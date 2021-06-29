德语媒体：中共的新时代社会主义

(德国之声中文网）建党一百周年的中国共产党目前拥有党员9200万人，遍布全中国各地的三千多个党校确保领导层的意志能够被每一个党员所掌握。《法兰克福汇报》发表评论称，中国共产党已经成为世界上最具影响力的政党。这篇题为《中国的新时代社会主义》的客座评论写道：

“党不仅主导着国家的政治，同样也主导该国的科技、社会团体以及经济。中国的大型私营企业也必须遵从党的意志：去年由于企业家马云对政治议题高谈阔论等原因，政府就叫停了蚂蚁金服的上市计划。中国已经是世界第二大经济体，党对经济界无所不在的管控催生了一种混合型的国家资本主义，其活力和成就，被欧洲和美国视为挑衅。

尽管中共拥有世界上最多的党员人数，但仍是一个非常封闭的团体。虽然理论上每一个中国人都可以申请入党，但申请者必须接受党的严格审查。有些申请者需要等待数年才能实现入党愿望。这种封闭模式令人不禁联想到当年的苏共，而苏共也确实曾经是中共创建者的教父。因此，中共建党以来，一直在照搬苏共的列宁主义模式：等级森严，强调纪律以及宣扬共产主义。

然而，苏共早在三十年前就失去了权力，中共却实现了快速腾飞。因为中共展现出了一个专制政体本不应具备的特质：总结经验教训，并不断根据形势进行调整。”

评论作者详细回顾了中共建党一百年以来的斗争历史，从国共内战，到毛泽东建政，从邓小平的改革开放，到习近平的反腐斗争。评论最后写道：

“尽管官方说辞在不断营造党高度团结的印象，但党的权力中心绝非铁板一块。令人惊讶的是，中共确实提出了一系列思想、路线和执政模式。尽管建政以来，历任党和国家领导人都坚持列宁主义的一党专政模式，但这一事实本身也凸显了其内在矛盾。尽管‘年轻化’赢得赞誉、尽管现代化建设取得了成就，但党管一切的执着仍暴露了其对自身体制的不自信。

严格的社会监控、高效的基础设施、充满活力的经济以及强大的现代化军队，这一切给人留下的印象是，这是一个组织有序、充满自信、并且不可战胜的国家，一个拥有不容挑战的最高领袖和紧密团结的政党的国家。的确，党取得的成就不容置疑。但是，如果考虑到这个政党残酷的权力斗争、无所不在的控制欲和宣传欲，那给人的印象只能是，这是一个极度不自信和充满内心恐惧的政治团体。党的领袖不得不维持一个国富民强的幻想，以麻醉自己和国民。建立在国家监控和战狼外交基础之上的新毛派技术官僚体制，现在和将来都只能处于不稳定状态。”

刚刚在美国上市的中国网络公司“滴滴出行”突然遭到当局整肃，引起广泛关注。《明镜》周刊报道称：

“上周五，滴滴遭监管机构调查的消息传出后，其股票就一度下跌了5%以上。周三上市后，滴滴市值曾一度飙升至八百亿美元，接近其美国竞争对手优步。优步当前的市值大约为950亿美元。

目前尚不清楚的是，滴滴被查，是否是中国管理部门突然发现了保护公民隐私的重要性。一段时间以来，中国政府对一系列因特网公司启动了审查，并宣布了严格的管理条例。今年四月，中国网络巨头阿里巴巴被判罚180亿元人民币。去年，按照政府指令，阿里巴巴叫停了旗下蚂蚁金服的上市计划。”



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