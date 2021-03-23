德语媒体：中俄抱团应对欧美

（德国之声中文网）同此前中美高级外交官在阿拉斯加剑拔弩张般的会晤气氛完全相反，中俄外长的会谈气氛据说相当融洽。《新苏黎世报》撰文指出，中俄外长选择在这一时机举行会谈，就是要向世人展示，目前北京同莫斯科之间的关系相当紧密。这篇题为《西方制裁促进中俄关系》的报道写道：

“七年前，因俄罗斯吞并克里米亚半岛以及干涉乌克兰东部内政，莫斯科同西方的关系急剧恶化。情急之下，莫斯科立即向其强大的东方邻居做出示好姿态。解决领土争端的模式、莫斯科对欧洲的失望以及对自由权利的打压，使中俄两国越走越近。世界舞台上，中国显得越来越自信，莫斯科地缘政治方面的野心也不断彰显，有鉴于此，在应对以西方为主导的世界秩序方面，中俄这两个不尽相同的世界强国开始扮演起了共同的角色。在安理会的表决中，中俄两国的共同行动就很说明这一点。

共同的立场使中俄两国越走越近。拉夫罗夫访华之际，正值欧盟三十多年以来首次对中国实施制裁。而在应对制裁方面，莫斯科则早已久经沙场。多年以来，俄罗斯同西方一直在进行着制裁与反制裁的较量。因此，中俄两国外长在桂林签署联合声明，阐述与西方相对立的立场，就被赋予了特殊的意义。

声明中谈到了人权、民主、以国际法，而不是以‘规则’为基础的国际秩序以及‘平等、公开和去意识形态化的多边合作’。中国和俄罗斯更以自身的政治观念去解读‘西方价值’架构下的这些核心观念。此外，在经济层面，他们还强调要减少对美元和西方主导下的金融和支付体系的依赖。”

报道指出，尽管表面上看起来，北京和莫斯科越走越近。但事实上，俄罗斯对中国也时时存在戒备心理。比如，莫斯科担心俄罗斯对中国产生经济依赖，而中国在中亚地区推行“一带一路”项目，也让俄罗斯担心，随着中国影响力的扩大，俄罗斯会丧失其传统的势力范围。文章接着写道：

“去年春季，俄罗斯颇具影响力的外交政策评论家特里宁（Dmitri Trenin）就曾发出警告称，随着中美对立的加剧，俄罗斯不应被卷入一个以中国为主导的世界秩序中去。俄罗斯必须试图实现均衡，并同各方保持健康距离。但是，尽管对双方关系心存疑虑，欧美对中俄采取的制裁措施，仍使上述两国产生了对外展示团结的欲望。尽管法国总统马克龙和德国外长马斯均对中俄结盟的可能性表露出担忧，但欧洲人并不能阻挡中俄相互靠拢。俄罗斯似乎仍然希望，欧洲有朝一日会再次主动靠近莫斯科。

此外，俄罗斯同中国越走越近，也有务实政治的因素：毕竟莫斯科在北京会获得高度认可，尽管暗中存在一些分歧，但同西方相比，双方的共同点毕竟很多。有鉴于此，中俄的蜜月期绝不是一时兴起。”

中国同俄罗斯相互靠拢的同时，同伊朗的关系也日趋紧密。《法兰克福汇报》发表评论称：

“美国前总统为中国创造了千载难逢的机会，而中国现在去把握这个机会，难道不是合情合理的吗？德黑兰当局处于孤立境地，由美国发起的制裁行动对伊朗造成沉重打击。这种情况下，伊朗当然会不惜一切代价去寻求伙伴。而长期以来，中国行为和思维恰恰是以现实政治为基础的。

现在北京和德黑兰签署了为期20年的合作协议。该协议的具体意义如何，还需进一步观察。但基本可以肯定的是，北京并不愿意在伊朗同沙特阿拉伯的争端中选边站。有鉴于此，从伊朗角度来看，这份协议很有可能会有一些不尽人意之处。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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