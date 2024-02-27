德语媒体："东方明珠"风光不再

（德国之声中文网）《南德意志报》发表报道写道，新年伊始，香港恒生指数一度跌破了15000点的心理防线。以前只是在萨斯疫情、全球金融海啸以及新冠疫情等重大危机发生时，香港股市才有过如此大幅下跌的先例。这篇题为《不再发光的东方明珠》的报道写道：

"香港的吸引力过去几年明显下滑。先是对抗议活动的强力镇压，接下来又是疫情期间的全面封锁：对于至今仍以开放式资本主义乐园而自居的香港而言，上述举措当然不利于营造良好的框架条件。北京采取强硬措施后，香港的政治局势虽然渐趋稳定，旅游业也正在逐步恢复。但昔日'东方明珠'的形象却已经大打折扣。而即将引入的新国安法条，只会令香港形象进一步受损。人权组织警告称，民主人士今后将会遭到更为严厉的打压，公民社会的自由也将会受到更多的限制。

香港的最新发展态势，当然也会引起在华德国企业的关注。德国外贸商会表示，他们正在就拟议中基于基本法第23条的国家安全立法同香港政府以及中央政府驻港联络办公室进行沟通。商会代表法尔卢克（ Hannes Farlock）表示，新的立法计划目前并没有在香港的430家德国企业中引起恐慌，大家都是持观望态度，而且迄今为止也并没有受到直接的影响。

法尔卢克表示，2018年以来，驻港德国企业的数量基本保持稳定。这些驻港公司的主要任务是协调在中国大陆的采购和贸易。外贸商会新近进行的问卷调查显示，在港德企最为担心的，是全球性、尤其是中国的需求下滑。中国旷日持久的房地产危机正令企业和民众的消费热情急剧降温。"

文章写道，过去几年来，香港政治局势的发展，令数以万计的知识和财富精英移居海外。但德国驻港商会主席哈克（Johannes Hack）则认为，情况也并没有那么糟糕：

"哈克表示，他是香港的狂热粉丝，先后在莫斯科、内罗毕、法兰克福、柏林和伦敦等城市生活工作之后，哈克于2018年来到这块英国前殖民地。他表示，这里是最适合生活的地方，没有之一。尽管新冠疫情期间，这里有过很多限制，但都没能改变他的观点。'这里一切运作正常，你可以去徒步远行，也可以去冲浪。这里有非常好的机场，无论去哪里，都非常方便。'

作为香港德国外贸商会的主席，哈克要定期同中国官员打交道。面对中国官员，哈克总是会明确表示：'作为外国人，我们会遵守本地的法律法规。'但他还是希望提出一个建议：相较于措辞模糊、适用范围宽泛的新版国安法，大家对一部措辞清晰准确、适用范围较窄的新法不会过于担心。他表示，如果给大家造成香港法律正在逐步向大陆看齐的印象，那就会起到适得其反的效果，因为我们所看重的，正是香港同中国大陆的区别。在哈克看来，这种区别就是，尽管北京在香港掀起了一股打压浪潮，'但同中国大陆相比，香港仍是一个能够自由交流的地方'。"

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



为了稳住不断下跌的股市，中国政府最近出台了一系列提振措施。《资本》杂志就此写道，国家干预只能暂时稳定股市。只有当外国投资者重新入场，股市危机才能宣告结束。而要想赢得投资者的信心，就必须进行涉及股市和整个国民经济的体制性改革：

"当今中国股市上，半国有、半私营上市公司相互间的关系错综复杂，比80年代的日本股市更难看透。同一家上市公司分别在上海和香港发行A股和B股，特定领域又有特殊规定，财团之间隐秘的关联，这一切都令外国投资者一头雾水。而新出台的《反间谍法》更令获取企业真实信息的尝试变得难上加难。中国股市暴涨的时期，人们会对各种弊端视而不见。但这一切已经成为过去，日本的经验告诉我们：挽回失去的信任需要很长、很长的时间。"

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