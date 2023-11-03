德语媒体：中东乱局符合北京利益

(德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座评论称，俄乌战争依然胶着，而中东又燃起战火，西方世界对此忧心忡忡，中国却乐见其成，因为当前的中东乱局符合中国争夺世界霸主地位的努力。这篇题为《中东乱局符合北京利益》的评论写道：

"总体而言，北京已经开始了同俄罗斯、朝鲜、伊朗等专制政权的结盟行动，其目的是扩展北京的影响力，并削弱以美国为首的民主阵营。伊朗视以色列为不共戴天的敌人，同哈马斯一样，伊朗也宣称要将犹太人赶尽杀绝，并彻底消灭犹太国家。因此鉴于习近平同伊朗的关系，当前的中东冲突很有可能会演变成中国同自由世界的一场代理人战争。

中国对德黑兰的毛拉政权表示支持，而毛拉政权恰恰是加沙地带哈马斯以及黎巴嫩真主党民兵的后盾。美国已经开始关注到以色列北部黎巴嫩边境地带是否会成为第二战场的可能性，因为黎巴嫩的真主党民兵正在频繁发动针对以色列的火箭炮袭击。尽管北京同以巴双方均建立了外交关系，但出于地缘政治的考量，早在哈马斯挑起本次暴力升级之前，习近平就显然对巴勒斯坦更有好感。 "

评论作者Alexander Görlach 指出，特拉维夫方面曾一厢情愿地认为，以色列对华出口高端国防技术之后，北京高层会在以巴问题上逐渐采取均衡立场。事实证明，这是一种误判，同俄乌战争一样，习近平总是选择站在侵略者一侧。

"与此同时，北京却在努力为自己塑造调停者、甚至和平使者的形象。然而，北京绝不是可以促成敌对双方握手言和的中立角色。习近平本人一直痴迷于向民主岛国台湾发动进攻，将其并入中华人民共和国版图的梦想。除此之外，北京还不断向西太平洋国家发出挑衅，罔顾事实地宣称相关海域是中国的领海。



美国拥有自由而强大的以色列这样一个盟友，从地缘政治层面而言，并不符合北京的利益。有鉴于此，中国更希望削弱以色列。一个持续动荡的中东，更符合中国同西方抗争的需要。北京希望在全球范围内挑起极可能多的混乱，以削弱民主阵营，使自由世界疲于应对，并最终摧毁这些国家的自由意志。因为这样一来，就没有什么可以阻挡习近平实现其'中华民族伟大复兴"的梦想了。"

澳大利亚总理阿尔巴尼斯将于本周末到访北京，这也是七年来澳大利亚总理首次访问中国，《商报》认为，这是长期紧张的中澳关系开始缓解的象征。

"对于许多观察家来说，习近平以经济施压手段逼迫对华持批评立场国家就范的企图，起到的效果往往适得其反。美国智库战略与国际关系中心的莱诺尔德（ Matthew Reynolds）在一篇分析中澳贸易战的评论中写道：'中国采取的强迫措施，不仅基本没有奏效，而且还在大多数情况下，给中国造成了沉重的战略成本。'

北京方面显然也已意识到，对澳大利亚采取的强硬措施已经不再符合中国的利益：堪培拉政府换届之后，北京已经取消了一系列贸易限制，其中包括对澳大利亚煤炭的进口限制以及对大麦的惩罚性关税。阿尔巴尼斯也并不需要为此做出很多的让步：这位现年六十岁的工党政治家只是在对华政策中使用了较为温和的措辞。

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）的东亚问题专家麦格雷戈（Richard McGregor）评论到：'措辞的改变就足以让中国政府放弃了咄咄逼人的惩戒性政策，更何况这类政策也从未产生过效果。'

因此，在与习近平会晤之前，阿尔巴内塞可以将自己视为中澳贸易战中的暂时赢家，当然这也部分得益于上一届政府的强硬对华立场。"

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