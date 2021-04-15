德语媒体：中国不公平的主场优势

(德国之声中文网）世界五百强企业当中，中国企业的数量已经首次超过美国，而其中国有企业又占据了大多数。中国政府通过国家补贴以及限制外国竞争者进入市场等手段，给予了本国企业极大的“主场优势”。《商报》以《中国不公平的主场优势》为题，介绍了欧洲企业面临的困境。文章写道：

“专家们已经敲响了警钟。在一项最新发表的调研中，荣鼎谘询(Rhodium Group) 副总监克拉茨（ Agatha Kratz）以及欧洲外交关系理事会（European Council on Foreign Relations） 主席奥尔泰尔（Janka Oertel）提出警告称，日趋严重的市场歧视行为正在不断削弱欧洲。在那些对未来经济和安全领域至关重要的行业，无论是能源，还是通讯行业，这个问题都表现地极其突出。

专家们对中国的指控是一致的，即中国政府通过市场封锁以及有针对性的国家补贴，使中国企业占据了主导地位。而这种主导地位，又使得中国企业在国际竞争中能够更具有价格优势。调研报告称：‘无论是在欧盟内部，还是全球市场，很多行业中的中国企业都能在竞争中，以更低价格击败欧洲企业。’

这项调研显然会给当前欧盟有关不公平竞争行为的讨论提供更多的素材。欧盟委员会正在起草一份法律文件，以应对搅乱市场的不公平竞争行为。欧委会执行副主席韦斯塔格（Margrethe Vestager）计划在今年五月向欧盟委员会提交相关的法律草案。欧盟的这项法律改革将不仅针对直接的国家补贴，还会把间接的资助也纳入考核范围。欧盟委员会的白皮书中写道：‘如果一家受到国家补贴的企业在其本国市场上没有竞争者，或只有有限的竞争，那么它在本国市场的优势地位就会使其在境外市场上产生杠杆效益。’而这种竞争优势则是不公平的。”

欧盟相关的法律出台后，中国企业在欧盟参与项目竞标时，必须通报获得国家补贴的具体信息，否则将失去竞标资格。《商报》最后写道：

“北京的目标是将发展迟缓、效率低下的大多数国有企业变得更有竞争力。与此同时，政府还计划将一些核心领域的私营企业打造成世界市场的领军者。由于美国的制裁措施，中国现在正试图通过提供高额补贴，推进本土半导体工业的技术革新。荣鼎咨询公司在其调研报告中指出，太阳能行业就是中国政府补贴政策获得成功的一项例证。报告称‘大约十年前，中国的太阳能电池板厂家彻底摧毁了德国的同类企业。’报告认为，中国产品的价格优势并不主要基于政府补贴，而是由于本土市场受到保护后，中国企业获得了规模优势。”

新冠疫情在中国已经基本得到控制，但这一切主要是得益于中国极其严苛的隔离措施。柏林《日报》写道，严防死守、封锁边境并不是长久之计，中国也必须要过通过接种疫苗达到群体免疫这一关。文章写道：

“迄今为止，中国有关当局控制疫情完全是借助近乎残酷的隔离制度。中国首席防疫专家钟南山前不久接受采访时表示：‘如果中国重新对世界开放，将陷入极其危险的境地。’但中国也是无法长期维持与世隔绝的状态的。现在就有一些企业在抱怨，因外国专家无法入境，导致他们的企业无法正常运作。

与此同时，关闭边境还导致了大批学生和年轻技工无法参与国际交流。很多家庭被人为分离已经超过一年时间。有鉴于此，尽管中国表面上恢复了正常，但要想彻底战胜新冠疫情，除了全民接种疫苗并没有其他的选项。

现在已知的数据显示，中国本土生产的疫苗防疫效果差强人意，这无论是对中国，还是世界来说，都无疑是个非常不好的消息。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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