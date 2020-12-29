德语媒体：中共为何要重判张展

(德国之声中文网)波恩出版的《总汇报》以“中国的控制狂”为题，刊发评论指出，报道湖北新冠疫情的博客作者张展被判四年监禁，再次证明了中国政府容不下任何不一样的声音。

“2020年初，谁要是想了解武汉的真实情况，绝对不能依靠中国官方媒体。后者太听命于宣传审查机构，这些部门总是飞速删除相关报道，还把整个话题都定义为禁忌。”

“于是，张展这样的公民记者就踏入了信息真空地带。仅仅凭借手机摄像头和无所畏惧的勇气，37岁的张展前往当时疫情的中心，探究官方口径背后的情况。在那里，她发现了人满为患的医院、无助的民众、愤怒的警察。不过，她用手机拍摄的大部分影片，都是在展现平淡无奇的日常生活。”

“现在，张展被判四年监禁，这再次证明，习近平治下的中国政府不容任何不一样的声音存在。在维护社会稳定的幌子下，中国当局动用国家机器，以最强硬的方式让活动人士、批评人士、记者噤声。”

“当然，面对张展案件，非黑即白的思维也并不合适。即便在民主的德国，一个博客作者在封城期间闯入医院并且偷拍，这样的行为也会惹来执法部门的麻烦。在(欧洲的)社交媒体上，她大概也会面临‘假新闻’的指责。不过，后果也至多如此。”

“然而，在2020年的中国，这样看似危害不大的行为，却会招致多年刑期。中国当局很有可能是在杀鸡儆猴，警告潜在的模仿者。”

张展案开庭法院外保安阻挡拍摄

对抗独裁者的女性

柏林出版的《世界报》同样关注了张展案一审宣判。评论以“强大的女性对抗独裁者”为题，赞赏了以张展为代表的女性。文章指出，虽然她们付出了巨大的代价、眼下的成就也极其有限，但是这一局面总有一天会发生改变。

“因为批判性报道中国当局处理疫情的措施，张展被判4年监禁。因为要求沙特女性获得驾驶汽车的权利，该国女权人士哈德罗尔(Ludschain al-Hathlul)被判6年监禁。9月份被拘捕的白俄罗斯反对派领袖科列斯尼科娃(Maria Kolesnikowa)大概也会有同样的命运。”

“与此同时，当权者又在干什么呢？普京正因为他的雇凶杀人计划被揭露而感到恼怒，习近平正在不断新建维吾尔人拘留营，白俄罗斯总统卢卡申科则把自己封闭了起来。沙特的王公们忧心忡忡地看着拜登，后者已经流露出了对沙特采取更强硬立场的倾向。诚然，香港的一位知名民权人士出乎意料地获得了取保候审，一个多月前被捕的白俄罗斯抗议人士赤申科娃(Volha Khizhynkova)也在42天监禁后获释。但是，独裁者们千万不要以为，释放这两人就能减轻外界的压力、粉饰太平。”

“在全世界的专制或者独裁国家中，勇敢的女性都站在第一线。在民主国家，女性也需要勇气。千万不要以为，通贝里(Greta Thunberg)就不会受到威胁。但是她们之间的区别在于，民主国家的警察保护活动人士，独裁国家的警察追捕活动人士。”

文章接着指出，越来越多的女性鼓起勇气去挑战独裁和专制，这是不可阻挡的历史潮流。“推翻暴政绝非一朝一夕就能实现。有些案例中，世界需要等候很久。但是暴政终究会被推翻。仅仅因为女性做了在民主国家天经地义的事情而将她们投入鉴于，这样的手段救不了独裁者。”



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