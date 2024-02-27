德语媒体："东方明珠"风光不再

曾经何时，香港因其自由和宽松的氛围被誉为"东方之珠"。然而，现如今，随着反对派锒铛入狱，社会精英远走他乡，自由和宽松正在被萧条和肃杀的氛围所取代。
（德国之声中文网）《南德意志报》发表报道写道，新年伊始，香港恒生指数一度跌破了15000点的心理防线。以前只是在萨斯疫情、全球金融海啸以及新冠疫情等重大危机发生时，香港股市才有过如此大幅下跌的先例。这篇题为《不再发光的东方明珠》的报道写道：
"香港的吸引力过去几年明显下滑。先是对抗议活动的强力镇压，接下来又是疫情期间的全面封锁：对于至今仍以开放式资本主义乐园而自居的香港而言，上述举措当然不利于营造良好的框架条件。北京采取强硬措施后，香港的政治局势虽然渐趋稳定，旅游业也正在逐步恢复。但昔日'东方明珠'的形象却已经大打折扣。而即将引入的新国安法条，只会令香港形象进一步受损。人权组织警告称，民主人士今后将会遭到更为严厉的打压，公民社会的自由也将会受到更多的限制。
香港的最新发展态势，当然也会引起在华德国企业的关注。德国外贸商会表示，他们正在就拟议中基于基本法第23条的国家安全立法同香港政府以及中央政府驻港联络办公室进行沟通。商会代表法尔卢克（ Hannes Farlock）表示，新的立法计划目前并没有在香港的430家德国企业中引起恐慌，大家都是持观望态度，而且迄今为止也并没有受到直接的影响。
法尔卢克表示，2018年以来，驻港德国企业的数量基本保持稳定。这些驻港公司的主要任务是协调在中国大陆的采购和贸易。外贸商会新近进行的问卷调查显示，在港德企最为担心的，是全球性、尤其是中国的需求下滑。中国旷日持久的房地产危机正令企业和民众的消费热情急剧降温。"
文章写道，过去几年来，香港政治局势的发展，令数以万计的知识和财富精英移居海外。但德国驻港商会主席哈克（Johannes Hack）则认为，情况也并没有那么糟糕：
"哈克表示，他是香港的狂热粉丝，先后在莫斯科、内罗毕、法兰克福、柏林和伦敦等城市生活工作之后，哈克于2018年来到这块英国前殖民地。他表示，这里是最适合生活的地方，没有之一。尽管新冠疫情期间，这里有过很多限制，但都没能改变他的观点。'这里一切运作正常，你可以去徒步远行，也可以去冲浪。这里有非常好的机场，无论去哪里，都非常方便。'
作为香港德国外贸商会的主席，哈克要定期同中国官员打交道。面对中国官员，哈克总是会明确表示：'作为外国人，我们会遵守本地的法律法规。'但他还是希望提出一个建议：相较于措辞模糊、适用范围宽泛的新版国安法，大家对一部措辞清晰准确、适用范围较窄的新法不会过于担心。他表示，如果给大家造成香港法律正在逐步向大陆看齐的印象，那就会起到适得其反的效果，因为我们所看重的，正是香港同中国大陆的区别。在哈克看来，这种区别就是，尽管北京在香港掀起了一股打压浪潮，'但同中国大陆相比，香港仍是一个能够自由交流的地方'。"
为了稳住不断下跌的股市，中国政府最近出台了一系列提振措施。《资本》杂志就此写道，国家干预只能暂时稳定股市。只有当外国投资者重新入场，股市危机才能宣告结束。而要想赢得投资者的信心，就必须进行涉及股市和整个国民经济的体制性改革：
"当今中国股市上，半国有、半私营上市公司相互间的关系错综复杂，比80年代的日本股市更难看透。同一家上市公司分别在上海和香港发行A股和B股，特定领域又有特殊规定，财团之间隐秘的关联，这一切都令外国投资者一头雾水。而新出台的《反间谍法》更令获取企业真实信息的尝试变得难上加难。中国股市暴涨的时期，人们会对各种弊端视而不见。但这一切已经成为过去，日本的经验告诉我们：挽回失去的信任需要很长、很长的时间。"
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