德语媒体：两岸和平共处 对各方都最有利

《商报》评论认为，德国政府必须在台湾问题上表明立场，只有欧美各国协力向北京施压，台海两岸才能维持和平。《新苏黎世报》报道了日美加强军事合作，以应对台海可能发生的“突发事件”。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，长期以来，为了维持同中国的经贸关系，德国政府在台湾问题上一直显得谨小慎微，尤其在疫情发生前的四分之一个世纪中，德国企业更是对台湾的前景漠不关心。这篇题为《两岸和平共处 对各方都有利》的评论写道：

“直至看到中国不断秀肌肉，而俄罗斯更是悍然发动了侵乌战争之后，德国人才开始反思，而人们对中国的疑虑以及对台湾问题的关切也随之与日俱增。2022年，德国经济部国务秘书布兰特内尔Franziska Brantner 到访台湾，这也是疫情发生后，德国政府高层首度访台。2023年，本届德国政府终于做到了此前施罗德和默克尔总理任内二十多年不曾做到的事情：史塔克瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）成为时隔多年后，首位访问台湾的德国部长级官员。

中国针对台湾的军事动作日益频繁。图为去年中国在台海附近举行的一次联合军演。（资料图） 图像来源: picture alliance/Xinhua News Agency

台北也看懂了来自柏林的信号：尽管德国仍然算不上是台湾勇敢的支持者，但联合执政协定以及联邦政府的中国战略中毕竟都提到了台湾，这一事实本身就足以说明：一旦中国在台海采取军事升级行动，柏林很有可能也会有所回应。这无疑是朝着正确方向迈出的一步。在军事支持方面，台湾寄希望于美国，而在道义支持方面，多年以来，台湾则一直寄希望于欧盟内的东欧成员国。”

这篇客座评论指出，德国政府应当拿出勇气，挺直腰杆，而不应继续谨小慎微，因为一旦台海发生战争，对世界经济和德国造成的损失，是此前的全球疫情或金融危机都无法同日而语的。而只有在台湾问题上对北京毫不含糊地表明态度，才能对中国产生足够的威慑效应。

“在习近平的统治下，现在人们已经无法相信中华人民共和国做出的任何承诺和保证。看过香港和新疆现状之后，台湾人已经知道自己可能将会面临怎样的命运：为所欲为的打压，再教育营，人间消失。无论是对台湾的现状，还是对台湾的民众而言，这都是一个生死攸关的问题。从保护台湾的角度而言，似乎只有一条值得争取、也较为现实的道路：那就是美国和世界上所有民主政体要让中国信服，两岸保持现状、和平共处，对各方都是最佳的选项。”

在东京“2+2”安全会谈发表的联合公报中，日美宣布将加强两国间的军事合作，并升级现有指挥系统，以便能在第一时间应对突发事件。 《新苏黎世报》报道称：

“日美盟友加强军事合作的背景是，他们都共同意识到了来自中国的威胁。四位部长发表的联合声明中称，北京不断在政治、经济和军事方面对其他国家、企业以及公民社会施加压力，“北京的行为令人有理由感到担忧，并对印太以及其他地区构成了最大的挑战。”

日美决定加强军事合作，图为美国国务卿布林肯在东京出席“2+2”会谈。 图像来源: Hiro Komae/AP/picture alliance

为了防御来自中国的威胁，日美两个盟国希望扩大在日本西南诸岛的联合军事存在。这是一条从九州本岛南端绵延 1200 公里的岛链，几乎一直延伸至台湾。一旦台海发生冲突，这些岛屿将发挥至关重要的作用，但迄今为止，冲绳岛以西的防御却相当薄弱。”

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