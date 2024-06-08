德语媒体：中吉乌铁路 习近平给普京的当头一棒

中吉乌铁路项目协议得到签署。《法兰克福评论报》指出，普京多年来一直反对该项目，这条铁路线绕过俄罗斯，俄乌战争或加速了项目的进展。此外，中国汽车供应商强大的竞争力也受到了德媒的关注。

（德国之声中文网）“关于该项目的讨论已经持续了四分之一个世纪。现在，中国、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦领导人已经为穿越这些国家的新铁路线路开了绿灯。中国官媒新华社周四晚间公布了这个消息。” 《法兰克福评论报》（Frankfurter Rundschau）本周五（6月7日）发表的一篇关于中吉乌铁路的文章中写道。作者接着指出，这一决定是对俄罗斯总统普京的一个挑战：“他多年来一直反对该项目。因为这条新的铁路线使得中国和欧洲之间的货物运输无需穿越俄罗斯。而乌克兰战争似乎加速了该项目的进展。”

标题为《习近平给普京的当头一棒：中国计划修建通往欧洲的铁路——绕过俄罗斯》（Xi stößt Putin vor den Kopf: China plant Eisenbahn nach Europa – und umgeht Russland）的文章写道：“计划中的铁路项目将连接中国的喀什和乌兹别克斯坦东部边境城市安集延。铁路线长达523公里，大约一半路线将经过吉尔吉斯斯坦。从安集延出发的火车将通过土库曼斯坦和伊朗现有的铁路线，抵达土耳其，最终到达欧洲。根据智库格鲁吉亚战略与国际研究基金会（GFSIS）2022年发表的的一项分析，这条新铁路线被认为是亚欧之间的最短路径，货物运输时间仅需15天。迄今为止，中国货物主要通过哈萨克斯坦和俄罗斯，即所谓的'北方走廊' ，走铁路运往欧洲。《国际铁路杂志》（International Railway Journal）指出，新铁路将使中国和欧洲之间的距离缩短900公里。”

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

目前还不知新项目何时开工。据《南华早报》报道，中吉乌铁路的建设成本估计为 80 亿美元。GFSIS 的分析指出，“鉴于俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，美国和欧盟对克里姆林宫实施的种种严厉制裁”，经过吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的新路线的潜力大大增加：“经由俄罗斯北方走廊的路线长期以来在东西方之间的物流运输中占据主导地位，这条路线的重要性将不可避免地降低”。除了俄罗斯，中吉乌铁路也可能影响到哈萨克斯坦，因为哈萨克斯坦一直是中欧之间铁路运输的重要过境伙伴。“新铁路项目一旦完成，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦可能成为中国出口产品的重要过境伙伴，而不再是俄罗斯和哈萨克斯坦。”

中国汽车供应商为何竞争力强？

德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche）发表的一篇报道指出，未来五年，全球最大汽车零部件供应商的排名可能会发生巨大变化，世界五大汽车零部件供应商中或会有两家企业来自中国。波士顿咨询公司（BCG）欧洲汽车供应业务主管布伦纳（Alexander Brenner）做出了这样的预计。文章援引管理咨询公司蓓睿适（Berylls）的统计指出：“最近全球五大汽车零部件供应商分别是博世、电装（日本）、采埃孚、大陆集团和现代摩比斯（韩国）。中国企业，比如宁德时代（排名第7）、华域汽车（排名第12）和潍柴动力（排名第25）近年来紧随其后。”

中国汽车零部件供应商追赶上来的原因是多方面的：“布伦纳认为，中国企业目前在研发方面投入明显更多，并且，与欧美供应商相比，销售增长也更高。近年来，在某些情况下，这些企业的增长速度是德国和美国竞争对手的两倍多。中国企业也在全球最大的汽车市场——本土市场开展业务。不仅如此，中国供应商也正在通过出口实现增长。”

自今年起，中国已成为全球最大的汽车出口国。通过中国汽车，中国的零部件供应商进入全球市场。此外，西方汽车制造商现在越来越多地与中国汽车制造商联合开发电子电气架构平台：例如，大众汽车计划与合作伙伴小鹏汽车合作，奥迪与上汽合作。文章写道：“这样一来， 汽车中会有越来越多的中国供应商的零部件。此外，欧洲汽车制造商也采购中国供应商的零部件。其中，电池制造商宁德时代可能是最受欢迎的一个供应商新秀。”

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