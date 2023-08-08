德语媒体：中俄友谊裂痕初现？

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》写道，上周，中国驻俄罗斯大使馆就中国公民入境受阻一事发表措辞强硬的声明，称俄方"野蠻執法、過度執法行為嚴重損害中國公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符"。而现在中国采取的步骤，想必也令莫斯科相当不快。这篇题为《中俄友谊出现了裂痕？》的评论写道：

"中国决定派团出席沙特阿拉伯召集的乌克兰和平会议。直至会议召开前夕，中方才正式宣布参加本次会议。值得注意的是，俄罗斯并不在与会国家行列之中。

沙特邀请乌克兰及其西方盟友以及一些发展中国家参加本次为期两天的和平会议。会议前夕来自利雅得的消息称，乌克兰、美国、欧盟、智利、印度尼西亚、埃及以及土耳其等国将派出代表与会。法新社援引德国政府圈的消息称，德方派遣肖尔茨总理外交事务顾问普鲁特那（ Jens Plötner）以及外交部政策负责人贝勒曼（ Tjorven Bellmann）参加了本次会议。

来自柏林的消息称，本次会议的目的是'对各方提出的和平计划进行协调'，即将乌克兰提出的十点计划同中国、非洲和巴西等国提出的和平方案进行比较协商。中国外交部发言人汪文斌表示：'中方愿意同国际社会一道，在政治解决乌克兰危机方面，扮演建设性的角色。'"

《法兰克福评论报》指出，中方参加在沙特阿拉伯举行乌克兰和平国际会议非常值得关注，毕竟今年六月底哥本哈根举行的乌克兰和平会议也向中方发出了邀请，但中方并未与会。

"美国前驻乌克兰大使泰勒在接受NBC采访时表示，中方参加此次乌克兰和平国际会议，'很可能会引起普京的不安。'因为乌克兰方面会参加会议，并在会议上提交自己的和平方案。世界各主要国家也都会听取乌克兰方面的建议。泰勒表示，即使与会各国只能就泽连斯基的和平方案达成'较小的共识'，但只要中国和沙特表示赞同，其信号意义都将不容小觑。"

面对选项党在德国的迅速崛起，《世界报》发表评论称, 一旦德国重新走上极端民族主义的道路，只会自毁前程，并削弱欧盟和北约，而中国则将从中受益。

"欧洲被削弱之后，德国并不能成为欧洲的主宰，甚至都不能主导自己国家的命运。如同众多中小国家一样，德国也将成为大国的附庸。而这一大国将不会是俄罗斯，毕竟俄乌战争已使俄罗斯在经济和军事领域变得不堪一击，这一大国只能是中国。



一旦一个民族主义的政府试图将多元多彩的德国变成白人的德国，那么习近平想必乐观其成。因为，一个反美反欧的德国只会对中国市场产生更大的依赖，届时德国经济界和学术界的亲西方精英将会逃往英美等国，而中国人则将乘虚而入。



这样一个自毁了前程的德国，届时将只能在政治、经济、文化、以至军事等各个层面，都对北京俯首听命。如果我们放弃了亲西方路线，面临的就将是这样的选项。"

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