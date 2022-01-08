德语媒体：中俄是否在中亚碰撞？

（德国之声中文网）哈萨克斯坦发声严重骚乱后，俄罗斯在独联体"集体安全条约"框架下立即行动、派兵镇压，而中国只是做了口头上的支持。德广联驻华记者发表文章分析称，北京认为中亚地区局势稳定的重要性超过外国军事势力增长带来的威胁。

"数十年来，中亚地区有着传统的势力划分：俄罗斯负责维持秩序，中国则分管经济事务。然而，过去年间，中国的自信迅猛增长，扩大对军事的投资，已摇身成为世界上政治强国和军事强国。因此，人们不得不猜测，俄罗斯在该地区扩大其影响力会给中国带来麻烦。"

但专家从另一个角度分析这一地缘政治中的角力，全球性战略竞争主要是在美国和中国之间展开，俄罗斯是中国的伙伴，两国正在联手打退美国在中亚的影响力。该文引用中国人民大学国际关系教授王义桅的分析写道：

"中俄两国结成了战略伙伴关系，它们之间有着较强的政治互信。"如果俄罗斯在该地区扩大了它的影响力，对中国未必一定是坏事，也许比西方在该地扩大影响力要好。王义桅说，此外，"中国并没有愿望在哈萨克斯坦扩大其政治影响。"

该文还阐述了中国不反对俄罗斯派兵前往哈萨克斯坦的另一个理由：中国边境地区稳定和安全：

"哈萨克斯坦和中国新疆自治区接壤，那里的居民多半为信仰伊斯兰教的维吾尔人，以及超过100万的哈萨克人。人们担心，民主革命会给整个地区带来动荡，会将骚乱传入接壤的新疆。"

坎特这样答复姚明

中国著名的篮球明星、曾在NBA效力于休斯顿火箭队的姚明周一谈到坎特(Enes Kanter Freedom)多次批评中国人权问题时说，"我其实不太方便对他做出评价，因为我并不认识他"，"如果有机会的话，我愿意邀请他来中国看看。"坎特对此如何反应？德国《明镜在线》周四报道如下：

"对北京持批评态度的坎特接受了姚明发出的访问中国的邀请。'我不需要豪华旅行或者广告宣传'，'你会陪我去维族人的劳改营，陪我前往西藏、香港或者台湾吗？'他也愿意同网球女运动员彭帅进行自由交谈，我很想知道，习近平会不会同意。

坎特的队友丹尼斯·施罗德（Dennis Schröder, 德国籍）去年11月曾称习近平时‘残忍的独裁者’。他在比赛时也曾穿过写有‘自由西藏’字样的运动鞋。《华盛顿邮报》曾报道，有关的转播因此在中国被停播。”

明镜在线的文章写道，坎特出生于土耳其，除批评中国领导人以外，还激烈指责土耳其总统埃尔多安在国内实施的镇压政策。坎特是伊斯兰葛兰运动的支持者，而埃尔多安指责葛兰运动的领导人发动了2016年旨在推翻他的军事政变。坎特曾于2019年称收到死亡威胁，大白天不敢单独上街，而美国是他唯一感到安全的地方，他已放弃随队前往像伦敦这样的城市进行比赛。

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