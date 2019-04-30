德语媒体：中共为何担忧五四运动？

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"开创者的激情"为题，刊发评论指出，五四运动百年之际，中华人民共和国依然不是一个稳固的国家。

"今年，中国面临一系列重要纪念日：邓小平推动的改革开放40周年，用武力对西藏实施统治60周年，五四学生运动100周年，六四天安门事件30周年，还有人民共和国成立70周年。纪念日如此之多，以至于难以按照中国共产党的意愿去描绘一幅相互关联的历史图卷。这些纪念日呈现出中国在过去一百年间所经历的颠覆性的道路。"

"中国对五四学生运动一百周年的纪念，就显现出，人民共和国仍然不是一个稳固的国家。当年的这场示威运动，其推动力来自对自由、思想解放、政治自主、摆脱殖民列强枷锁的追求。当年的中国需要找寻自身的定位。尽管现在的中国政府认为，这一进程已经完成，并且将五四运动解读为迈向现代化中国的第一步，但是，如果对本国历史进行不带预设立场的观察，就能发现，成立了70周年的人民共和国依然是一个不完整的国家。只有当权者无须害怕自身历史之时，他的权力才算稳固。"

1919年五四运动资料照片

汉堡出版的《时代周报》则以"对学生的警惕"为题，刊发长篇评论指出，作为现代中国重要起点之一的五四学生运动，现在正让中共当局感到紧张，因为它也和六四天安门事件有关。

"1919年的这场运动，不仅仅围绕着'赛先生'或者当时中国科技落后的问题，也围绕着'德先生'，但是如今的中共却不愿意谈及这个话题。习近平在周二的五四运动纪念活动上也谈到了民主，但是他所指的并非自由民主之理念，而是共产党如何为中国操心。"

"中共宣传部门将五四运动主要包装为爱国运动，这不仅仅是为了庆祝现代中国的起源，也是为了庆祝中国共产党自身。这也是为其专制政权增添合法性的举措。但是，在1989年后，五四运动也成为了共产党的一个麻烦：当年在天安门广场等地示威的大学生，所追求的正是政治开放、新闻与言论自由、反对官员专权等可以追溯到1919年五四运动的理念。"

"六四天安门事件，是当今中国的禁忌。当年的示威者至今被官方视为反革命，只有少数的特定人物可以触及这一话题，年轻一代最好压根不要知道这场对示威者的屠杀。凭借全面的审查措施，政府也基本做到了这一点。"

文章在末尾指出，中国当局对五四学生运动的深层次恐惧，主要来自于1989年的六四事件以及紧随其后的苏东剧变。"1989年的示威学生以及民众让当权者脸面尽失。尽管中共追求对局势的全面掌控，但是它却偏偏一度失去对局势的掌控。对于传统的强硬派而言，这是不容讨论的：绝对不能再出现这样的局面；中共对权力的垄断不容侵犯。"

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