德语媒体：中俄友谊的小船，习近平失算了？

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》发表题为“中国在同俄罗斯伙伴关系上失算了”的评论文章指出，最迟在瓦格纳兵变发生后，习近平可以看到，与普京并肩携手是个严重的战略错误。文章回顾了乌克兰战争爆发以来中国对俄罗斯在国际舞台上的支持，以及俄罗斯在军事上的毫无建树之后写道：

“战争持续的时间越长，以习近平为首的领导层就越有一种不祥的预感：他们所期待的、自灾难性的阿富汗撤军行动开始就显现的西方联盟的瓦解并不会发生。相反，俄罗斯的侵略战争加强了西方的联盟。希望乌克兰战争会牵制阶级敌人美国注意力的算盘也落空了。

北京不安地注视着西方和东方自由国家表现出的新的团结，及其坚持对俄制裁的坚定决心，即使这会让本国人民承受痛楚。中国领导人愈发感觉到，坚守同俄罗斯的伙伴关系在如何损害自己的形象和经济利益。旨在止损的魅力攻势迄今未显现出效果。”

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“最让他们感到不安的是，尽管乌克兰战争仍在继续，西方联盟的注意力却在转向中国对台湾以及在印太地区的攻击性行为。中国领导人很不爽地观察着美国保护伞下、涵盖澳大利亚、日本和菲律宾等国的印太地区新的安全条约。中国还对北约与亚洲国家新的伙伴关系做出敏感反应。就连日本也在告别自二战后遵循的和平主义对外政策，这让北京日益感到自己受到围堵。

然而，这恰恰让放弃俄罗斯这个伙伴显得不大可能。中国领导层无法容忍在四千多公里的中俄边境出现更多不安定的热点。因此，中国外交部周末急于承诺支持俄罗斯维护稳定，也就不令人意外了。

一个不稳定的俄罗斯对中共来说是个噩梦，只有一个自由化的俄罗斯比这更可怕。即便北京痛苦地意识到，同普京的脆弱俄罗斯的密切伙伴关系对中国伤害甚大，也改变不了这个局面。“

外企信心渐失

瑞士《新苏黎世报》发表题为“中国亟需改善投资环境”的评论文章指出，“中国越来越多的新法规限制了外资企业的经营空间，提高了成本，有损于本已受到重创的中国经济。”

中国总理李强本周二在天津出席世界经济论坛全球企业家对话会时强调，中国将稳步扩大制度型开放，继续为全世界投资者创造双赢的营商环境。讲话引来在场人士热烈的掌声。

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但文章指出，事实上外资对中国市场的疑虑不是在减少，而是在增加。除了乌克兰战争和台海潜在冲突等地缘政治因素，中国推出《网络安全法》、《数据安全法》和《反间谍法》等涉国家安全的新法律给外企的经营增加了难度。文章写道：

“对于中国经济，外国企业的信心缺失是一剂毒药。自1979年实施改革开放政策以来，中国对外国投资的依赖度很少像现在这样高。告别清零政策后出现的短暂复苏没有持续很长时间，景气很快丧失了动力。中国人不肯消费，私营企业也不再投资，公共财政趋于枯竭，青年失业率达到了20.8%的新高。

西方企业一直通过不断扩大的投入在中国创造了数以百万计的就业岗位，对中国的财政税收做出了相当的贡献。而这些企业愿意继续在这里发展业务。中国欧盟商会（EUCCC）的一项问卷调查显示，许多公司表示正在失去对中国市场的信心，但同时也表示，如果有可信赖的框架条件，他们愿意在未来继续投资。

作为对美国——尤其是在科技领域严厉制裁的回应，北京想通过自己的限制予以反制，这可以理解。但与美国的措施，以及瑞士和德国的安全战略相比，中国的安全法规已超出了适度的范围。尤其是，中国政府必须进行更为透明的传达和解释。如果开出空头支票，允许执法部门任意对企业采取行动，只会适得其反。”

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