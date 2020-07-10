 德语媒体：中共是骗子 美国是希望 | 媒体看中国 | DW | 10.07.2020

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德语媒体：中共是骗子 美国是希望

《商报》警告欧洲经济界，中共既然可以破坏当年香港自治之承诺，就也可以破坏在开展经济合作时的承诺。《世界报》则认为，尽管特朗普总统毫无原则、破坏了美国的人权捍卫者形象，可是在香港自由权利丧失、威权主义崛起时，美国政界依然有人站出来捍卫价值观。

Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (picture-alliance/AP Photo/Hong Kong Government Information Services)

7月8日，驻港维护国安公署正式揭牌

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罗冠聪离开了家乡，但为香港争民主的决心不减。在引起争议的港版《国安法》背景下，他向联邦德国总理发出呼吁。 (10.07.2020)

美国前国家安全顾问博尔顿近日出版《事发之室：白宫回忆录》引发各界关注。华人政治学者张俊华认为，此书为世界研究美国政治以及其外交提供了不少有价值的信息，也侧面地提供了中国政府特别是国家主席习近平在处理中美关系以及在保护自己的利益过程中的思维逻辑。 (10.07.2020)

香港民意研究所一份最新民意调查显示，大约57%的受访者支持美国取消香港一些特殊待遇的制裁措施， 大约29%的受访者表示反对。香港浸会大学陈家洛指出，北京极度反对外国对国安法可能的制裁措施，但似乎民间呈现出来的意向是恰恰相反的。 (08.07.2020)

抖音海外版TikTok表示将退出香港市场。港版国安法的颁布实施，让抖音这个在中国起家后寻求国际化的社交媒体面对两难境地。 (07.07.2020)

7月1日，德国就要接任欧盟轮值主席国。按照原有的计划，6个月的任期内，最重要的任务之一就是构建欧盟内部统一的对华政策。而现在，新冠疫情已经导致莱比锡欧中峰会推迟，欧盟对华关系的基调也似乎变成了被动地“求稳”。 (30.06.2020)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"千万不要相信骗子"为题，刊发评论指出，面对北京在香港的肆无忌惮，不论是西方政界还是商界都要有所警醒。

"北京这次甚至都没让坦克上街，就已经夺走了香港人的权利。新的国安法案允许当局以颠覆、分裂、勾结外国势力、恐怖主义为借口拘捕任何人。在香港发生的一切，是对西藏、台湾发出的警告，更是对我们西方人发出的警告。"

"香港的例子向所有人昭示：不能相信中共。先承诺，再破坏承诺，这就是中共对香港的行径。中国当局这次是搬起石头砸了自己的脚：不论是'华为没有充当中共的间谍'还是'收购库卡只是为了促进合作'，没有人会再次相信共产党的许诺。"

"中国人还曾许诺，今后在境外的投资将不再那么具有攻击性，也不再单纯是出于利己或者获取技术的动机。而现在，由于他们在香港的鲁莽、欠考虑的举动，这样的承诺在遍布全球的'一带一路'沿线都不再值得相信。"

"脸书、推特已经在新国安法案生效后宣布不再向香港司法机关提交用户数据，中国企业字节跳动也宣布海外版Tiktok撤出香港市场。这是完全正确的举动。以自由以及公平市场作为业务前提的企业，不可以和打压自由者进行合作。现在，西方政界也应该向天安门边的掌权者发出明确的信号。"

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

柏林出版的德国《世界报》则以"美国是香港最后的希望"为题，刊发评论指出，尽管特朗普总统根本不在乎人权以及普世价值观，但是在香港自由受打压的危难时刻，美国政坛依然有足够的人站出来、推动具体的制裁措施，这点与只会喊口号的欧洲人形成了鲜明对比。

"这再次表明，对于这个世界上的自由民主而言，美国依然是最好的、甚至是唯一的希望。尽管特朗普总统试图移除美国外交政策中的理想主义、让心胸狭隘的实用主义者引领政治方向，但是在香港事件上，美国的理想主义传统却得到了贯彻，击败了特朗普。"

Italien Mailand Graffito von TvBoy zu Handelsstreit Trump Xi (AFP/M. Medina)

文章接着盘点了特朗普上台三年半以来对美国之人权捍卫者形象造成的严重破坏，并引述前国家安全顾问博尔顿(John Bolton)新书中的内容指出，特朗普甚至还鼓励习近平建立更多的维吾尔人"再教育营"。作者指出，在这样的背景下，西方世界一度以为，德国等欧洲国家会接过价值观捍卫者的大旗，填补美国留下的空缺；但是德国外交政策从来就没有将理想主义置于现实利益之上。

"德国甚至连欧盟内部的威权主义动向都无力遏止。柏林以及布鲁塞尔被匈牙利总理、威权主义者奥尔班(Viktor Orbán)玩弄于股掌，这就是一个典型的例证。现在，默克尔再次对中国畏首畏尾，这说明德国总理实际上并无太大意愿全力维护世上的自由和民主。……这就是令人苦涩的现实：如果美国人不做，那就没有人会去做这件事。"

"诚然，美国人认为自己具有传播自由民主之'昭昭天命'，这种观念从来没有在美国境外获得过欢迎。这听起来太像美国人自我拔高、自以为是的优越感。但是如今，在特朗普总统试图将美国转变为泯然众人时，大家又清晰地意识到，自由民主之战从未获得过真正的胜利，一个在国家利益之外还有道德追求的美国也在被大家迫切地怀念。人们期盼美国能够运用其巨大的国力去捍卫全世界的人权，并且去遏制十多年来重新开始扩张的威权主义。"

文章接着赞扬了美国国会在关键时刻站出来，取代总统为人权和价值观发声。作者因此将目光投向了今年11月的美国大选，认为在特朗普下台后，美国将会重拾理想旗帜。"世界依然需要美国作为自由的基石与捍卫者。对于在压迫下亟待解放的香港人，美国也是希望所在。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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