德语媒体：中俄联手挑战国际秩序

《商报》发表评论称，中俄日趋紧密的双边关系，标志着美国地缘政治影响力的衰减。《明星》周刊评论称，北京故意为普京来访营造老友重逢的氛围，就是为了展示对华盛顿的蔑视。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，上周俄罗斯总统普京同中国党和国家领导人习近平的会晤是对现行国际秩序的挑战。这篇题为《向国际秩序宣战》的评论写道：

“前不久，一名美国政府官员称，俄中合作是‘地狱联盟’。而数小时之后，俄罗斯总统普京飞抵北京，并受到中国国家主席习近平的热烈欢迎。上周五结束的此次访华行程，奢华和亲密无处不在。对于美国总统拜登而言，中俄结盟是其总统任期内的一大败笔。拜登承诺‘民主要比专制更为强大’，但事实却恰恰相反，因为，世界上专制政权相互结盟的速度越来越快，战略意图也越来越强。

世界各地， 那些所谓的‘坏角色们’正在制造越来越多的既成事实：例如，得益于从中国进口的货物，俄罗斯得以绕过西方国家的大部分制裁措施，而且北京还在积极帮助俄罗斯重建军火工业。伊朗向俄罗斯出口短程弹道导弹和无人机，朝鲜向俄罗斯运送了数以百万计的炮弹。一些美国分析家们甚至认为，朝鲜供给俄罗斯的弹药数量已经超过了西方向乌克兰提供的炮弹。

"作为俄中合作‘新阶段’的组成部分，中俄双方还签署了一份战略性文件。" 图像来源: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

作为俄中合作‘新阶段’的组成部分，中俄双方还签署了一份战略性文件。这是对以美国为首的国际秩序的宣战。这份文件中充满了指责，并威胁美国‘必须结束其霸权努力’。中俄联手大秀肌肉，也标志着美国的地缘政治影响力正在逐步消减。一个惨痛的事实是：拜登曾试图阻止普京发动侵乌战争，但未能成功。在以哈战争中，他不断敦促停火并倡导两国方案，但他的影响力明显变得非常有限。”

评论指出，美国政府前后矛盾的对华战略，已经令惩罚性关税难以给北京留下深刻印象。

“在当前的美国总统选战中，未来美国应扮演怎样的角色已经成为核心议题。拜登和特朗普的电视辩论中，人们将频繁听到习近平、普京和金正恩等名字。但事实上，无论是拜登，还是特朗普，似乎都没有就如何结束俄乌战争、如何使西方实现长期稳定制定出方案，这一点，也是最令人不安的。”

对于普京访华受到的崇高礼遇以及中俄关系日渐靠拢的趋势，《明星》周刊发表评论写道：

“在西方人看来，中国的迎宾仪式似乎有些怪诞，比如让一群孩子手舞彩旗列队欢迎。但细究之下，其实不难发现，这是毛时代特色的现代化再版。而访客普京在这种迎宾仪式中则获得了最金贵的礼物：情感。习近平在公共场面出现时，往往表现得像一个机器人：僵硬木讷、挥手的同时露出无缘无故的微笑。散步是峰会的必选程序，中俄两国领导人相当放松，一幅老友重逢的画面。接下来的场景更是前所未有：两人再次共同散步，而且没有配搭领带。如果有人说，两人的放松程度已经到了极致，那就大错而特错了，告别之际，北京的统治者还给了莫斯科来宾一个紧紧的拥抱。”

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