德语媒体：中俄之间的“瓷”是陶瓷还是铁磁

（德国之声中文网）2020年，新冠疫情在武汉爆发之后，中国国家领导人习近平就没有再与其他国家的元首或政府首脑举行过面对面的会谈。俄罗斯总统普京已经宣布，他将出席在北京举行的冬奥会开幕式，还将与习近平举行会晤。然而，全世界都知道，目前俄罗斯同乌克兰之间的危机冲突并未出现缓和的迹象。可以想见，本周五（2月4日）普京与习近平举行双边峰会时，乌克兰危机一定是谈话中的一个主题。

今年1月底，中国外长王毅曾同美国国务卿布林肯通电话就乌克兰局势交换意见。当时王毅在电话中表示，解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。他说：“新明斯克协议得到安理会核可，是各方公认的基础性政治文件，理应得到切实执行。只要是符合这一协议方向和精神的努力，中方都将支持。”

上周，美国请求联合国安理会在1月31日举行会议，讨论乌克兰局势。俄罗斯在会议一开始要求通过程序投票搁置乌克兰问题会议。投票支持俄罗斯这一立场态度的只有一个国家——中国。

《法兰克福汇报》发表的一篇相关报道指出，“中国的这一做法不同寻常，因为通常情况下，中国总是努力在冲突各方之间保持平衡，以免让自己卷入武装冲突之中。例如北京方面并不承认俄罗斯对克里米亚的并吞，而且还扩大了同基辅之间的外交关系”。

1949年中华人名共和国成立以来，一直奉行的是不结盟的外交原则，因此中俄之间也没有结成正式的联盟关系。去年12月，习近平同普京举行视频会晤。普京的外交政策顾问乌沙科夫对外称，俄中两国关系“在密切程度和有效性方面甚至超过了联盟关系”。习近平自2013年上台以来已经同普京举行过37场会谈。从中国外交层级划分来看，中俄之间的伙伴关系已经达到了最高级。

《法兰克福汇报》刊登的文章写道：“中俄之间最重要的共同点是反对美国和西方宣传的基于规则的世界秩序。两国最近都把人权政策称为隔空过招的‘麦克风外交’。在哈萨克斯坦新近发生的动乱中，莫斯科和北京异口同声地谈到‘颜色革命’，称其背后是‘外部势力’支持所致。”

观看视频 02:05 国际支持源源不绝 乌克兰大幅扩军

文章引述莫斯科卡耐基研究中心研究员加布耶夫（ Alexander Gabujew）的看法认为，“俄罗斯更需要中国，而不是中国更需要俄罗斯”。他认为，随着民族主义在中国国内的发展，反俄情绪也可能会出现，因为中国人对俄罗斯曾并吞中国领土的历史仍记忆犹新。文章写道：“到目前为止，北京正在尽其所能将民族主义的愤怒限制在美日两国身上。在中国公众的认知中，与俄罗斯的关系只扮演着从属的角色。”

文章最后写道：“普京本周五来北京的时候，乌克兰冲突的戏份会变得更大。一想到新的战争可能会给冬奥会蒙上阴云，北京方面就不可能感到痛快。理论上，如果乌克兰危机牵制了美国在印太地区的资源，那么北京就可以从这场对抗中获益。”

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



“这是一种耻辱”

北京即将成为世界上第一个既举办过夏季奥运会，又举办冬奥会的城市。包括美国、英国在内的西方一些国家均宣布“面对中国在新疆令人震惊的侵犯人权行为和暴行”，对北京冬奥会采取外交抵制。

《南德意志报》发表评论指出，“中国可能对这一切都会置之不理，这也为了表明它自己的政治制度有多么的优越。对于几十年来一直暗中渴望获得诺贝尔和平奖的国际奥委会来说，摇摇欲坠的形象简直是一场公关灾难。在中国曾是人权律师、现在在美国芝加哥大学人权中心担任客座教授的滕彪说：‘共产党的目的是把体育场馆变成一个舞台，使自己在政治上合法化，并为所有这些暴行洗白。’这听起来很可怕，可怕到让人想到纳粹时期的宣传。但是，人们怎么就会忽略了这种相似之处呢？”

文章写道：“加拿大西藏活动人士拉顿德通(Lhadon Tethong)最近曾向运动员们发出呼吁，尽管存在风险，但仍应发出自己的声音。她说，中国政府最想实现的就是，‘让世界按他们的规则行事，让我们无视他们所有的罪行，以免扰乱日常事务。你们的沉默就是他们的力量。’”

评论最后写道：“然而最响亮的声音依旧是那些坐在VIP包厢里贵宾们的沉默。这让人难以接受。这是一种耻辱。”

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



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