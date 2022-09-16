德语媒体：中俄友谊 初现裂痕

（德国之声中文网）《柏林晨邮报》的评论写道，俄罗斯发动侵乌战争后，中俄之间"无止境的合作关系"虽然得以继续，但双方合作的实质内容却在悄然发生变化。这篇题为《中俄抱团取暖，但普京更需要习近平》的评论写道：

"西方对俄罗斯发起的制裁，令普京陷入了被动。在这种背景下，中俄双方合作的条件，由习近平一个人说了算，因为只有这样，普京才能通过双方的贸易获得他所需要的资金。尽管俄罗斯原油对中国来说其实可有可无，但中国目前还是成了俄罗斯原油的最大买家，

中俄之间存在着相互依赖的关系，但俄罗斯依赖中国的程度显然要高得多，而且这种趋势正在变得越来越明显。乌克兰发起的反攻频传捷报，尽管这也令习近平感到头疼，但对于俄罗斯对中国日趋增强的依赖性，习近平还是乐见其成。毕竟，专制者的朋友圈内，弱者就没有了讨价还价的资格。

热络的贸易往来和相互依赖，并非中俄关系的全部。价值观和世界观更为重要，捍卫自身政治制度、扩展势力范围以及建立新的世界秩序，才是真正目的所在。让习近平和普京走到一起的核心因素，是他们敌视美国的共同立场。"

中国第三号人物栗战书前不久也明确表达了中国对西方阵营和俄乌战争的立场。他说，中国理解和支持俄罗斯捍卫自身利益而采取的行动。评论最后写道：

"有一点是必须要强调的：泽连斯基的军队不仅仅是在抵御强国俄罗斯的侵略，他们同时也是在捍卫自由和自决权利，而这也正是西方的价值观。有鉴于此，西方支援乌克兰本是天经地义的事情。"

《法兰克福汇报》发表评论指出，俄乌战争令普京陷入了国际孤立的境地，但习近平是否会伸出援手，帮普京摆脱逆境，却非常值得怀疑。评论写道：

"撒马尔罕举行的中俄首脑会晤上，普京谈到了中方的'疑虑和问题'，可见中俄友谊也并非亲密无间。事实也的确如此，中方一直在努力避免被卷入到西方制裁的漩涡中。在中国国内，经济形势也不容习近平乐观，在某种程度上，这种经济困境也是他本人造成的。因此，目前他并不愿意去承担同欧美贸易伙伴关系破裂的风险。

尽管双方努力摆出肩并肩的团结姿态，但对北京来说，普京可能更是一个反面教材。为了一场毫无意义的战争，俄罗斯几乎断送了该国唯一的外汇收入来源。这显然同习近平所说的'为动荡变革的世界注入稳定性和正能量。' 格格不入。但另一方面，习近平也没有什么可以抱怨的：毕竟普京已经疲惫不堪，已经无力反对中国在哈萨克斯坦不断扩大的影响力。要知道，就在今年年初，普京还曾出兵稳定哈萨克斯坦政局。

至少从外界已知的的情况来看，在乌克兰战场上，习近平并没有向普京伸出救援之手。而普京的命运最终将取决于乌克兰战事的走向。就这个意义而言，普京的命运当然同北京有关，但在更大程度上则掌握在西方阵营的手上。"

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