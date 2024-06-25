德语媒体：中国不会改变自己的经济模式

德国《商报》发表评论指出，即便北京与布鲁塞尔进行接触的做法是正确的，但谈判也不会产生任何实质性成果。因为中国不会修改自己的经济模式，仍会继续向企业提供大量补贴。《信使报》分析认为，中菲新近在南中国海发生冲突显示出，“习近平想利用这次升级来测试，在没有美国干预的情况下，他能走多远”。

（德国之声中文网）上周末，北京方面终于表示，愿意与欧盟就欧盟宣布的对中国电动汽车征收惩罚性关税进行谈判。但是之前数月之久，北京一直对任何对其经济模式的批评置之不理，尽管一些中国汽车制造商在欧盟的电动汽车调查期间表现得相当合作，但中国政府事实上阻止了任何合作。

德国《商报》对此评论道：“中国无法完全避免欧盟关税。经过长达数月的深入调查后，欧盟委员会决定对来自中国的电动汽车征收特别关税。这一决定基于计算和证据，而不仅仅是政治考虑。这使得北京很难通过谈判完全抵制。”

评论指出：“中国领导人现在仍然最好与布鲁塞尔接触并向其重要的贸易伙伴做出让步。”

“欧盟关税相对温和，基本不会伤害中国汽车制造商。通过中国政府多年的支持，制造商已经建立了如此巨大的成本优势，即使按照目前计划的特殊关税水平，他们仍然可以保持这种优势。”

“此外，中国应该好好考虑考虑，如果与欧盟的争端进一步升级，中国汽车制造商接下来还能在哪里销售他们的汽车。美国已经关闭了其市场，土耳其等其他国家也是如此。”

评论指出，即便北京与布鲁塞尔进行接触的做法是正确的，谈判也不会产生任何实质性成果。“中国的产能过剩问题对全球其他经济体是一个主要问题，但是中国国家领导层不会触碰这一矛盾，因为这一问题在习近平领导下的中国经济模式中根深蒂固。”

“简单来说，中国企业利用国家补贴在一些特定行业能够凭借庞大的规模和极低的价格将外国竞争对手逼入绝境，然后主导市场。无论是通过欧盟关税还是谈判，中国都不会认真改变这种做法。”

6月17日，一艘菲律宾补给船只在南中国海与一艘中国海警船只发生擦碰。 图像来源: ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES/EPA

中国挑衅美国

《信使报》就目前中国和菲律宾在存在主权争议的海域发生一连串冲突发表评论。上周在仁爱礁（菲律宾称阿云金岛礁，国际上称第二托马斯浅滩）附近发生的冲突中，中国海警动用斧头阻止菲律宾人员向马德雷山号登陆舰（Sierra Madre）提供运补。

评论写道：“习近平想利用这次升级来测试，在没有美国干预的情况下，他能走多远。北京的盘算是，拜登肯定不会因为一艘生锈的沉船而发动战争。”

评论指出：“但由于华盛顿也知道马德雷山号的象征力量，因此美国也被迫采取行动。因为中国将发起新的挑衅：一周前，中国依照《海警法》赋予自己扣押任何被北京认为‘非法’进入南海的船只的权利。”

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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