德语媒体：中俄输气管道的深层意义

（德国之声中文网）上周，中俄两国举行盛大仪式，庆祝中俄东线天然气管道开通。中俄两国领导人开通视频连线，对该项目大加赞赏。《法兰克福汇报》以《绝不仅仅是一条输气管道》为题，分析了能源合作。文章写道：

"中俄东线天然气管道项目全面投入运营，还需要数年的时间。俄罗斯境内总长三千公里的输气管道尚有八百公里未修建完毕，届时管道还将连接另一块油气田。2025年起，该项目将每年从西伯利亚东北部向中国上海输送380亿立米天然气。同途径波罗的海的北溪天然气管道（Stream Nord)每年55亿立米的输气量相比，中俄东线输气项目规模显然要小很多。而且，现在该项目还处于试运营阶段，今后几年其输气量也只能达到预期输气量的极小部分。"

文章写道，俄罗斯官方电视台对这一"历史性项目"大肆渲染，因为这有助于政府转移民众对国内各种问题的关注。"但普京之所以如此重视这一项目，是因为它符合普京所宣传的'转向东方'战略。因吞并克里米亚以及乌克兰东部战争，俄罗斯同西方的关系非常紧张，普京希望通过'转向东方'弥补这一缺失。中俄输气项目就是在俄罗斯吞并克里米亚半岛不久后的当年五月签署的。合同有效期为30年，项目金额高达4000亿美元。天然气价格等更多细节至今没有公布。但人们有理由怀疑该项目是否在经济上对俄罗斯有利可图。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)为修建管道和开发新气田投资总计550亿美元。中国则拒绝为天然气提前付款。俄罗斯有关专家认为，中方之所以签署该项目，就是为了获得廉价的天然气。

俄罗斯能源问题专家克鲁特金（Michail Krutichin）表示，中国人现在喜出望外，因为他们是这一昂贵输气项目的唯一买家，也因此可以'向Gazprom随便提条件'。此外，输气线路布线很长，造价极高。铺设工程由普京的亲信承揽，使成本进一步升高。...但是，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）也期望通过这一输气项目解决他们面临的另一个难题：Gazprom迄今最重要的欧洲市场正在不断变小，原因包括液化气企业的竞争，能源转型以及有些国家希望减少对俄罗斯的依赖。俄方希望中国能填补这个缺口。目前，中俄双方还在商讨中俄输气管道二号线项目（Sila Sibiri 2），该项目将把俄罗斯天然气送往中国西部地区。"

2018年开始，中国汽车市场开始下滑。刚刚过去的十一月，中国汽车销量只有197万辆。这已经是过去18个月中，第17次出现销量滑坡。《商报》写道：

"去年开始，中国汽车市场首次出现销量滑坡。贸易争端和关税对中国汽车市场造成严重冲击。此外，市场低迷以及中国经济增速放缓也使一向出手阔绰的客户变得更为谨慎。

中国企业制造业联合会认为，2019年中国汽车市场将连续第二年出现下滑态势。中国是德国汽车制造业的最重要市场。"

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