是加拿大应美方要求逮捕华为财务长孟晚舟，随后中国方面拘捕了两名加拿大公民。这起案例说明，必要时，北京会毫无顾忌地将外国商人作为人质。对于德国企业的经理人而言，这也是一个警讯。"

"中国外交部表示，将调查两名加拿大人是否'危害国家安全'。在中国，国家安全的定义十分模糊，可以适用于多种情况。因此，加拿大外长弗里兰(Chrystia Freeland)十分明白，这两名加拿大公民被捕，完全是因为北京需要向加方施压的手段，从而能够换取孟晚舟早日获释。"

"这种做法开启了一个危险的先例。如果北京真把外国商人当作施压的手段，那么，几乎所有的在华企业都会受到威胁。今天被波及的是两名加拿大人，明天遭殃的就可以是德国商人。要是哪一天柏林和北京之间发生摩擦，德国企业的高管们受到威胁的风险不低。"

"最糟糕的是，企业对此无能为力。德国企业无法不向其在华分公司派遣高管。而一旦有人在华被捕，德国方面为其提供帮助的途径也非常有限。被拘捕者往往无法、或者很晚才能获取律师服务。"

"国际企业的经理人在华的处境如今变得危险，加拿大人的案例已经说明了这一点。德国企业应该提高警惕，但是他们其实也做不了太多。毕竟，他们会被政治局势所左右。"

《新苏黎世报》周末版以"中国通往超级大国之路"为题，刊发头版社论，回顾了中国过去四十年取得了巨大成功的改革开放政策，同时指出，习近平现在必须证明，中国在对抗性的国际环境中也能取得成功。

"凭借着经济的飞速发展，中国成为了超级大国。它的崛起，某种程度上是苏联消亡的反例。当年，苏共的计划经济越来越依赖资本主义对手美国，苏联也因此不再配得上超级大国的地位。而中国的经济则连续40年飞速增长，而且该趋势还在持续。"

文章接着指出，北京在推动经济开放的同时，却始终不愿实行政治改革。对于当权者而言，改革开放只是维护政权的手段，改革本身并不是目标。"他们从苏联的覆灭中吸取了教训，认定民主化不会是解决问题的方案，反而会必然导致灭亡。因此，北京今天对人权的理解完全不同，这丝毫不值得奇怪。如今，经济自由与政治压迫之间保持着非常艰难的平衡，中共当局却令人惊讶地出色地维持住了这种被认为是不可能的平衡。网络以及社交媒体的管控就是一个案例：尽管存在内容审查以及针对不受欢迎外国网站的屏蔽措施，但是在防火长城之后，中国的互联网依然足够开放，能够成为当局揣摩民意的手段。而且，本土的互联网企业拥有很大的自由，从而挤入了全球最大的行列。这些企业的国际业务也日益活跃。"

"中国，尤其是中共，现在依旧非常依赖于强劲的经济增长。这不仅仅是因为北京想要在国际舞台上扮演重要角色，也是因为中共当局需要兑现一个隐性的契约：只要政府不断改善民众的物质生活，中国民众就可以放弃政治权利。要是经济滑坡，中共体制的合法性就会陷入危险。"

"为了实现这一目标，习近平试图实施比邓小平更多的管控、更少的开放。当初，邓小平将中国的发展基于开放与外国支持之上，这甚至包括昔日仇敌日本以及台湾的支持。而如今，习近平越来越多地谈论'自主'、'外国敌对势力'。中国的快速崛起，过去是基于发达国家有意愿将这个巨大国家融入全球经济体系之中，这是双赢的局面。而现在，从美国吹来了明显变冷的风，特朗普的贸易战成为了主旋律。但是，习近平显然认为，中国已经足够强大，能够经受住这种对抗性的局面。不过，在改革开放实施了四十年的今天，他首先需要证明，他的想法是对的。"

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