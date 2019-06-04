德语媒体：中共的第二次屠戮

（德国之声中文网）《新苏黎世报》这篇题为《中国共产党的第二次屠戮》的评论写道，台湾和中国大陆虽然只有一海之隔，但对待"六四"大屠杀的态度上却反映出了专制的北京和民主的台北之间存在着多么巨大的鸿沟。评论写道：

"像（台北）这样的公开纪念活动在中国大陆是无法想象的。北京当权者神经多么紧张，从数天来VPN服务商所遭受的攻击上就可看得出。翻越防火墙、以获取未经过滤的信息比以往更为困难。网络上，审查者们在严查'六四'，'天安门'或者'大屠杀'等关键词。除此之外，一个月以来，对那些希望纪念三十周年的人们，安全部门显然加大了打压程度。有些人被严加监控，有些人被控'寻衅滋事'而被投入监狱。

由于担心围绕这一纪念日的批判性言论可能会导致严重后果，中国社会噤若寒蝉。这样一来，一个基本事实就被淡忘了，当年这场呼吁中国政治和社会开放的抗议运动并不只是一场学生运动；正如许多目击者所说得那样，社会的绝大多数都是支持学生的。"

这种忘记历史的行为对中国造成了深远的影响。社会中坚力量的普遍沉默加上官方的洗脑，这段历史成了中国年轻一代的盲区。评论写道，大多数中国年轻人并不知道，三十年前，曾有很多人像"坦克人"那样敢于对共产党当权者说不，并为此付出了生命的代价。评论最后写道：

"作为一个很小的团体，三十年前失去儿女的'天安门母亲'们仍在同遗忘作斗争。她们数周前发表的声明中回顾了德国前总理勃兰特在华沙犹太屠杀纪念碑下跪请求原谅的壮举。共产党则没有这样的胸怀。三十年前，当中国人民解放军向自己的民众开枪时，共产党露出了真实面目。对他们来讲，当年保住权力要比本国民众的生命更为重要。只要当权者不肯打破沉默，不为当年的恐怖行径道歉，那他们的手上就仍沾满了鲜血。正如犹太大屠杀幸存者埃利·维瑟尔（Elie Wiesel）所言：对屠戮的遗忘，就是对罹难者的第二次屠戮。"

"六四"三十周年这一天，中国官方的沉默也引起了《南德意志报》的关注，该报写道，虽然惨案发生至今已经过去了三十年，但"六四"事件在中国仍然是禁忌话题，但也并非所有人都选择遗忘。这篇题为《惨剧后的噤声令》的文章写道：

"今年秋季，中华人民共和国将庆祝建国70周年。然而其他一系列敏感日期显然为庆典蒙上了阴影。西藏暴力统治60周年，新疆骚乱十周年，以及（天安门）抗议活动遭血腥镇压三十周年。经济下行、中美贸易争端以及失业率上升使党面临越来越大的压力，他们担心失去执政合法性的基础之一：即不能兑现提高民众生活水准的承诺。也正因为如此，三十周年纪念日来临之际，北京显得异常紧张。

1989年夏季采取了血腥的镇压行动之后，中国政府成功地消除了同这场运动相关的一切痕迹，还将民主视为西方模式而打入冷宫。直到今天，政府仍以随后经济的快速发展为当年的镇压进行辩护。然而，当年的事件绝非一小撮反革命分子所为，更不是北京所说的暴乱。这是一场遍布全国的、有学生、市民和工人共同参与的运动。党政机关一度也曾加入了游行队伍。民众要求更多的参政权力、提高生活水平以及保障人权。"

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