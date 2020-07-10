德语媒体：中共是骗子 美国是希望

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"千万不要相信骗子"为题，刊发评论指出，面对北京在香港的肆无忌惮，不论是西方政界还是商界都要有所警醒。

"北京这次甚至都没让坦克上街，就已经夺走了香港人的权利。新的国安法案允许当局以颠覆、分裂、勾结外国势力、恐怖主义为借口拘捕任何人。在香港发生的一切，是对西藏、台湾发出的警告，更是对我们西方人发出的警告。"

"香港的例子向所有人昭示：不能相信中共。先承诺，再破坏承诺，这就是中共对香港的行径。中国当局这次是搬起石头砸了自己的脚：不论是'华为没有充当中共的间谍'还是'收购库卡只是为了促进合作'，没有人会再次相信共产党的许诺。"

"中国人还曾许诺，今后在境外的投资将不再那么具有攻击性，也不再单纯是出于利己或者获取技术的动机。而现在，由于他们在香港的鲁莽、欠考虑的举动，这样的承诺在遍布全球的'一带一路'沿线都不再值得相信。"

"脸书、推特已经在新国安法案生效后宣布不再向香港司法机关提交用户数据，中国企业字节跳动也宣布海外版Tiktok撤出香港市场。这是完全正确的举动。以自由以及公平市场作为业务前提的企业，不可以和打压自由者进行合作。现在，西方政界也应该向天安门边的掌权者发出明确的信号。"

柏林出版的德国《世界报》则以"美国是香港最后的希望"为题，刊发评论指出，尽管特朗普总统根本不在乎人权以及普世价值观，但是在香港自由受打压的危难时刻，美国政坛依然有足够的人站出来、推动具体的制裁措施，这点与只会喊口号的欧洲人形成了鲜明对比。

"这再次表明，对于这个世界上的自由民主而言，美国依然是最好的、甚至是唯一的希望。尽管特朗普总统试图移除美国外交政策中的理想主义、让心胸狭隘的实用主义者引领政治方向，但是在香港事件上，美国的理想主义传统却得到了贯彻，击败了特朗普。"

文章接着盘点了特朗普上台三年半以来对美国之人权捍卫者形象造成的严重破坏，并引述前国家安全顾问博尔顿(John Bolton)新书中的内容指出，特朗普甚至还鼓励习近平建立更多的维吾尔人"再教育营"。作者指出，在这样的背景下，西方世界一度以为，德国等欧洲国家会接过价值观捍卫者的大旗，填补美国留下的空缺；但是德国外交政策从来就没有将理想主义置于现实利益之上。

"德国甚至连欧盟内部的威权主义动向都无力遏止。柏林以及布鲁塞尔被匈牙利总理、威权主义者奥尔班(Viktor Orbán)玩弄于股掌，这就是一个典型的例证。现在，默克尔再次对中国畏首畏尾，这说明德国总理实际上并无太大意愿全力维护世上的自由和民主。……这就是令人苦涩的现实：如果美国人不做，那就没有人会去做这件事。"

"诚然，美国人认为自己具有传播自由民主之'昭昭天命'，这种观念从来没有在美国境外获得过欢迎。这听起来太像美国人自我拔高、自以为是的优越感。但是如今，在特朗普总统试图将美国转变为泯然众人时，大家又清晰地意识到，自由民主之战从未获得过真正的胜利，一个在国家利益之外还有道德追求的美国也在被大家迫切地怀念。人们期盼美国能够运用其巨大的国力去捍卫全世界的人权，并且去遏制十多年来重新开始扩张的威权主义。"

文章接着赞扬了美国国会在关键时刻站出来，取代总统为人权和价值观发声。作者因此将目光投向了今年11月的美国大选，认为在特朗普下台后，美国将会重拾理想旗帜。"世界依然需要美国作为自由的基石与捍卫者。对于在压迫下亟待解放的香港人，美国也是希望所在。"

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