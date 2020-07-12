 德语媒体：中共到底蠢不蠢？ | 媒体看中国 | DW | 13.07.2020

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德语媒体：中共到底蠢不蠢？

《法兰克福汇报》指出，中国领导人似乎有着被迫害妄想症，认为西方的一切举动都是在遏制中国崛起。《新苏黎世报》强调，北京当局看似不计香港经济损失的举动，其实都是冷酷算计的结果。

Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (picture-alliance/AP Photo/Hong Kong Government Information Services)

7月8日，驻港维护国安公署正式揭牌

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"现实主义取代白日做梦"为题，刊发评论指出，德国政府一直秉承"相互尊重"的对华政策，但是北京在香港的所作所为已经表明，这种"尊重策略"将一无所获。

"现在，可能依然有人乐观地指出、甚至相信'中国政府不会那么蠢'，以为他们不会冒丢失1997年以来香港特殊地位所带来的经济优势之风险。这些乐观主义者可能仍然在希望，北京当局强加的港版国安法，不会在日常生活中造成太大的损害。但是，新法生效以来，实际却是另一副模样。中国不仅仅轻易架空了郑重签署的国际协议。即便是无害的抗议形式现在也遭到了镇压，示威者面临着重刑的威胁。就连外国记者也不再能不受限制地进行正常报道。习近平以及其他领导人此刻正躲在他们的民族主义精神堡垒里，而中国的全球重要性正在不断上升。这真是一种不祥的结合。"

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对港版国安法，德国政府该如何表达立场？柏林大联合政府内对此尚无法拿出一致的意见。在野党和执政党内部都有批评意见认为，柏林对北京过于软弱。 (12.07.2020)

德国目前正担任欧盟轮值主席国，而德国总理默克尔没有对中国推出港区国安法提出任何尖锐的批评，她目前有其他的优先事项。德国之声评论员Jens Thurau指出，这真是桩憾事。 (11.07.2020)

在周六出版的《法兰克福汇报》中，德国联邦经济部长阿特迈尔表示，他依然相信“以贸易促转变”的对华政策，反对因为人权问题而制裁、孤立中国。他在专访中同时也指出，只有真正贯彻法治原则，中国经济才能取得长期成功。 (11.07.2020)

澳洲总理表示，《港区国安法》实施以后，给香港带来了根本性的改变。因此澳洲决定协助境内外的香港人成为澳洲永久公民，也暂停实施过去与香港签订的引渡协定。 (09.07.2020)

港版国安法大概会受到中资企业的欢迎，但是从长远看，香港的自治地位和商业环境将会受到严重损害。 (03.07.2020)

文章接着写道，香港吸引外资的一大优势就是具有独立的司法，而现在的国安法允许内地派驻人员介入香港的司法，将对这座金融中心的商业气氛造成负面影响。"可是，北京的高层领导现在似乎已经不怎么在乎这一点，他们宣布香港问题是'纯粹的内政'。就像中国几十年来一直所宣称的那样，内政不容他人干涉。至于同样在《中英联合声明》上签字的英国，则被北京轻易地忽略。"

作者进一步指出，各国政府如今都为新冠疫情忙得焦头烂额、无暇他顾，这为北京一意孤行提供了机遇；况且，德国等西方国家本来就没有太大意愿去抨击中国。文章批评道，默克尔总理一再强调德中关系应当"相互尊重"，可是北京现在拘捕加拿大公民、拿经济政策威胁澳大利亚，恰恰说明了中国根本就不尊重西方。

"柏林长期以来推行的'尊重政策'，将一无所获。白日做梦现在必须让位于现实主义，德国以及欧洲既不能抛弃加拿大和澳大利亚，也不能抛弃印度。没有人能够、也没有人愿意孤立中国。中国领导人自己现在倒是正在担心这一点。一个人眼里如果只看得见敌人或者潜在的反对者，那么，如果有朝一日他不再被别人所容忍，他也不应该感到惊讶。"

"所以，将中国领导人从他们的堡垒中吸引出来，这符合我们所有人的利益。单纯靠阿谀奉承无法达成这一目标，因为自甘卑微者无法获得尊重。另一方面，我们也必须假设：习近平身边人的妄想症已经强烈到，即便是他人善意的举动也会被解读为西方试图阻止中国'崛起'的卑劣手段。这样看来，北京的行为倒还真有几分愚蠢。"

China Skyline von Hongkong bei Nacht (Imago/Westend61)

香港的国际金融中心地位受威胁，这一切都是中共提前算计好的?

瑞士《新苏黎世报》以"香港问题上中国政府的冷酷算计"为题，刊发评论认为，西方国家如今对北京强推港版国安法的激烈回应，其实早就在中国领导人的精心算计之内。

"港版国安法的计划以及实施，其实遵循着一个清晰的、经过冷静思考的战略。我们可以认为，中国政府从一开始就将美国、加拿大、澳大利亚等国的反应计算在内，哪怕现在北京面对的怒火比原先预想的要更大一些。港版国安法给北京带来的政治稳定之受益，大于货物运输受限之类的代价。这就是北京掌权者的算计。"

"北京从一开始就算计好了，美国等国出台的双边贸易反制措施只会有很有限的影响。香港并非十分重要的销售市场，上海周边的长三角以及与香港毗邻的珠三角城市群已经大步追赶了上来。而真正能够刺痛中国的制裁措施，华盛顿也可能不敢使用：美国政府出台禁令，不准美国银行在香港拿美元兑换港币。这样的措施会造成严重的金融危机，中国领导人也知道这一点。"

"中国需要香港来获得美元交易的入口，中国也需要一个合适的证券交易市场来为其企业融资。香港今天能够成为全球第三大金融中心，主要也要归功于中国内地过去几十年间的迅猛经济增长。"

文章末尾，作者也指出，不管怎样，中国当局还是会尝试避免香港地位被削弱。"因此，中国当局很可能只会拿这部法律来强硬地对待那些试图开展独立运动的中国籍人士。至于那些在推特上声援香港民主运动的美国银行家，则不太可能被关进中国的大牢。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 02:35

《港区国安法》如何影響香港金融中心地位

  • Hongkong | Pro-Democracy Proteste am Tag des 23 Jubiläum der Übergabe an China (Getty Images/A. Kwan)

    国安法生效后的香港

    第一批触法者

    《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

  • China I Proteste in Hongkong I Carrie Lam und Luo Huining (Reuters/cnsphoto)

    国安法生效后的香港

    举杯同庆

    《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

  • China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz (picture-alliance/dpa/T. Walker)

    国安法生效后的香港

    港警旗帜新颜色

    过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    白纸抗议

    7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

  • Hongkong | Klebezettel | Hongkonger werden kreativ gegen das Sicherheitsrecht (AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    空白连侬墙

    延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

  • Hongkong | Protest | Slogan “Arise, ye who refuse to be slaves” (AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    反讽与暗语

    《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

  • Hongkong Nathan Law, Aktivist (Getty Images/A. Kwan)

    国安法生效后的香港

    罗冠聪证实离港

    罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (picture-alliance/NurPhoto)

    国安法生效后的香港

    前众志成员周庭认罪

    黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

  • Hongkong Einweihung Büro Nationale Sicherheit (picture-alliance/Xinhua/L. S. Wai)

    国安法生效后的香港

    酒店改装国安公署

    中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

  • Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (Reuters/T. Siu)

    国安法生效后的香港

    与记者的「安全距离」

    驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。


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