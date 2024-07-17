德语媒体：中俄军演 演给谁看？

中俄在南中国展开联合海军演习。谁感到受到威胁？《南德意志报》对此做出分析。此外，中国努力提振旅游业也引起了德媒的关注。《焦点杂志》指出，尽管付出巨大努力，但要重新唤起世界前往中国旅行的兴趣，仍需要时间。

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（德国之声中文网）“仿佛世界上的冲突地区还不够多，俄罗斯和中国于星期三在南中国海开始了联合军演。代号为海上联合-2024的演习在中国广东省西南部的湛江某军港举行。” 《南德意志报》本周三（7月17日）发表的一篇评论开头这样写道。

该报驻曼谷记者Von David Pfeifer接着之处：“问题是，谁会感到受到威胁。毕竟，演习在一个过去两年来成为多个大国之间紧张局势中心的地区进行。”

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中国与多个邻国就南中国海岛屿的主权归属存在重大争议，北京几乎对整个南中国海的岛礁提有主权诉求。文章写道：“周三，北京和莫斯科均未透露演习的具体地点。但演习可能会进入有争议的南沙群岛第二托马斯浅滩（中国称为仁爱礁）附近海域。1999年菲律宾军方曾在此搁浅一艘旧军舰马德雷山脉号（Sierra Madre），以强调其领土主张。该地区距离中国海岸约 1300 公里。”

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标题为《俄罗斯和中国展开威胁性海军演习》（Russland und China starten bedrohliches Seemanöver）的章接着写道：“这次演习可以被视为莫斯科和北京向多个方向同时发出的威胁。2022年，普京访问北京时中俄两国就宣布了无上限的伙伴关系，仅仅几天后，普京便将军队派往乌克兰。北京并未谴责俄罗斯的侵略战争，还成为俄罗斯天然气和石油的全球最大买家，以此支持莫斯科，西方国家已经不再购买俄罗斯的这些资源。”

作者接着提到台海危机：“台北完全有理由感到担忧。上周在华盛顿召开的北约峰会期间，北京派出军机在台湾周边活动。“ 文章认为，美国对台湾的支持也存在变数，若是特朗普11月当选总统，美国对台政策还是未知：”特朗普本周二（7月16日）接受彭博社专访时表示，台湾未来应该为美国体统的防务担保支付费用，部分原因是台湾抢走了美国的半导体业务，他说'如果我是他们，我不会感到那么安全。'”

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“中国游”走热仍需时间

慕尼黑出版的《焦点杂志》本周三（7月17日）发表的一篇文章则关注到中国希望重振旅游业的努力。文章写道：“疫情期间，许多国际往来一度中断。西方对中国处理维吾尔族人问题、香港民主运动以及在俄乌战争中对莫斯科支持的批评，都给中国的形象带来影响。尽管付出巨大努力，但要重新唤起世界前往中国旅行的兴趣，仍需要时间，以及进一步的措施。”

生活中的处处数字化支付也是一个挑战。作者写道：“几乎所有的事务，从交通票据到餐馆账单，都是通过与微信和支付宝等本地支付系统相连的二维码支付的。对于没有中国银行卡的游客来说，这可不太方便。”

标题为《形象受损的中国正努力吸引外国游客》（Das Land mit dem schlechten Image kämpft um ausländische Besucher）的文章之处，自 2023 年初起，中国向游客重新开放边境。然而游客数量尚未达到疫情之前的水平：“2019 年，中国接待了约4910 万外国游客，国际旅游收入达到 1313 亿美元的收入。然而 2024 年上半年，游客人数仅有有 1460 万。专家们希望，随着全球旅游热情复苏，航司不断增加航班的背景下，2024 年会有更多游客前往中国。”

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