德语媒体：中俄的反西方阵营

（德国之声中文网）德国电视二台（ZDF）发表署名文章，就俄罗斯与中国是否在建立"反西方阵营" 做出分析。作者指出，上周末德国联邦议院通过向乌克兰提供重型武器的议案，文本末尾有关中国表述也相当重磅：呼吁中国放弃对战争的默许、支持停火，而且还警告，如果北京规避对俄制裁甚至提供武器，也将受到制裁。这样的警告在数周前还是不可想象的：

“这标志（德国）彻底告别了默克尔的中国政策，或者说是'中国天真'，即只聚焦于利益丰厚的经济关系，而对北京攻击性的大国权力欲置若罔闻。”

作者指出，在乌克兰危机中，中国站在哪一边也早已一目了然--它站到了俄罗斯一边。而这一阵营的形成并非小事，它显示了“世界秩序的移位，时代的分水岭”。 文章接着写道：

“不过问题是，中俄阵营有多牢固和强大。在北京冬奥会开幕之时，普京和习近平向世界宣布，俄中伙伴关系'没有止境'。

俄罗斯和中国都是有扩张倾向的大国，意欲扩大其势力范围。俄罗斯对乌克兰发动了一场血腥的侵略战争，中国则越来越公开地危胁台湾的领土完整。它们共同的敌人是要阻止其权力扩张的美国。

除了战略上的共同点，北京和莫斯科还有一个政治上的类同：拒绝西方自由社会模式、出于对民主恐惧而对内强硬和对异见者毫不宽容的迫害、歌颂专制式的个人崇拜。

抛开以上几点，中俄阵营远不像一开始显得那样牢固。中国虽然反对制裁俄罗斯，但并无意弥补俄罗斯的制裁损失。首先这不符合中国的利益。据世界银行2020年的数据，欧盟的经济产值是俄罗斯的10倍以上。俄罗斯根本无法取代中国仍旧依赖的欧盟市场。

其次，习近平拒绝妥协的'清零'策略和对上海等特大城市的封控正把中国推入一次严重的经济危机。而北京在新丝绸之路框架下向半个世界许诺提供大笔贷款、为中国换取影响力的时日也已经过去好一阵子了。

在这个反西方阵营里，谁在上谁在下很清楚。在战争之前，中国官员就已经以毫不掩饰的居高临下姿态面对俄罗斯。制裁将削弱俄罗斯，而中国则会从中渔利，因为中国可以廉价购买俄罗斯的石油和天然气，并试图趁机扩展自己在中亚的影响力。”

减少对专制国家依赖

《法兰克福汇报》发表题为“减少对专制国家依赖性”（Abhängigkeit von Autokratien reduzieren）的政论文章，指出俄罗斯对乌克兰的战争凸显了'以贸易促转变'这一模式的弱点。对俄罗斯化石能源的依赖，大大限制了西方的政治操作空间。

“从进出口贸易和经济交织程度看，这一点同样适用于中国。2010年代人们还寄希望于该国的改革，而现在，习近平以铁腕治国。对外，中国也越发表现出攻击性，正如试图对立陶宛采取的经济抵制所展现的那样。看来，为了能继续开展贸易，欧洲方面似乎更是让自己顺应了俄罗斯和中国的转变。”

作者认为，就此彻底抛弃这一模式、减少与世界的连结自然不是答案。正确的回应是让对外贸易和经济“更具韧性、更为可持续、更高效”，包括减少资源消耗、促进循环利用、更多投入科研开发替代产品、开拓其它市场等。 因为以“表面上的最低成本、最大利润”为标准选择贸易伙伴的模式已经难以维系。

“但这并不意味着不再同中国和世界上其它非民主国家进行贸易，而是意味着采取一种前瞻性的政策，让我们欧洲的民主保持行动能力。”

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