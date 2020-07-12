德语媒体：中共到底蠢不蠢？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"现实主义取代白日做梦"为题，刊发评论指出，德国政府一直秉承"相互尊重"的对华政策，但是北京在香港的所作所为已经表明，这种"尊重策略"将一无所获。

"现在，可能依然有人乐观地指出、甚至相信'中国政府不会那么蠢'，以为他们不会冒丢失1997年以来香港特殊地位所带来的经济优势之风险。这些乐观主义者可能仍然在希望，北京当局强加的港版国安法，不会在日常生活中造成太大的损害。但是，新法生效以来，实际却是另一副模样。中国不仅仅轻易架空了郑重签署的国际协议。即便是无害的抗议形式现在也遭到了镇压，示威者面临着重刑的威胁。就连外国记者也不再能不受限制地进行正常报道。习近平以及其他领导人此刻正躲在他们的民族主义精神堡垒里，而中国的全球重要性正在不断上升。这真是一种不祥的结合。"

文章接着写道，香港吸引外资的一大优势就是具有独立的司法，而现在的国安法允许内地派驻人员介入香港的司法，将对这座金融中心的商业气氛造成负面影响。"可是，北京的高层领导现在似乎已经不怎么在乎这一点，他们宣布香港问题是'纯粹的内政'。就像中国几十年来一直所宣称的那样，内政不容他人干涉。至于同样在《中英联合声明》上签字的英国，则被北京轻易地忽略。"

作者进一步指出，各国政府如今都为新冠疫情忙得焦头烂额、无暇他顾，这为北京一意孤行提供了机遇；况且，德国等西方国家本来就没有太大意愿去抨击中国。文章批评道，默克尔总理一再强调德中关系应当"相互尊重"，可是北京现在拘捕加拿大公民、拿经济政策威胁澳大利亚，恰恰说明了中国根本就不尊重西方。

"柏林长期以来推行的'尊重政策'，将一无所获。白日做梦现在必须让位于现实主义，德国以及欧洲既不能抛弃加拿大和澳大利亚，也不能抛弃印度。没有人能够、也没有人愿意孤立中国。中国领导人自己现在倒是正在担心这一点。一个人眼里如果只看得见敌人或者潜在的反对者，那么，如果有朝一日他不再被别人所容忍，他也不应该感到惊讶。"

"所以，将中国领导人从他们的堡垒中吸引出来，这符合我们所有人的利益。单纯靠阿谀奉承无法达成这一目标，因为自甘卑微者无法获得尊重。另一方面，我们也必须假设：习近平身边人的妄想症已经强烈到，即便是他人善意的举动也会被解读为西方试图阻止中国'崛起'的卑劣手段。这样看来，北京的行为倒还真有几分愚蠢。"

瑞士《新苏黎世报》以"香港问题上中国政府的冷酷算计"为题，刊发评论认为，西方国家如今对北京强推港版国安法的激烈回应，其实早就在中国领导人的精心算计之内。

"港版国安法的计划以及实施，其实遵循着一个清晰的、经过冷静思考的战略。我们可以认为，中国政府从一开始就将美国、加拿大、澳大利亚等国的反应计算在内，哪怕现在北京面对的怒火比原先预想的要更大一些。港版国安法给北京带来的政治稳定之受益，大于货物运输受限之类的代价。这就是北京掌权者的算计。"

"北京从一开始就算计好了，美国等国出台的双边贸易反制措施只会有很有限的影响。香港并非十分重要的销售市场，上海周边的长三角以及与香港毗邻的珠三角城市群已经大步追赶了上来。而真正能够刺痛中国的制裁措施，华盛顿也可能不敢使用：美国政府出台禁令，不准美国银行在香港拿美元兑换港币。这样的措施会造成严重的金融危机，中国领导人也知道这一点。"

"中国需要香港来获得美元交易的入口，中国也需要一个合适的证券交易市场来为其企业融资。香港今天能够成为全球第三大金融中心，主要也要归功于中国内地过去几十年间的迅猛经济增长。"

文章末尾，作者也指出，不管怎样，中国当局还是会尝试避免香港地位被削弱。"因此，中国当局很可能只会拿这部法律来强硬地对待那些试图开展独立运动的中国籍人士。至于那些在推特上声援香港民主运动的美国银行家，则不太可能被关进中国的大牢。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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