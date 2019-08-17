德语媒体：丧失冷静的北京能否向香港让步?

(德国之声中文网)慕尼黑出版的《南德意志报》以"错乱的权力机关"为题，刊发评论指出，在香港议题上，以习近平为核心的中国领导层越来越没有理性，这对全世界都不是什么好消息。

作者认为，持续了两个多月的香港示威浪潮，势头丝毫不减，而北京方面则对局势出现了明显的误判，以为香港人的此次示威不会持续太久。"造成这种误判的主要原因，很有可能来自于权力机关内部。掌权者自己害怕做决定。自从习近平执掌大权、将自己名字写入中共党章、成为事实上的终身主席以来，几乎不再有人敢于反对他。在这种情况下，就会产生对事实的错误解读，甚至这种误读本身也会突然变成事实。越来越多的迹象表明，中共领导层向民众兜售的宣传口径，也说服了中共领导层自己：一伙恐怖分子绑架了一座城市，资助他们的则是想要祸害中国的外国势力。荒诞的阴谋论取代了冷静的思考。"

"对于中美贸易战、中欧经贸纠纷等当前或者今后的冲突而言，中共失去理智绝不是什么好消息。一个已经误判了家门口局势的政府，又怎么能准确解读华盛顿的一个反复无常的人所发的推特呢？香港的状况说明，全世界都必须要适应一个越发不理性的中国领导层，后者已经成为了自己分析能力薄弱以及习近平大权独揽的人质。"

苏黎世出版的《金融经济报》则以"在香港实施天安门方案？"为题，刊发由华裔政治学者裴敏欣撰写的客席评论。文章认为，北京无法在香港采用"天安门方案"，因此最终必然向香港示威者做出一些让步。

作者注意到，北京方面的耐心已经越来越少，似乎越来越多的高层官员倾向认为，动用武力是恢复香港局势稳定的唯一手段。"但是，像当年天安门广场上那样采取强硬措施，并不是正确的答案。首先，香港的3.1万名警察根本没有办法去执行这样的屠杀。他们不仅仅缺乏必要的人手，警官也有可能拒绝采用杀伤性武器。毕竟，向人群发射橡皮子弹依然是和杀害平民有所区别的。这意味着，中国当局届时必须要动用驻港军队，或者从内地派去数万武警官兵。"

"香港民众届时极有可能把中国军队视为占领者，从而发动最大规模的抵抗。这引发的冲突可能会造成大量平民伤亡，也就意味着'一国两制'的正式终结。中国政府将不得不直接、完全接管香港的行政机关。"

"要是香港政府的合法性以这种形式被摧毁，这座城市就会立刻变得无法统治。香港的公务员会大规模离职，民众则会继续抵抗。对于这些反叛、愤怒的民众而言，香港复杂的交通、通信、物流设施将会是很容易的袭击破坏目标。"

"当年的天安门镇压之后，中共重新掌控局面，依靠的不仅仅是数以万计的士兵，还依靠党组织的动员能力。而在香港，党的存在很有限 (纸面上而言根本没有)，因此无法通过党组织来动员。大部分的香港人都就职于私营企业，因此中共当局无法像控制内地人那样控制香港人。"

"如果北京采用这种强硬手段，经济后果也会是灾难性的。中共内部有人认为，香港如今的GDP只占全中国的3%，因此从经济角度而言可以抛弃。但是，香港拥有全球领先的法治、物流以及高度发达的金融市场，能为中国带来外国资本，因此这座城市的真正价值，远远超过其实际的经济规模。"

"如果中国军队冲进了这座城市，外国移民以及手执外国护照或绿卡的精英阶层立刻就会离开，西方企业也会大规模迁移到其他亚洲商业中心城市。作为中国与世界之间重要桥梁的香港经济，将会在顷刻之间崩溃。"

"如果没有好的选项，政治人物应当选择最不坏的选项。即便中国政府极其反感向示威者让步的做法：鉴于派兵的后果太具灾难性，北京偏偏必须做出让步。"

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