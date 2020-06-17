德语媒体：中印游走在战争边缘？

（德国之声中文网）《南德意志报》就新近发生的中印流血冲突发表评论"爆炸性对抗"（Explosive Frontstellung），评论指出，现在已经到了紧要关头，莫迪和习近平应该通过对话的方式及时地为两个核大国的之间的紧张关系降温。

评论指出，几天前中印双方还分别表示会缓解边境线上的紧张局势，但是几天后却传出一场冲突过后，至少20名印度军人在冲突中丧命的消息，中国方面尚未确认中方的死伤人数。"最令人不安的时刻开始了，此时此刻应该阻止印中两个核大国陷入到一场更大规模的军事冲突中去"。

评论写道："虽然外界对冲突的具体情况尚不了解，但是印军的人员损失已经在印度国内引发了震惊和愤怒。这种情况下，印度国内形成一道广泛的反华民族主义阵线，且这道阵线逼迫新德里政府陷入困难处境的危险也就随之加大。……但莫迪很清楚，印度不能让自己同这个亚洲大国（中国）陷入一场更大规模的冲突。就更不要提现在还刚好处于新冠疫情时期，疫情已经造成印度经济瘫痪，波及成千上万印度人的生计。"

评论写道："中国在两国没有划明边界的边境线上寻找自己的优势，这一现象越来越明显，而印度又怎样来维护自己的脸面呢？北京方面执行的战略十分明显：向前走两步，向后退一步。这令印度倍受折磨，可是只要边境线不划分清楚，新德里方面就不掌握反制的杠杆。中国正是在利用这种不明的局面创造事实。北京高层传递出的信号是，中国会保持它在亚洲的优势、要求和权力，同时还会给它的敌手划出界限。"

评论分析认为，"多年来北京方面也在煽动民族主义，以期巩固其权力。但是现在喜马拉雅山峦间却出现这种爆炸性对抗，如果双方的民愤无法得到抑制，双方的政府被迫进一步行动，那么局势就可能会朝危险的方向升级。造成人员伤亡的冲突已经滑向了战争边缘，但这是双方都不愿见到的。"

"互殴的拳头和互撞的自尊心"



《新苏黎世日报》也就中印冲突发表评论文章"互殴的拳头和互撞的自尊心"（Im Himalaja prallen die Fäuste der Soldaten und die Egos zweier mächtiger Staatsführer aufeinander）。

评论写道："冲突到底是怎么发生的，目前还不得而知。双方的说辞互相矛盾。但有一点不能被忽视的是，在加勒万河谷发生的这一场致命的械斗可不是一般的小流氓帮派，而是世界上两个分别拥有大规模军队的国家的军人参与的。而且这两个国家都是拥有核武器的国家。"

评论指出，"这场冲突无论是在印度还是在中国都引起广泛关注，而且调动了民众的情绪。虽然全世界各国领导人都会觉得这种事棘手，最好不要发生在自己的国家，但是这次涉及的中印两国领导人都是对外展示成一切尽在掌握的的政治强人的形象。民族主义和民族自豪感也都是他们国内政策的核心部分之一。他们的自尊心不会允许他们示弱。他们的政治求生密码就是不示弱。"

评论最后写道："所以这里没有做妥协的余地，然而像让局势长期稳定，妥协却是必不可少的。……新德里和北京之间无法对（3500公里长的）边境线如何划分达成一致，那么这就始终造成地区不稳定局势的一个因素。"

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