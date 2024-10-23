德语媒体：中印缓和边界冲突意味着什么

金砖国家喀山峰会前夕，中印就缓和边界争端达成一致。《南德意志报》评论认为，警报并未就此解除。《法兰克福汇报》文章指出，中印未来在金砖国家内的合作会容易些。柏林《日报》评论则认为，这一消息对台湾或马来西亚来说却是个坏消息。

(德国之声中文网）印度外交部本周一（10月21日）宣布，印度与中国就喜马拉雅山脉争议边境的军事巡逻达成协议，旨在结束自2020年爆发的边境冲突以来的军事对峙。印度外交秘书维克拉姆·米斯里（Vikram Misri）表示，此协议将导致印中双方在"实控线"（Line of Actual Control, LAC）上的军队"脱离接触"。

《南德意志报》发表评论认为，中印缓和边境局势是个好消息，但并非意味着警报解除。评论写道：

"几乎没有迹象表明，任何一方都会放弃已经占领的地区。裁军缺乏信任基础。更有可能的是，（中印）边境地区的军事化将继续加剧，对得到更多地区的饥渴会加剧。

"这两个亚洲大国之间还有更多的利益之争。对于印度来说，中国构成安全战略挑战。北京是其宿敌巴基斯坦的盟友。中国不仅向巴基斯坦提供大部分武器，还投资数十亿美元，以获得进入印度洋的通道。新德里认为中国对横贯东南亚的港口投资侵犯了其势力范围。从长远来看，这关系到亚洲由谁主导的问题。

"反过来，中国也感受到印美关系的威胁。北京抱怨受到华盛顿盟友的包围，视之为旨在阻止中国的崛起。国内经济问题和北京日益认为充满敌意的国际环境虽然增加了中国妥协的意愿，但中印两国关系仍充满不信任。"

印度的困境之二：来自中国的威胁 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《法兰克福汇报》的署名评论分析，中印在俄罗斯金砖国家峰会前缓和边界争端对这次会议以及对东道主普京都有好处。评论写道：

"中印不仅是反西方集团的重量级国家，也是俄罗斯对乌克兰战争不可或缺的支持者。如果没有他们购买俄罗斯的石油和天然气，普京将处于不同的境地。两个亚洲大国目前缓和边界争端不能改变它们根本上的战略竞争，但如果习近平和莫迪再次通话，他们未来在金砖国家内的合作就会容易些。"

金砖峰会举办地喀山（Kazan） 图像来源: Maxim Shemetov/REUTERS

柏林《日报》的署名评论认为，虽然有36个国家参加喀山金砖国家峰会，中国国家主席习近平和印度总统莫迪都亲自出席，但是，"普京打造的引领世界的形象只是廉价的宣传而已。事实上，普京根本无法主导什么，占主导地位的是将俄罗斯视为小弟的中国。普京自己要对权力的丧失负责：他对乌克兰发动的战争正在削弱俄罗斯经济，使其失去了最重要的市场。俄罗斯无法再向西方出售原材料，而'友好'的金砖国家正在充分利用这一点。他们非常乐意进口俄罗斯天然气和石油--但只是以折扣价。"

评论指出，金砖国家并不团结，大多数国家奉行在西方和俄罗斯之间摇摆的政策，没有共同的路线。"恰恰相反。个别国家之间甚至存在军事冲突的迹象。马来西亚现已申请成为金砖国家成员，但与此同时，它也面临来自金砖国家中的超级大国中国的巨大压力，因为北京认为南中国海仅属于中国。这一观点虽然被海牙常设仲裁法院驳回，但习近平对此并不在意。"

作者认为，中国和印度现在就喜马拉雅山边界问题达成一致听起来很和平，"但对台湾或马来西亚来说却是个坏消息。因为当习近平解决掉一个冲突时，只能意味着他想释放力量去发动新的战争。"

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