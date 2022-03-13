德语媒体：中俄友谊的界限何在？

（德国之声中文网）美国国家安全顾问苏利文周日在接受美国有线电视新闻网CNN采访时表示，如果中国试图破坏对俄经济制裁，必将会面对严重后果。柏林出版的《每日镜报》报道称，这是俄乌危机爆发后，美国对中国发出的最明确的信号。这篇题为《中俄友谊界限》的报道写道：

“官方层面上，北京一直试图给外界留下中方在俄乌危机中保持中立、并希望以和平手段解决危机的印象。但华盛顿显然对此持怀疑态度。美国媒体周日援引来自政府官员的消息报道称，俄罗斯方面曾请求中国提供军事和经济援助。苏利文表示，美国在密切观察中国会在何种程度上为俄罗斯提供'物质或经济'支持。他还表示，对于俄罗斯入侵乌克兰的计划，中方在事前至少得到了部分通报。莫斯科和北京均对这一指控予以否认。除此之外，白宫还指控北京在散布俄方有关美国支持乌克兰开设生化武器实验室的宣传。”

作者认为：“中美关系相当复杂，一方面美国认为中华人民共和国是战略性对手，因为该国的扩张野心对周边国家构成了威胁。另一方面，在很多领域，华盛顿也离不开北京的合作意愿，比如在气候保护、疫情防控以及其他全球性挑战方面。"

报道指出，美国当然也希望中国能在俄乌危机问题上采取合作态度。但事实上，作为俄罗斯的"战略盟友"，北京一方面站在莫斯科一边，但同时也不希望因此得罪欧洲和美国。有鉴于此，中国在谈及俄乌问题时拒绝使用"战争"或"侵略"这样的词汇，但同时也在不断强调乌克兰的主权和领土完整应当得到尊重。

"从经济层面上看，中国的处境也非常微妙。中国是俄罗斯最重要的贸易伙伴。俄罗斯原油出口中中国占比达20%，是进口俄罗斯原油最多的国家。此外，中国还从俄罗斯进口小麦、煤炭、木材以及其他原料。对于因俄罗斯入侵乌克兰而制定的制裁措施，中国一向持批评态度，认为此举会影响'全球经济的复苏'。但与此同时，为了避免遭到西方国家的惩罚，至少部分中国企业也在遵守制裁禁令。"

《南德意志报》发表评论称，表面上看，中国在俄乌冲突问题上立场似乎充满了矛盾，但细究之下不难发现，北京的亲俄立场是有其明确战略意图的，因而华盛顿促使北京改变初衷的尝试注定是徒劳的。评论写道：

”北京对普京的支持，绝不是基于对兄弟友谊的误判，而是深思熟虑后的利益考量。在打造世界新秩序问题上，普京和习近平拥有同样的设想。今年二月，中俄两国领导人在北京签署宣言，描绘了'新时代世界秩序'的蓝图。在这份五千字的声明中，中国首次对俄罗斯遏制北约东扩的立场表示支持。俄罗斯的强国路线也为北京在南中国海和台湾的领土诉求提供了依据。

上述领土诉求以及持续多年的新疆人权问题、贸易摩擦、知识产权保护和香港局势，使中美关系陷入了历史低谷。对于俄罗斯同西方的争执，北京也许认为这会使华盛顿耗费大量的精力，而无暇专注于对抗北京。“

作者分析称：”有鉴于此，华盛顿想让北京在俄罗斯问题上改弦更张，似乎难度极大。同样，在中美之间一些核心矛盾上，华盛顿顺应北京要求软化立场的可能性也微乎其微。在乌克兰问题上，北京并没有价值观可言，而完全采取了机会主义立场。只有当利大于弊时，北京才可能放弃亲俄路线， 但这种情况目前并没有出现。“

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