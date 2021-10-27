德语媒体：中东欧向台湾敞开门户

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，台湾外交部长吴钊燮先后访问了斯洛伐克和捷克首都。布拉格和布拉迪斯拉发此番外交活动显然刺痛了北京的敏感神经。该报以《欧洲向台湾打开门户》为题，报道了一些欧洲国家同台湾的外交互动。文章写道：

"就在几年前，即便是派出较低级别官员来接待台湾政府代表，对很多欧洲国家也是难以想象的。毕竟当时人们还对中国抱以极大的经济期待，也正因为如此，2012年，一些中东欧国家在匈牙利首都布达佩斯同中国签署了合作协定。此后每年一次的领导人峰会则是为了证明这一合作仍在继续。然而，所谓的'17+1'倡议却令很多人大失所望。今年开始，一些国家只派出副职官员出席视频会议。立陶宛以欧盟批评为由，退出了该协议，爱沙尼亚也正考虑采取同样步骤。

中国在中东欧还蒙受了其他的打击：罗马尼亚和捷克决定不让中国国有企业参与其核反应堆建造计划，而在美国的压力下，中东欧几乎所有国家都承诺兴建5G网络时不采用中国技术。即使是最亲北京的匈牙利欧尔班政府也在民间的抗议声中，同意就布达佩斯使用中资修建大学的问题上举行全民公投。2016年，美国主导下建立的'三海倡议'，囊括波罗的海、黑海以及亚得里亚海沿岸各国，令北京的17+1倡议遇到了外交挑战。

美国积极介入中东欧事务，并不是令中国受挫的原因。事实上，对中国的失望情绪在当地变得越来越普遍。各国原本期望中国的投资能够带来新的就业岗位，而事实上，这里只是成了中国的销售市场。阿登纳基金会新近发布的一份调研中，专家克里斯蒂诺夫斯卡（Ana Kristinovska ）分析到，尽管中国承诺，将为当地企业进入中国市场提供方便，'但中方基本没有采取实际步骤，而标准差异和官僚机制等贸易障碍却依旧存在。"

索菲亚民主研究中心的一份报告指出，欧盟对中东欧国家的观望态度，给北京扩大其经济影响力提供了机会。自2009年，中国对该地区的投资递增了三倍。文章写道：

"尤其在以塞尔维亚为主的西巴尔干地区，中国显得非常活跃。以中资贷款支撑的桥梁公路项目，令克罗地亚和黑山等国债台高筑。而更为关键的是，欧盟严格的投资、环保以及反腐规定在这里都完全没有了约束力。索菲亚民主研究中心的报告指出：'中国的经济影响力对当地良性执政以及能源环保政策都起到了负面的作用。'"

中华人民共和国恢复联合国席位50周年之际，台海局势和台湾问题也再度成为媒体关注的焦点。《明镜》周刊报道称：

"中国国家主席习近平前不久再度重申了中国统一台湾的决心。过去几个月当中，中国军机进入台湾领空的事件明显增多。拜登总统此前也承诺，一旦中国武力犯台，美国将提供军事支持。美国国务卿布林肯周二则呼吁联合国各成员国，'支持台湾稳固有效地参与联合国体制'。他表示，台湾是一个'民主的成功故事'，是国际社会的重要一员，也是值得信赖的朋友和伙伴。不过，布林肯同时也强调，将台湾融入联合国体制也需要满足所谓'一个中国'原则。"

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