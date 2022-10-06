德语媒体：中俄如何相互策应?

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"被挑动的独裁者与全球第二战线场景"为题，刊发评论指出，在国内经济不景气等多方面因素影响下，谋求保住政治权威的习近平有可能在台海铤而走险，从而转移民众注意力。而美国总统拜登也已经表态称，美国将保卫台湾。

"全球64%的半导体产品来自台湾，没有半导体就没有电脑、没有手机、没有汽车。要是中国掌控了台湾的半导体产业，就能够以此要挟全世界。"

"中国的社交媒体上也在讨论即将到来的对美战争，而且许多具有影响力的人也参与到讨论中。《环球时报》前总编胡锡进就表示，中国必须为美国更为极端、更为冒险的挑衅行动做好准备，中国需要加紧扩充核武库，从而'吓阻疯狂的美国人'。胡锡进的帖文获得了10万多个赞、1.5万余条评论，其中大部分都支持他的观点。"

"对于中国而言，乌克兰战争是一个重要因素。西方国家在强调：决不能让普京赢得这场战争；与此同时，习近平则不这么看，他认为，决不能让普京输掉这场战争。他们俩刚刚在乌兹别克斯坦会晤，想要构建一套新的、不再由西方主导的国际秩序。假如中国攻打台湾，就会减轻普京的负担：届时西方就不得不把武器援助给台湾。"

"在对抗美国统治的斗争中，中俄两国恰恰可以向美国学习。1944年的诺曼底登陆战役中，美国及其盟国开辟了第二战线，成功地为东线盟友苏联减轻了负担。在如今这个转折的年代，台湾就有可能成为第二战线。"

俄中天然气管道从黑龙江省黑河市过境

《科隆环视报》以"俄罗斯只能在中国背后当伴奏"为题，刊发评论指出，10月7日度过70周岁生日的普京，能送给自己的最好生日礼物就是结束侵略战争。

"如果停止战争，并且转而发展经济、发展公民社会，俄罗斯人民必定会感谢普京。当然，俄罗斯总统并不会这么做。他继续嘲讽自由世界，还寄希望于和中国、伊朗等专制国家展开持久合作。这能让俄罗斯走向繁荣富强吗？恐怕不能。"

"早在战争爆发前，普京就没能让俄罗斯摆脱对能源出口贸易的依赖，没能让俄罗斯的经济更全面、更永续。现在，在和北京的合奏音乐会上，莫斯科至多只能充当伴奏。"

"在过去的二十年间，中国龙经历了经济腾飞，如今已经能够左右全球经济规则。与此同时，俄国熊依然嘟哝不已，感觉自己遭到了西方的出卖。"

"俄罗斯总统的帝国主义式爱国情怀已经过时。他所摧毁的一切，短时间内将无法重建。"

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逃避普京的战争

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