德语媒体：中共永恒的斗争

（德国之声中文网）中国共产党庆祝建党一百周年之际，《法兰克福汇报》发表评论称，中共从建党至今，经历了无数次生死考验：抗日战争、国共内战、中苏交恶、大饥荒以及文化大革命，但直到今天，中共的统治地位仍相当牢固。这篇题为《中共永不休止的斗争》的评论写道：

“中共拥有9200万党员，其党员人数比德国总人口都多。不过这个政党中，工农的比例极低。党的支部无处不在，遍及全国各地的居委会、医院、大学和企业。无论是北京上海从事金融交易的摩天大楼里，还是那些从事人工智能或自动驾驶技术研发的私人高科技企业，党委办公室都是它们的标配。这些企业中的员工中，曾在西方民主国家中读过书的人不在少数。然而，在这个高科技强国中，以列宁主义干部制度架构起来的党组织却垄断着一切权力。中共是怎么使这一切成为可能的呢？

经济增长、国内外安全、教育以及文化 - 同捍卫党的统治地位相比，这一切都是次要的。正如中共总书记习近平所言：‘东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。’在官方措辞中，党永远排在人民之前，很多民众也情愿接受臣民的角色，因为他们觉得他们的生活一年好过一年。不过，当前的建党百年庆典也显示出，党并不能感受到民众的热爱：从未有过如此多的警察在街头巡逻，也从没有如此多的监控探头和其他高科技工具在监视着民众的一举一动。习近平无论去任何地方参加庆典活动，其行程都会严加保密至最后一分钟，做派像极了秘密社团的老大。 ”

评论写道，很多中国人对习近平封建帝王般的治国模式颇有微词，因为正是吸取了毛时代的教训，实施改革开放，才有了中国后来的迅猛发展。当时的党章明确规定，一个人大权独揽、终生操控党和国家命运的事情再也不能重演了。评论写道：

“然后三年前，习近平取消了党章中禁止终身制的条文，从而为其终身执政奠定了理论基础。这令许多中国高层和中产阶级人士颇感忧虑。有人调侃到，如果习近平想取代毛泽东，将自己的头像挂上天安门城楼，就必须先拿下台湾为自己立威。对于许多在台湾有亲友的中国人来说，武力攻台无疑是一件非常可怕的事情。鉴于中国精英中的大部分都是党员，党内当然也出现了不同意见。但是，由于担心受到迫害以及良好的经济形势，迄今为止很少会听到批评意见。

同建党初期一样，今天的共产党依然认为他们正受到来自各个方面的威胁。中共统治着一个经济强国，但并未放弃其革命党的本质。因为党很清楚：中国文明五千年的历史长河中，一百年充其量也只是一眨眼的功夫。”

餐厅里机器人点菜

机器人行业看好中国

受新冠疫情的影响，全球制造业去年损失惨重。但得益于中国市场的巨大需求，机器人行业几乎没有受到影响。《商报》报道称：

“汽车工业一向是工业用机器人最大的买家，而汽车工业的不景气，使得机器人行业已经为营业额大幅下跌做好了准备。然而最新的数据显示，该行业去年的下滑幅度几乎可以忽略不计。工业机器人协会主席古雷（ Milton Guerry）表示：‘最先因新冠疫情实施停摆的中国，它的机器人工业在2020年内就已得到了恢复。’

中国机器人行业的营业额全年甚至实现了19%的增长，外国厂家也得以从中获益。工业机器人的对华出口量增加了24%，达到12万3000台机器人。中国制造商的营业额也提高了8%，机器人销量达到44000台。”

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