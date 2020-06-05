 德语媒体：中国一旦强大 全球都要遭殃? | 媒体看中国 | DW | 10.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：中国一旦强大 全球都要遭殃?

瑞士《新苏黎世报》认为，中欧投资协议的谈判已经陷入了僵局，疫情则正好给双方一个推迟峰会的体面借口。奥地利《标准报》则警告说，一旦中国强大了，今日香港与台湾的命运就会成为全世界的命运。

Deutschland Berlin | Chinesische Botschaft | Flagge (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

中国驻柏林大使馆前的国旗

DW.COM

旨在确立今后欧中关系发展基调、并且签署欧中投资协议的欧中峰会究竟会推迟到何时再举行？德国外长马斯希望，峰会依然能够在德国任欧盟轮值主席国期间举办。同时他也指出，欧中对话不应该局限于经贸话题。德国经济界则警告切勿矫枉过正。 (07.06.2020)

本周三晚间，欧盟与中国就原定9月举行的欧中峰会延期事宜达成共识，对外称纯粹是出于疫情因素。但是，欧洲以及中国疫情都在趋缓，经济也在逐渐重启。外界不禁猜测，延期是不是另有隐情？ (05.06.2020)

周三晚间，德国联邦政府对外透露，原定今年9月在莱比锡举行的欧中峰会因疫情推迟。习近平在与默克尔通电话时，一再强调对中欧关系的乐观态度。此前几个月，不断有消息称，峰会可能因欧中投资协议谈判不畅而宣告流产；中国压制人权的举措也为峰会增添了变数。 (04.06.2020)

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"中欧投资协议正面临流产"为题，刊发评论指出，围绕该协议的谈判近期几乎没有进展，多亏了新冠疫情，让双方都找到了一个体面的借口来推迟签署协议。

"对于习近平来说，推迟峰会意味着他不必在莱比锡面对有关香港的令人不快的话题。在原定要举行峰会的9月，香港要进行立法会选举。而对于欧洲而言，推迟峰会则意味着不必在一份许多人根本还不满意的协议上签字。比起速度，欧洲人向来更注重实质。"

"现在的问题就是，中欧投资协议依旧缺乏实质。双方已经进行了29轮谈判，但是在机会均等、市场准入、可持续性这三大问题上，中欧之间依然分歧巨大。比如，在市场准入方面，欧洲的要求远远超过中国所能提供的：中国只是愿意制订一份逐渐缩小的行业投资负面清单，欧洲则想要北京作出彻底的转变。此外，欧洲人还想讨论层出不穷的中国官僚主义规定、社会信用体系等问题，这些问题会从事实上将外国企业阻拦在中国市场之外。"

"在机会均等问题上，中国政府则拒绝削减国资企业的重要性，也拒绝降低补贴。对于北京而言，这是一道难题：要是向欧盟做出了让步，很有可能接下来也得在中美贸易谈判中做出相似让步。"

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker (Getty Images/AFP/A. Wallace)

维也纳出版的奥地利《标准报》以"中国的扩张欲 - 香港之后是台湾"为题，刊发了由政治学者格拉赫(Alexander Görlach)撰写的客席评论。作者警告说，北京现在有能力扼杀香港或者台湾的自由，今后也能以同样的方法对待全世界。

"这些天，全世界都必须认识到一点：中共没有兴趣遵守自己的承诺、恪守自己签署的条约。这会造成深远的后果，因为当今国际社会立足于'条约必须被遵守'之基础上。美国和英国已经决定要实施制裁，并且还在考虑为可能大规模逃离香港的人们提供庇护，这很好，但是仍不够。"

"在享受了香港的胜利后，中国将把民主台湾列为下一个扩张征服目标。台湾有着自己的领土，有着自己的议会、政府、独立的法院。富足的台湾曾经创造了东亚的经济奇迹，还拥有自己的军队和货币。尽管如此，中国依然坚称台湾是其一部分，并且阻止台湾加入各类国际组织。习近平已经多次威胁，如果台湾人不愿意接受香港式的'一国两制'、臣服于中共的统治，就要武力统一台湾。"

"在香港陷落后，民主国家的价值观共同体必须保护台湾。最近几年，习近平及其统治机器越发专制化，面对他国的尊重也越来越少。一旦中国有了足够的实力，一定会拿今天对待香港、台湾的方式来对付全世界。热爱自由的人们，绝不会愿意见到这一天。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

NZZ: Das Investitionsabkommen zwischen China und der EU droht zu scheitern

新苏黎世报

ST: Chinas Expansionslust - Nach Hongkong folgt Taiwan

标准报

相关内容

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU

欧中峰会要延期 疫情之外有隐情？ 05.06.2020

本周三晚间，欧盟与中国就原定9月举行的欧中峰会延期事宜达成共识，对外称纯粹是出于疫情因素。但是，欧洲以及中国疫情都在趋缓，经济也在逐渐重启。外界不禁猜测，延期是不是另有隐情？

Hongkong Polizisten vor einer Bank

德语媒体：和中国做生意的底线 05.06.2020

《商报》批评汇丰银行为港版《国安法》背书，认为这家英国企业为了金钱而放弃了底线。《南德意志报》则赞同欧中峰会延期举行，指出如果现在仓促举行峰会，很可能演变成中共的宣传秀。

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

德语媒体：保卫香港的自由 就是保卫欧洲的自由 04.06.2020

德国《世界报》指出，如果香港的自由无法被保卫，台湾的前途也难保，甚至某些接纳了大量中国投资的欧洲国家之自由也会危如累卵。瑞士《新苏黎世报》则认为，西方民主国家首先应该致力于保护那些为自由价值观而奋战的香港年轻人。

广告