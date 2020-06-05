德语媒体：中国一旦强大 全球都要遭殃?

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"中欧投资协议正面临流产"为题，刊发评论指出，围绕该协议的谈判近期几乎没有进展，多亏了新冠疫情，让双方都找到了一个体面的借口来推迟签署协议。

"对于习近平来说，推迟峰会意味着他不必在莱比锡面对有关香港的令人不快的话题。在原定要举行峰会的9月，香港要进行立法会选举。而对于欧洲而言，推迟峰会则意味着不必在一份许多人根本还不满意的协议上签字。比起速度，欧洲人向来更注重实质。"

"现在的问题就是，中欧投资协议依旧缺乏实质。双方已经进行了29轮谈判，但是在机会均等、市场准入、可持续性这三大问题上，中欧之间依然分歧巨大。比如，在市场准入方面，欧洲的要求远远超过中国所能提供的：中国只是愿意制订一份逐渐缩小的行业投资负面清单，欧洲则想要北京作出彻底的转变。此外，欧洲人还想讨论层出不穷的中国官僚主义规定、社会信用体系等问题，这些问题会从事实上将外国企业阻拦在中国市场之外。"

"在机会均等问题上，中国政府则拒绝削减国资企业的重要性，也拒绝降低补贴。对于北京而言，这是一道难题：要是向欧盟做出了让步，很有可能接下来也得在中美贸易谈判中做出相似让步。"

维也纳出版的奥地利《标准报》以"中国的扩张欲 - 香港之后是台湾"为题，刊发了由政治学者格拉赫(Alexander Görlach)撰写的客席评论。作者警告说，北京现在有能力扼杀香港或者台湾的自由，今后也能以同样的方法对待全世界。

"这些天，全世界都必须认识到一点：中共没有兴趣遵守自己的承诺、恪守自己签署的条约。这会造成深远的后果，因为当今国际社会立足于'条约必须被遵守'之基础上。美国和英国已经决定要实施制裁，并且还在考虑为可能大规模逃离香港的人们提供庇护，这很好，但是仍不够。"

"在享受了香港的胜利后，中国将把民主台湾列为下一个扩张征服目标。台湾有着自己的领土，有着自己的议会、政府、独立的法院。富足的台湾曾经创造了东亚的经济奇迹，还拥有自己的军队和货币。尽管如此，中国依然坚称台湾是其一部分，并且阻止台湾加入各类国际组织。习近平已经多次威胁，如果台湾人不愿意接受香港式的'一国两制'、臣服于中共的统治，就要武力统一台湾。"

"在香港陷落后，民主国家的价值观共同体必须保护台湾。最近几年，习近平及其统治机器越发专制化，面对他国的尊重也越来越少。一旦中国有了足够的实力，一定会拿今天对待香港、台湾的方式来对付全世界。热爱自由的人们，绝不会愿意见到这一天。"

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