德语媒体：“中东的瑞士”投奔北京

（德国之声中文网）德国《法兰克福汇报》发表了题为"中东丝绸之路？"的文章，探究分析中国最近在中东地区的结盟举动。文章在引言中写道："中国越来越多的在伊朗行动，同时也扩大了它在中东地区的影响力。"

文章在开头写道："中东地区正在上演一次地理板块上的位移。中国越是抱着长远的打算系统性的扩大影响，欧亚联盟的轮廓就会愈发显得清晰。这最新体现在北京和伊朗签署的经济和军事协议上。对于经济上饱受美国制裁之苦的伊朗来说，这无疑是化险为夷。对于伊朗民众来说，和中国达成"伙伴关系"也不一定是件坏事。届时北京会决定，如何使用这笔巨大的投资。它会流向扩建铁路，而不会流向革命的输出。"

作者分析称："与俄罗斯不同，中国可以充分利用其巨额贸易盈余。在重建叙利亚的问题上，西方出于显而易见的原因不愿参与其中，只能考虑中国。对于北京的策略制定者来说，如此一来以德黑兰为中心的主轴可以得到延长，让叙利亚和黎巴嫩也加入中国的´一带一路´项目。"

文章随后分析了中国是如何利用美国如今在中东地区的弱势介入中东，以及中国给海湾国家，特别是沙特阿拉伯带来的影响后写道："新的环境对于像埃及这类需要指望着海湾君主国谋生存的国家来说，无疑是一个坏消息。当沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国更愿意把资源用到自己的国家，同时西方国家又不再愿意为那些集权，甚至独裁的国家提供资金时，该由谁来填补空白呢？在这个时候，中国有可能会挺身而出。"

"中国政府是救星"​

中国如何利用美国如今在中东地区的弱势介入中东？

无独有偶，《世界报》也于近日发表文章，关注中国在中东的战略布局，刊登了题为"'中东的瑞士'投奔北京"的文章。其中分析了黎巴嫩这个曾经经济富足，但如今陷入严重危机的中东国家目前的状况以及中国在其中扮演的角色。文章在引言部分写道："黎巴嫩和国际货币基金组织有关援助项目的谈判实际上已经失败。许多人认为，对于这个濒临破产、腐败蔓延的国家来说，中国政府是救星。"

文章在开头介绍了深陷经济危机的黎巴嫩如今每天只能保障大约两个小时的供电时间后写道："对于这个曾经被称为'中东的瑞士'，人民生活富足美好的国家来说，最近发生的事情足以证明黎巴嫩的经济已经奔溃。美好已经不再。多年来，这个国家一直被政治暴力和经济问题所困扰。在大流行病疫情的加速下，一切已经演变为一场彻底的崩溃。货币一泻千里，政府濒临破产，只有国际货币基金组织能够出手相救"。

作者随后指出："但是相关的谈判已经失败，因为这个国家的精英们不愿意放弃手中的利益。如今不少人认为中国是危机中的救星。但是北京是否会予以配合，还值得怀疑。"

文章随后介绍了黎巴嫩这个国家如今面临的各种问题，包括腐败，利益集团的腐朽固化所导致的大幅度通货膨胀以及政府财政高额亏空。面对着一系列问题，作者指出："恐怖组织真主党的领导人哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）据说还有一个能挽救大局主意。它所领导的组织在黎巴嫩有起到了不可或缺的作用。如今这位领导人在电视讲话中提出，黎巴嫩应该欢迎来自中国的投资者。媒体还报道称，据说中国有兴趣对该国的港口、铁路和供电系统提供120亿美元的投资。报道称，考虑到黎巴嫩靠近叙利亚的地理位置，这种投资从地缘政治的角度上来说对于中国是非常具有吸引力的。"

但作者同时也指出："然而中国人也会算账。他们如今已经体会到手中的许多对外投资都陷入困境。德国经济研究所已经发现，那些加入北京'新丝绸之路'项目的国家，如今已经总共积攒起2150亿美元的债务。上周，信用评级机构下调了其中29个国家的信用级别，涉及债务总值达1190亿美金。"





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